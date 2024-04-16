İnceleme: TP-Link Tapo Akıllı Ev Çözümleri

Tapo, insanların uygun bir maliyetle akıllı ev yaşam tarzı oluşturmalarına yardımcı olmak için kurulmuş. Geliştirilen ürünler akıllı, kolay ve güvenli…

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Youtube çekimlerini daha düzenli ve kontrollü yapabilmek için birkaç ay önce yeni bir ofise taşındık. Bu arada “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımı takip etmeyenler varsa hemen bekliyorum.

Hazır yeni bir mekana taşınmışken ofisi biraz akıllandıralım istedim. Bunun için daha önce de kullandığım ve test ettiğim TP-Link ürünlerini seçtim. Küresel güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları sağlayıcısı olan TP-Link’i bilmeyen yoktur sanıyorum. Tapo markasıyla akıllı ev çözümleri de üreten TP-Link, akıllı ampul, akıllı priz, kameralar, ışık şeritleri, sensörler ve en son olarak robot süpürgeleri de satışa sundu.

Tapo, insanların uygun bir maliyetle akıllı ev yaşam tarzı oluşturmalarına yardımcı olmak için kurulmuş. Geliştirilen ürünler akıllı, kolay ve güvenli… Tek bir uygulamayla tüm Tapo cihazlarının uyumu sayesinde yeni nesil akıllı ev rahatlığı sağlanıyor. Şimdi gelin ofiste kullandığım Tapo ürünlerine ve kullanımlarına kısaca göz atalım.

Tapo L900 LED Şerit

İlk olarak çoğu kullanıcının alırken pek önemsemediği ve markasız ürünleri aldıktan sonra çokça şikayet ettiği wifi LED şeritten bahsetmek istiyorum. Benim kullandığım ürün Tapo L900. Bu ışık şeridini Tapo uygulamasıyla istediğiniz yerden kontrol edebiliyorsunuz. Işık şeridi için modların oluşturulmasından programlamaya, zamanlayıcıyı çalıştırmaktan ışığın azaltılıp çoğaltılmasına kadar her şeyi Tapo uygulaması üzerinden yapmak mümkün.

Ürünün yapıştırılması için üzerinde 3M bantla birlikte geliyor. Şerit 5 metre uzunluğunda ve istediğiniz uzunlukta kesip kullanabiliyorsunuz. Kestiğiniz parçalar sonra bir işe yaramıyor tabi. O yüzden kesmeden önce iyice düşünün. Işık şeridinin parlaklığı ve canlılığı gayet iyi. Kullanım ömrü için ortalama 25.000 saat deniyor ki bu süre uzun yıllar sizinle olacağını gösteriyor.

Tapo L510E ve L530E Akıllı Ampul

Işıklardan konuşmaya başlamışken devam edelim. O meşhur yeşil kafalı çalışma lambalarından biri bende de var. Alt kısmı pirinç ve tası cam. Yaklaşık 25 yıl önce almıştım. Bu lambaya Tapo L510E akıllı ampul taktım. Bu ampul hafif sıcak bir ışık veriyor ve yine Tapo uygulamasından şiddeti ve diğer programlama ayarları yapılabiliyor. Bu ışığı daha çok aydınlatma için değil de dekor olsun diye kullanıyorum.

Masanın arkasına yapıştırdığım LED şeritle aynı tonda renkli ışık verebilen L530E ampulü de ayaklı basit bir lambaya taktım. Böylece istediğim yere taşıyabiliyor ve değişik renklerle farklı atmosferler oluşturabiliyorum. Bu ampulün gücü yaklaşık 60W eşdeğerinde… Yine evin wifi ağına bağlanarak Tapo uygulamasından kolayca kontrol edilebiliyor.

Tapo P100 Akıllı Priz ve Tapo P300 Üçlü Priz

Evlerde ya da ofislerde onlarca farklı elektrikli cihaz kullanıyoruz. Kullandığımız pek çok elektrikli cihaz standby yani bekleme modunda da enerji tüketmeye devam ediyor. Hele ki evden çıktıktan sonra ütünün fişini çektik mi telaşını yaşayanlar bilir.

Bu yüzden akıllı prize bağlanan tüm cihazlar, programlanabiliyor; akıllı telefonlardan her yerden açılıp kapatılabiliyor. Tapo P100 benim farklı yerlerde kullandığım minik, basit bir wifi akıllı priz. Küçük boyutu nedeniyle bitişik prizleri engellemiyor. Bu prizleri çay-kahve makinesi, bazı aydınlatma yerleri ve bekleme modunda enerji tüketen cihazlar için kullanıyorum.

TP-Link laboratuvarının sıkı kalite kontrolüne tabi tutulan bu prizler küresel denetim şirketlerinin sertifikalarına sahip. Her zaman tekli prizler yetmiyor tabi… Yan yana birden çok cihaz bağlamanız gerekebiliyor ve uzatma kabloları devreye giriyor.

Klasik uzatma kablolu üçlü prizlerle aynı görünümde olan Tapo P300’ün üzerinde ayrı ayrı yönetilebilen üç adet akıllı priz yer alıyor. Bunlara ek olarak bir adet USB-C, iki adet de USB-A girişi bulunan priz, böylece telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar için de bir şarj noktası görevi görebiliyor.

Prizdeki USB şarj noktaları uyumlu cihazlar için 18W’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. 1.5 metrelik uzatma kablosu sayesinde her yere yerleştirilebiliyor. Bu ürün için dörtlü ya da beşli olanları da olsa güzel olur diye düşündüm. Belki ilerde onları da görürüz. Güvenliği ihmal etmeyen Tapo P300 akıllı priz, alev geciktirici bir malzemeyle kaplanmış durumda. Aşırı akım ve aşırı ısınma gibi güvenlik özelliklerine de sahip.

Günümüzde akıllı ev veya ofis güvenlik sistemlerinde bir hayli seçenek bulunuyor. TP-Link güvenlik çözümleri konusunda da uzun yıllardır pek çok ürün ve çözüm geliştirmiş durumda… Markanın hem iç hem de dış güvenlik kameraları farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanmış.

Tapo C200 ve Tapo C310 Kameralar

Hem gündüz hem gece çekim yapabilen, hareketli ve çift yönlü ses iletme gibi gelişmiş özelliklere sahip olan Tapo C200, başta güvenlik amacı olmak üzere farklı kullanım senaryolarına da uygun. Özellikle çocuklu aileler, evcil hayvan bakanlar, evde hasta – yaşlı bireyi olanlar ya da sık seyahat edenler evin ve evdekilerin kontrolü için bu kamerayı kullanabilir.

Hem yatay hem dikey hareket edebilen Tapo C200, 1080p çözünürlükte videolar çekiyor. Görüntüler gayet net ve istenilen yere büyütme yapılabiliyor. Gece ya da az ışıklı ortamlarda da kullanılabiliyor. Kameranın yatayda 360 derece, dikeyde ise 140 derece dönebilmesi sayesinde hareket algılanan yere yönelmesi ve daha net görüntü iletmesi mümkün. Bu hareket esnekliği her anı yakalamak için ideal bir olanak sağlıyor. Tapo C200 kamera, evde olunmayan durumlar için ideal bir güvenlik ürünü… Hareket algılama özelliğine sahip olan kamera, bir hareket algıladığında bildirim göndererek ev sahiplerini uyarabiliyor. Ayrıca çift yönlü ses iletme özelliği farklı kullanım senaryolarına uyum sağlıyor.

Dış ortam kamerası olarak da Tapo C310 modelini seçtim. Bu modelde kolay kullanımlı ve basit bir kamera. C310, 3MP’lik yüksek çözünürlüklü görüntü kaydı yapabiliyor. Bu dış mekan güvenlik kamerasını kablolu ya da kablosuz şekilde ağa bağlayabiliyorsunuz. Gelişmiş bir gece görüntü kayıt sistemi olan Tapo C310, neredeyse karanlık bir ortamda bile yaklaşık 30 metreye kadar görsel mesafe sağlayabiliyor. Uygulama üzerinden hareket algılama, bildirim ve tüm ayarlar kolayca yapılabiliyor.

Tapo C310 modeli, yağmur, rüzgar ve toza karşı dayanıklı olacak şekilde üretilmiş ve IP66 sertifikasına sahip. Kamera altındaki iki vida ile açılan kart yuvasına 128GB’a kadar desteklenen bir microSD hafıza kartı takılabiliyor. Tapo uygulaması sayesinde Android ve iOS cihazlara kurulumu hızlıca yapılabiliyor ve birkaç dakika içerisinde kamera çalışır hale geliyor.

Tapo T100 ve T110 Sensörler

Farklı Tapo cihazları bir arada yönetmeyi ve evleri gerçekten akıllı hale getirmeyi sağlayan ürünlerden biri de H200 hub. Bu hub sayesinde kullanıcılar artık Tapo akıllı ev ekosistemi oluşturabiliyor ve tüm Tapo ürünlerini birbirleriyle bağlantılı şekilde yönetebiliyor. Bu hub’ı ben de iki farklı sensörü etkinleştirmek için kullandım.

Tapo T100 hareket sensörü ve T110 temas sensörü diğer Tapo ürünlerini tetikleyecek şekilde kullanılabiliyor. Örneğin eve girdiğinizde antrenin ışığının otomatik yanması, koridor boyunca döşenen akıllı ışık şeridinin hareket algıladığında aktif hale gelerek koridoru aydınlatması ya da yazın pencere kapatıldığında akıllı prize bağlı vantilatörün otomatik olarak çalışması gibi pek çok kullanım şekli ve senaryo oluşturmak mümkün. Kapı-pencere temas ya da hareket sensörleriyle birlikte çalışan hub, istenmeyen bir hareket algılandığında ışığı açabilir, alarm çalabilir ya da kamerayı aktif hale getirebilir. Kısaca yapılacak tüm eylemler kullanılan Tapo cihazları ile uyumlu bir şekilde planlanabiliyor.

Bu yazıda, kullandığım Tapo cihazlarından bahsedip kullanım senaryolarımı kısaca anlatmaya çalıştım. İlk başta da söylediğim gibi Tapo ürünleri herkesin kolaylıkla kullanabileceği, uygun fiyatlı güvenilir çözümler sunuyor. Evinizi ya da ofisini akıllandırmak için önce nelere ihtiyacınız olduğunu belirleyebilir veya çözüm önerileri için Tapo web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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