Sony a7S III

Sony, beğeni toplayan Alpha 7S full frame aynasız fotoğraf makinesi serisinin uzun zamandır beklenen yeni üyesi Alpha 7S III’ü (model ILCE7SM3) kamuoyuna tanıttı.

Yeni modelin öne çıkan bazı özellikleri:

Yeni geliştirilen, sekiz kat fazla işleme gücüne sahip BIONZ XR görüntü işleme motoru ve yepyeni 12.1 megapiksel (yaklaşık, efektif) arkadan aydınlatmalı full-frame Exmor R CMOS görüntü sensörü, büyük ölçüde azaltılmış “rolling shutter” (yuvarlanan deklanşör) etkisi

ISO 40 – 409600 ultra yüksek hassasiyet aralığı ve orta/yüksek hassasiyet aralıklarında takribi 1 stoplu gürültü engelleme özelliği

Video kayıt kabiliyetleri arasında 4K 120p, 10 bit 4:2:2 renk derinliği, All Intra kayıt, H.265 kodek ile XAVC HS formatı ve daha fazlası yer alıyor

Filmler için 15+ stop dinamik aralık

Alpha serisinde ilk kez 4K 60p 16-bit RAW video HDMI çıkışı

Görüntü sensörünün %92’sini kapsayan 759 nokta aşama algılamalı AF sensörü ile Hızlı Hibrit Otomatik Netleme (AF) sistemi

Film ve fotoğraf çekiminde Genişletilmiş Gerçek Zamanlı Eye AF

Yeni ısı giderme mekanizması ve yedekli çalışma sağlayan ikili kart yuvası, pil bitene kadar bir saatin üzerinde 4K 60p 10-bit 4:2:2 film çekimine olanak sağlıyor

5 eksenli optik yerleşik görüntü sabitleyici, fotoğraf makinesini elde tutarak film çekimi yapmayı destekliyor; ek olarak, özellikle zorlayıcı çekim koşullarında Aktif Mod daha fazla sabitleme olanağı sunuyor

Yeni, dünyanın en parlak ve en büyük 0.64-tipi 9,44 milyon noktalı OLED elektronik vizörü

Çekim esnekliğini artıran, yana açılan değişken açılı LCD ekran

Dokunmatik ekran arayüzü ve dokunmatik deklanşör ile baştan sona yeniden tasarlanan menü sistemi

Eksiksiz AF/AE takip özelliği ile arka arkaya 1.000’in üzerinde sıkıştırılmamış RAW görüntüsü için yüksek hızda 10 fps’ye kadar kesintisiz fotoğraf çekimi

Kompakt boyuttan taviz vermeden yüksek hızda veri işlemeye olanak sağlayan İkili CFexpress Tip A kart yuvası

Yeni Alpha 7S III’ün sistem mimarisi, kaliteli video ve fotoğraf çekim performansı elde etmek üzere baştan sona yeniden tasarlandı. Yeni 35mm full frame 12.1 megapiksel (yaklaşık, efektif) arkadan aydınlatmalı Exmor RCMOS görüntü sensörü rolling shutter (yuvarlanan deklanşör) etkisini üç kata kadar azaltıyor ve düşük gürültü seviyesi ile yüksek hassasiyet elde etmek üzere bir dizi gelişmiş ışık toplama tekniğinden faydalanıyor, böylece kullanıcıların büyük ölçekli aydınlatma düzeneklerine ihtiyaç duymadan az ışıklı ortamlarda çekim yapabilmelerini sağlıyor. Geliştirilmiş görüntü kalitesine ek olarak bu yeni görüntü sensörü içerisinde, bir S-serisi fotoğraf makinesinde ilk kez, odak düzlemi aşama algılama AF sistemi yer alıyor. Alpha 7S III içerisinde ayrıca, bu yeni sensörü tamamlamak üzere, sekiz kat daha fazla işleme gücü sağlayan, işleme gecikmesini en aza indiren ve bu fotoğraf makinesini diğerlerinden farklı kılan fotoğraf ve hareketli görüntü çekim özelliklerinin pek çoğunu mümkün kılan yeni bir BIONZ XR görüntü işleme motoru bulunuyor. Yeni sistem içerisinde aynı zamanda dünyanın en parlak ve en büyük 9,44 milyon noktalı OLED göz seviyeli elektronik vizörü yer alıyor ve Alpha 7S III, kompakt boyutta yüksek hızlı veri transferine olanak sağlayan iki CFexpress Tip A kart yuvasına sahip dünyanın ilk fotoğraf makinesi.

Profesyonel Video İş Akışı Çözümleri

Alpha 7S III, göz alıcı videolar üretebilmek için saniyede 120 kareye kadar 4K kayıt, 10-bit derinlik ve 4:2:2 renk örneklemesi sunuyor. Yeni fotoğraf makinesi, All-intra ve MPEG-H HEVC/H.265 kodlaması (XAVC HS) gibi çeşitli gelişmiş film kayıt modları ile daha esnek ve verimli bir post-prodüksiyon iş akışı olanağı sağlıyor. Alpha 7S III, video kayıtlarını diğer profesyonel kameralarda çekilenlere entegre etmeyi kolaylaştırmak üzere üç renk gamı ayarı sunuyor: S-Gamut, S-Gamut3, and S-Gamut3.Cine. Kullanıcılar, S-Gamut3 ya da S-Gamut3.Cine ile Alpha 7S III’te çekilmiş filmleri, profesyonel kameralarda çekilenlerle kolaylıkla birleştirebiliyor ve çoklu kamera post-prodüksiyon iş akışını basitleştirebiliyorlar. S-Log3 gama eğrilerine ek olarak Alpha 7S III bir HLG (Hybrid Log-Gamma) resim profilini de minimum post-prodüksiyon eforu ile destekliyor. Alpha 7S III aynı zamanda HDMI Tip-A konnektör ile harici bir kayıt cihazına 4K 60p’ye kadar 16-bit RAW çıkışı imkânı vererek ilave post-prodüksiyon esnekliği sunuyor.

İyileştirilmiş Görüntü Kalitesi

Alpha 7S III üzerindeki yeni CMOS görüntü sensörü ve BIONZ XR görüntü işleme motoru, S-serisinin hassasiyetini, büyük ölçüde geliştirilmiş renk reprodüksiyonu ve doku oluşturma kabiliyetleri ile bir araya getirerek iyileştirilmiş toplam görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor. ISO bazı 80’e düşürüldü ve tüm ayarlarda düşük gürültü ile daha esnek ISO artı geniş dinamik aralık sağlamak üzere 80-102400 (video için 80-409600 ve fotoğraf için 40-409600 aralığında) normal aralığı elde edildi. Alpha 7S III, bu sayede, orta ve yüksek hassasiyet aralıklarında takribi 1 stop gürültü azaltma sağlayarak iyileştirilmiş görüntü kalitesi sunuyor.

Bitkilerin, insan cildinin ve diğer pek çok şeyin rengi ve dokusu, ışık kaynağına bağlı olmaksızın kusursuz biçimde ve istikrarlı olarak yeniden üretilebiliyor. Gri ton miktarının görselleştirilme yeteneği de portrelerde daha iyi görünümlü cilt tonları elde edilmesi ve vurgulu ışık alanlarında geçişlerin yumuşatılması için geliştirildi. Aynı zamanda floresan ve LED ışıklar dahil olmak üzere yapay ışıklandırma altında daha kesin beyaz dengesi elde etmeye yardımcı olan yeni bir “Görünür ışık + Kızılötesi Sensör” ile AWB (Otomatik Beyaz Dengesi) performansını da iyileştiriyor.

Hibrit kullanım için Geliştirilmiş Otomatik Netleme Performansı

Alpha 7S III, Alpha 7S serisi fotoğraf makinelerinde ilk kez, aşama algılamalı ve kontrast algılamalı AF’yi birleştirerek Hızlı Hibrit AF sunuyor ve böylece, dar alan derinliği kullanırken bile nesneleri geniş bir alanda hız, kesinlik ve süreklilikle takip edebilme yeteneği kazanıyor. Sony’nin E-mount lensleri ince ayarlı odaklamayı mümkün kılıyor.

Hareketin fazla olduğu ortamlarda, hedeflenen özneyi sürekli olarak odakta tutmak için Gerçek Zamanlı Takip ve Gerçek Zamanlı Eye AF kullanılabiliyor. Sony’nin gelişmiş Gerçek Zamanlı Eye AF algılama performansı, yeni görüntü işleme motoru sayesinde, bir önceki sisteme göre %30 oranında iyileştirildi. Öznenin yüzü başka tarafa dönük olsa bile doğru ve güvenilir algılama gerçekleştiriliyor. Gerçek Zamanlı Takip’i başlatmak için yalnızca ekranın üzerinde nesnenin üzerine dokunmak yeterli. Bir göz algılandığı anda Gerçek Zamanlı Eye AF otomatik olarak başlatılmış oluyor.

Film Çekimi İçin Esnek Otomatik Netleme Ayarları

Fotoğraf makinesinde, müşteri geri bildirimleri doğrultusunda, profesyonel kullanıcılar için aralarında kolaylıkla netlik kaydırma geçişleri yapabilmeyi sağlayan yedi ayarlı AF Geçiş Hızı ve kullanıcıya AF’nin kilitlenilen özneyi kolaylıkla değiştirmesini ya da sabit tutmasını kişiselleştirmeyi sağlayan beş AF Özne Değişim Hassasiyeti ayarının da bulunduğu pek çok AF özelliği yer alıyor. Dokunmatik Takip, kullanıcıya yalnızca Gerçek Zamanlı Takip’i başlatma olanağı vermekle kalmıyor, aynı zamanda bir gimbal kullanarak ya da solo çekim yaparken kompozisyon oluşturarak çekim yapabilmeyi sağlıyor. Artık manuel netleme modundayken de LCD ekranından ya da Imaging Edge Mobile uygulaması ile uzaktan Dokunmatik Netleme yapmak mümkün.

Yeni Isı Giderici Yapı

Alpha 7S III’ün tasarımı, etkili ısı giderme ve bir saat ya da daha fazla süren 4K 60p 10-bit 4:2:2 kesintisiz video kayıt seanslarında bile aşırı ısınmayı minimuma indirmek üzere güncellendi. Yeni geliştirilen benzersiz ısı giderici yapı, görüntü sensörü ve görüntü işleme motoru ısılarının normal işleyiş aralıklarında kalmasını sağlıyor ve kompakt gövde boyutlarından taviz vermeden aşırı ısınmanın önüne geçiliyor. Yeni, ısıyı dağıtan yapı fan ya da kabin havalandırması gerektirmiyor, bu Alpha 7S III’ün toza ve neme dayanıklı olmasını sağlıyor.

Film Asistanı İşlevleri

Hareket halinde video çekimi için Alpha 7S III, özellikle makineyi elde tutarak yapılan zorlayıcı çekim koşullarında 5 eksenli optik yerleşik görüntü sabitleyiciyi desteklemek üzere Aktif Mod içeren, Alpha serisindeki ilk fotoğraf makinesi.

Alpha 7S III aynı zamanda, Alpha serisindeki, gimbal ile ya da kamera elde tutularak yapılan çekimler, karmaşık açılar ve daha fazlası için ideal olan yana açılır değişken açılı arka ekrana sahip ilk E-mount gövde.

Ekran; yanlara, aşağı ve yukarı dönebiliyor ve ışığın parlak olduğu açık hava ortamlarında bile iyi görünürlük sağlayan 3.0 tipi (yaklaşık) 1,44 milyon noktalı dokunmatik panel LCD monitöre sahip.

Ek olarak Alpha 7S III, yeni Yaratıcı Stil seçkisinde hem fotoğraf hem de video çekimlerinde ister olduğu gibi ister kullanıcı tarafından kişiselleştirilerek kullanılabilecek ve ilginç modlar yaratmayı kolaylaştıran 10 ön ayar sunuyor.

Fotoğraf makinesinin Çoklu Arayüz Yuvası’na, uyumlu bir Sony harici mikrofon takılarak daha net ses kaydı elde edilebilmesi için bir dijital ses arayüzü eklendi. Ayrıca, Alpha 7S III, XLR-K3M XLR Adaptör Kiti ile birlikte kullanıldığında, bir Alpha serisi fotoğraf makinesinde ilk kez 4 kanallı 24-bit dijital ses kayıt kapasitesi sağlıyor. Diğer Çoklu Arayüz Yuvası aksesuarları gibi bunun da kablo ya da pil gerektirmemesi, Alpha sistemiyle film çekimlerinde sınırsız özgürlük sağlıyor.

Diğer film asistanı işlevleri arasında, rig ya da gimbal’e takılıyken bile kayıt durumunu net bir şekilde belli eden dikkat çekici ve açıkça görülebilen kırmızı bir kareye sahip yeniden tasarlanmış bir monitör göstergesi, isteğe özel zoom ayarları, kayıt halindeyken ayarlanabilen beyaz dengesi, gösterge döndürme, aralıklı kayıt, filmlerden fotoğraf karesi çekme ve daha pek çok özellik yer alıyor.

Fotoğraf Deneyimi

Alpha 7S III, görüntü sensörünün %92’sini kapsayan 759 aşama algılamalı AF noktası sensörü ile Hızlı Hibrit Otomatik Netleme (AF) sistemine sahip. Fotoğraf makinesi aynı zamanda, öznelerin çıplak gözle görülmesinin bile zor olduğu EV-6 seviyesine kadar düşük ışıklı ortamlarda doğru ve güvenilir şekilde netleme yapabilen yüksek AF kesinliği sunuyor. 10fps’ye kadar ya da canlı izleme modunda 8fps’ye kadar kesintisiz mekanik ya da elektronik 1.000’in üzerinde sıkıştırılmamış RAW görüntü çekimi mümkün.

Alpha 7S III’de aynı zamanda yüksek çözünürlüklü OLED göstergeli dünyanın ilk 9,44 milyon noktalı (takribi), 0.64 tip Quad-XGA ve elektronik vizörü yer alıyor. Alpha 7S III vizör, 0.90x vizör büyütme, 41 derece diyagonal izleme açısı, köşeden köşeye net, düşük bükülme oranlı izleme için 25mm’lik yüksek göz noktası sunuyor. Toza, sise ve neme karşı dayanıklı olan vizör, etkileşime son derece duyarlı ve farklı özne tipleri için değiştirilebilir modlara sahip. Alpha 7S III vizörün her bir parçası, profesyonel iş akışı için tasarlandı ve özenle incelik kazandırıldı.

Bir Sony dijital fotoğraf makinesinde ilk kez Alpha 7S III’de 10-bitlik pürüzsüz renk geçişlerine izin veren HEIF (High Efficiency Image File Format/Yüksek Verimli Görüntü Dosyası Formatı) ve görüntü kalitesini korurken dosya boyutunu önemli ölçüde azaltarak depolama alanı kazanmayı sağlayan geliştirilmiş bir sıkıştırma teknolojisi yer alıyor. Bu modda çekilen HEIF fotoğraflar, Alpha 7S III’den doğrudan HDMI Tip-A bağlantısı kurularak uyumlu bir Sony HDR (HLG) TV’de, gerçeğe yakın dinamik aralık ile gösterilebilir.

Profesyoneller için Çok Amaçlı Tasarım

Alpha 7S III, dünyada bir ilke daha imza atarak, aynı zamanda UHS-I ve UHS-II SDXC/SDHC kartları da destekleyen iki adet CFexpress Tip A uyumlu medya yuvası sunuyor, bu da fotoğraf makinesi gövdesinin kompakt boyutlarını korurken yüksek yazma ve okuma hızı elde etmeyi mümkün kılıyor. CFexpress Tip A kartlar, yüksek hızda kesintisiz RAW fotoğraf çekimine ve yüksek bit oranlarında 4K 120p film kaydına kusursuz uyum göstererek yüksek hacim tutan fotoğraf ve film verilerini fotoğraf makinelerinin ara belleğinden çabucak silebilecek yeni nesil yazma hızlarına erişebilmeyi sağlıyor. PC’ye yüksek hızda veri transferi, SD kartlara göre 1.7 kat daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. İkili kart yuvaları, en yüksek bit oranlı verilerin bile uzun süre kesintisiz kaydedilebilmesi için nöbetleşe çalışmak ve aynı anda kayıt ve format türü kaydına göre sınıflandırma yapmak üzere ayarlanabiliyor.

Geliştirilmiş Dokunmatik Ekran ile Yenilenen Menü Sistemi

Alpha 7S III’nin menü yapısı, daha kolay navigasyon ve daha hızlı, daha anlık kontrol elde etmek için dokunmaya duyarlı menü yönetimi sağlamak üzere yenilendi. Hem fotoğraf hem de film çeken yaratıcı içerik üreticileri ikisi arasında hızla geçiş yapabilsinler diye artık fotoğraf ve film çekimi için farklı ayarlar kaydedilebiliyor.

Profesyonel Çalışma Ortamları için Geliştirilmiş Dijital Bağlanırlık

Alpha 7S III, fotoğraf ya da filmlerini birbirinden farklı birkaç gelişmiş bağlantı seçeneği ile en kısa sürede iletmeleri gereken foto ve video muhabirleri ve spor çekimleri yapanları desteklemek üzere tasarlandı ve yapılandırıldı. Fotoğraf makinesi, 5GHz /2.4GHz kablosuz LAN’ı (IEEE 802.11ac) destekliyor ve çoklu anten kullanarak bağlantı kalitesini artırmak için MIMO (çoklu giriş ve çoklu çıkış) sunuyor, Bu da Alpha7R IV’ye kıyasla iki kat daha hızlanmasını sağlıyor. Cihazda aynı zamanda yeni USB bağlantı noktası da bulunuyor. 5G (hücresel ağlar için 5. Nesil teknoloji standardı) uyumlu bir cihaza USB kablosu ile bağlandığında, hızlı ve stabil FTP dosyası transferi için 5G ağını kullanmak mümkün. USB ile yüksek hızda kablolu LAN bağlantısı da hem film hem de fotoğraflar için stabil ve hızlı FTP transferi imkânı sağlıyor.

Hızlı SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2) veri transferini destekleyen bir USB Type-C™ konnektör, büyük görüntü dosyalarını kolayca aktarabilmek için PC Remote (bağlantılı) ile bilgisayara uzaktan yüksek hızda veri transferini mümkün kılıyor.