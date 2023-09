Sony Alpha 7C Serisine İki Yeni Kamera Geldi

Sony, kompakt full frame değiştirilebilir lensli fotoğraf makineleri α7C serisinin iki yeni üyesi Alpha 7C II ve Alpha 7C R‘yi kullanıcıları ile buluşturdu.

Yaklaşık 33.0 MP çözünürlüğe sahip full frame görüntü sensörü ile donatılan Alpha 7C II, kompakt ve hafif bir tasarım ile (yaklaşık 12 cm genişlik x 7 cm yükseklik x 6 cm derinlik ve yaklaşık 513 gram ağırlık) en yeni fotoğraf ve video işlevlerini ve performansını bir arada sunuyor. Alpha 7C II, seyahat ve sokak fotoğrafçılığı gibi çok çeşitli çekim senaryoları için mükemmel olan kompakt boyutta performans ve özellikleri bir araya getirmesiyle tanınan α7C serisinin ikinci nesil versiyonu olma özelliğini de taşıyor.

Alpha 7C R, kompakt ve hafif bir gövdeye (Alpha 7C II ile benzer boyut ve ağırlıkta) yerleştirilmiş Alpha 7R V’de bulunan benzer bir sensör ile kendisini gösteriyor. 61.0 MP’e sahip olan Alpha 7C R, tam boyutlu görüntü sensörünün yüksek çözünürlük ve zengin tonlama performansına sahip yeni bir kompakt full frame değiştirilebilir lens özellikleri ile dikkat çekiyor.

Yüksek çözünürlüklü görüntü yakalamanın mobilite ve hafiflik ile birleşmesiyle birlikte günlük anlık çekimlere ek olarak, portre, vahşi yaşam ve manzara fotoğrafçılığı gibi çok çeşitli ortamlarda da kolaylıkla yüksek kaliteli görüntü yakalanmasına imkân sağlıyor.

İçerik oluşturucular için hazırlandı

Her iki model de Sony’nin Alpha 7R V ve Alpha 6700 gibi en yeni değiştirilebilir lensli fotoğraf makinelerinde bulunan AI işleme birimi ve BIONZ XR işlemcileri sayesinde kullanıcılara üst düzey performans sunuyor. Gerçek Zamanlı Tanıma AF, çok çeşitli nesneleri yüksek doğrulukla tanıyor ve 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme, fotoğraf çekerken yedi adımlı çekim avantajı sağlıyor.

Video performansı açısından her iki model de 4K60P’ye kadar yüksek kaliteli 4:2:2 10 bit video kaydını destekliyor ve her iki model de zengin sinematik videolar için Sony’nin beğenilen S-Cinetone renk dinamiklerini barındırıyor. Aktif Mod gövde içi görüntü sabitleme, yapay zekâ tabanlı otomatik çerçeveleme, dijital ses arayüzü desteği ve yüksek kaliteli video çekimini destekleyen özellikleri ile kullanıcıların ihtiyaçlarına en net cevabı sunuyor.

Alpha 7C II’nin Ana Özellikleri:

Yüksek görüntüleme performansı elde etmek için yaklaşık 33.0 MP’e sahip full frame arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör ve en yeni BIONZ XR görüntü işleme motoru.

Yaklaşık 13×9,6×8,1cm boyutlarında ve yaklaşık 698 gram ağırlığında olan Alpha 7 IV ile karşılaştırıldığında Alpha 7C II %22’ye kadar daha hafiftir ve %45’e kadar daha az hacme sahiptir.

Standart ISO hassasiyetleri hem fotoğraflar hem de filmler için 100 ila 51200 arasında değişiklik gösterir (fotoğraflar için genişletilmiş ISO 50 ila 204800), yüksek hassasiyetli, gürültüsüz çekim imkânı.

Alpha 7C R’nin Ana Özellikleri:

Yüksek çözünürlüklü ve yüksek netlikte görüntüleme performansı elde etmek için yaklaşık 61.0 MP’e sahip full frame arkadan aydınlatmalı Exmor R CMOS sensör ve en yeni BIONZ XR görüntü işleme motoru.

Yaklaşık 13×9,9x8cm boyutlarında ve yaklaşık 725 gram ağırlığında olan Alpha 7R V ile karşılaştırıldığında, ALPHA 7C R yaklaşık %29 daha hafiftir ve yaklaşık %53 daha az hacme sahiptir.

Standart ISO hassasiyeti hem fotoğraflar hem de filmler için 100 ila 32000 arasındadır (fotoğraflar için genişletilmiş ISO 50 ila 102400).

0 adımlı optik 5 eksenli gövde içi görüntü sabitlemeye ek olarak, 1 piksel seviyesindeki hafif bulanıklığı algılama ve düzeltme özelliği.

Yüksek çözünürlüklü bir görüntü oluşturmak için birden fazla görüntüyü alıp bunları bilgisayarda sentezleyen Piksel Kaydırmalı Çoklu Çekim özelliğiyle donatılmıştır.

Alpha 7C R ile verilen GP-X2 kavram kolu ile birleştirerek, uzun süre çekim yaparken veya telefoto lens kullanırken bile sabit bir tutuşla rahatça çekim yapma imkânı.

Alpha 7C II ve Alpha 7C R’nin Ortak Özellikleri:

Kompakt boyut ve yüksek hareket kabiliyeti

Her iki model de kullanıcısına kullanım ve taşıma kolaylığı sağlıyor. Kompakt boyutu (her iki model de yaklaşık 12,4 cm genişlik x 7 cm yükseklik x 6,4 cm derinlik) ve ağırlığı Alpha 7C II için yaklaşık 513 gram ve Alpha 7C R için yaklaşık 515 gram olması ile her an kullanıcısına eşlik edebiliyor.

Dahili AI işleme birimi sayesinde geliştirilmiş konu tanıma performansına sahip AF performansı

α7R V ile aynı yapay zeka işleme birimine sahip olan fotoğraf makinesi, Gerçek Zamanlı Tanıma AF özelliği sayesinde nesneleri yüksek doğrulukla tanıyor. Örneğin, bir kişinin fotoğrafını çekerken, kişi karmaşık bir poz alsa veya yüzü gizli olsa bile, poz tahmin teknolojisi nesneyi yüksek doğrulukla yakalamak ve izlemek için kullanılabiliyor.

α7C serisinin mevcut insan ve hayvanlarına ek olarak, kuşları, böcekleri, arabaları, trenleri ve uçakları da aynı yüksek doğrulukla tanımlayabiliyor.

Gelişmiş video performansı

Alpha 7C II ve Alpha 7C R, sırasıyla 7K ve 6K’ya eşdeğer yüksek çözünürlüklü ve ayrıntılı video verilerini yoğunlaştırıyor ve yüksek kaliteli 4K video çıkışı sağlayabiliyor. 14+ stop’luk geniş bir enlemi destekleyen S-Log3 ile donatılmış olan fotoğraf makinesi, kontrastlı sahnelerde bile çok az aşırı pozlama ve az pozlama ile zengin tonlamalar oluşturuyor.

Log çekim modunda kullanıcılar tarafından içe aktarılan LUT, kamera monitöründe görüntülenebiliyor ve kullanıcının post prodüksiyonda bitmiş görüntüyü kontrol ederken çekim yapmasına olanak sağlıyor. Ayrıca, Sony’nin benzersiz bir özelliği olan S-Cinetone™ ile donatılan kamerada; post süreci olmadan da doğrudan kameradan sinematik bir görünüm oluşturabiliyor.

Sony’nin Cinema Line teknolojisini temel alan S-Cinetone, sinema kalitesi sunmak üzere sağlıklı görünen ten rengi için gerekli olan doğal orta tonları sunuyor. Ayrıca video ve fotoğrafların görünümünü ve hissini kolayca değiştirmenizi sağlayan Creative Look özelliği de dikkat çekiyor.

İşletilebilirlik ve bağlanabilirlik

Dokunmatik olarak çalıştırılabilen değişken açılı LCD monitörle donatılmış olan cihaz, en yeni dokunmatik menü ile sezgisel kullanım sayesinde rahat çekimi destekliyor. Kullanıcısının favori işlevlerini atamasına olanak tanıyan ön kadran, fotoğraf/film/S&Q anahtar kadranı ve XGA yüksek çözünürlüklü vizör gibi işlevler ile kullanımı kolaylaştıran cihazda, sabit kamera çalışmasını desteklemek için 7.0 adımlı optik 5 eksenli gövde içi görüntü sabitleme ile donatılarak kullanıcı deneyiminin özgürce şekillendirilebilmesine imkân sağlıyor.

Kamerayla çekilen videoları ve fotoğrafları bulut hizmetine kolayca yükleyerek uzaktan kamera kullanımına ve kameradan mobil cihazlara görüntü aktarımına olanak tanıyan akıllı telefon uygulaması Creators’ App ile uyumludur.

Çevre dostu ilkeler göz önünde bulundurularak tasarlandı

Sony, son 11 yılda dijital fotoğraf makineleri ve dijital video kameralarda yaklaşık 395 ton işlenmemiş plastiği geri dönüştürülmüş plastikle değiştirerek çevre dostu ilkelerini sürdürüyor. Kamera gövdesinde SORPLAS dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak işlevsellikten ödün vermeden çevresel etki azaltılıyor.

İşlemlere yardımcı olmak için menüleri ve video oynatma ekranlarını sesli okuyan Sony’nin Ekran Okuyucu işlevi ile donatılmasının yanı sıra, çeşitli içerik faaliyetlerini desteklemek için yeni bir menü Büyütme Ekranı işlevini de kullanıcılarına sunuyor.