İnceleme: Viltrox FE 85mm f/1.8 STM

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

Viltrox’un Sony ve Fujifilm aynasız makineler için ürettiği 85mm f/1.8 STM lensini İstanbul ve Ankara’da test etme imkanım oldu. İlk kez kullandığım yeni bir marka olmasına rağmen muadili eski markaların arasında adından söz ettirmeyi başaran bir lens. Muadili markalarla yarışmasına rağmen fiyatı konusunda makul olması nedeniyle rahatlıkla yakın mesafe rekabet etmekte.

Viltrox 85mm’de ilk izlenimim muadillerine göre biraz daha hacimli ve ağır olması… Gövdesinin metal olması sağlamlığı konusunda güven veriyor. İç mekaniği 10 eleman ve 9 bıçaklı bir diyafram halkasından oluşuyor. Ağırlığı 626 gram. Filtre çapı 72mm. Makro değil, minimum odak mesafesi 80cm. Objektifin üzerinde bulunan mini USB girişi sayesinde firmanın çıkardığı güncellemeleri yapmanız mümkün. Objektif full frame kameralarda kullanılmak üzere üretilmiş. Tabi APS-C kameralarda da kroplu olarak 127,5mm’ye eşdeğer odak uzaklığında kullanılabiliyor.

Göz odaklama özelliği orijinal Sony objektifler kadar olmasa bile oldukça iddialı. Köşelerde kromatik sapma azda olsa görülebiliyor. Ancak Photoshop RAW işleme sırasında sıfıra indirebildim. Açık diyaframda köşelerde ortaya oranla bir yumuşama var. Kapalı diyaframlarda ise her taraf eşit netlikte. Çoğu objektifte olduğu gibi Viltrox 85mm’de genel bir yumuşaklığa sahip olsa da ben keskinlikten memnun kaldım.

Özellikle portre ve model çalışmaları için mükemmel bir objektif. Açık diyaframlarda oluşan bokehler fotoğrafa profesyonel bir tat veriyor. Açık diyaframda çalışırken çok yüksek enstantane hızları elde ettiğimden koşan ve hareketli haylaz modelimi oldukça net yakalayabildim.

Ancak f/1,8’lik diyafram açıklığı güneşli havalarda 1/8000sn ve üzeri enstantane hızları isteyebiliyor. Benim kullandığım kamerada minimum enstantane hızı 1/4000sn olduğundan güneşli havalarda f/1,8’lik açıklığı kullanamadığım zamanlar oldu. Diyafram açıklığı f/1.8 olunca gece az ISO yükseltmesiyle elde rahatlıkla çalışılabiliyor. Haliç sahilinde vapura yetişmeye çalışırken o koşturmada elde çalışmaktan hiç zorlanmadım.

Ankara’ya gitmişken tabi ki Anıtkabir’i ziyaret etmek ve objektifi orada da kullanmak istedim. Hem Atamızın huzurunda olmaktan hem de objektifin yüksek performansından büyük keyif alarak bol bol fotoğraf çektim. Burada genelde net alan derinlikleri almak istediğimden f/11 ve f/16 diyafram aralığında fotoğraflar çektim.

Viltrox 85mm yeni ve hesaplı bir objektif olmasına rağmen rahatlıkla profesyonel model çekimlerinizde kullanabileceğiniz çantanızdan eksik etmeyeceğiniz bir lens. Görsel tasarımı açısından da diğer markaların lenslerinden daha tatmin edici olduğunu söyleyebilirim.