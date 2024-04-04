İnceleme: Xiaomi 14

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Xiaomi, Şubat ayında Barselona’da gerçekleştirdiği bir lansmanla en yeni amiral gemisi akıllı telefonlarından oluşan Xiaomi 14 Serisini duyurdu. Yeni nesil Leica optik özellikleriyle donatılan Xiaomi 14 Serisi ve ekosistem ürünleri uluslararası pazarlarda satışa sunuldu. Bu seri içerisinde Xiaomi 14 ve 14 Ultra modelleri yer alıyor. Biz de yeni seride yer alan Xiaomi 14 modelini inceledik.

Ancak ilk önce yeni tanıtılan Xiaomi 14 Ultra’dan da kısaca bahsetmek istiyorum. Dikkat çekici dairesel bir kamera modülü tasarımı olan 14 Ultra, 12 mm’den 120 mm’ye kadar uzanan odak uzaklığı aralığına sahip dört kameradan oluşuyor. Ana kamerası değişken f/1.63 ile 4 diyafram aralığı sunuyor. Dörtlü kamera kurulumunu Leica 75 mm hareketli bileşenlere sahip telefoto kamera, 120 mm periskop kamera ve 12 mm ultra geniş kamera tamamlıyor. Bu modeli de merakla bekliyorum, geldiğinde ona da yakından bakarız.

Xiaomi ve Leica işbirliği genişliyor

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi ve Leica yeni bir iş ortaklığına daha imza attı. Bu gelişmeyle mobil görüntülemede yeniliklere öncülük edecek Xiaomi – Leica Optik Enstitüsü hayata geçirildi. Bu enstitünün kuruluşu, akıllı telefon sektöründe önemli bir kilometre taşına işaret ediyor. Merkezinde optik teknolojilerin yer aldığı enstitü, dijital görüntüleme ve yapay zeka teknolojileri dahil olmak üzere, pek çok entegre disiplinler arası bilimi bir araya getiriyor. Xiaomi, Leica işbirliğinin resmi olarak başladığı 2022 yılından beri mobil görüntüleme sektöründe devrim yaratacak yeniliklere imza atıyor. Her yeni ürün serisinde optik kalite, tasarım geliştirmeleri, performans ve tabi kullanıcı deneyimi üst seviyeye çıkıyor.

Üç kameralı yeni modül

Şimdi gelin Xiaomi 14’ü birkaç başlık altında incelemeye başlayalım. Önce kameralarını konuşalım. Sonra tasarım, ekran, performans ve diğer özelliklerine bakalım. Xiaomi 14 arka tasarımındaki çıkıntılı lens modülünde 3 adet kamera bulunuyor. Bu üçlü kamera 14 mm’den 75 mm’ye kadar geniş bir odak aralığını kapsayan çok yönlü bir fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Kamera modülünde en üstte ana kamera yer alıyor. 7 elemanlı 23mm Leica Summilux ana kamera f/1.6 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleyiciye sahip. Light Fusion 900 görüntü sensörüyle 50 MP’lik fotoğraflar çekebiliyor. Görüntü sensörünün boyutu 1/1,31 inç. Bu sensör çok yüksek dinamik aralığı ve kendine ait 14 bit renk derinliğiyle ışıklı ve gölgeli alanlardaki ayrıntıları iyi bir şekilde yakalayabiliyor.

Ana kameranın hemen altında 6 elemanlı hareketli lens grubuna sahip olan Leica 75mm telefoto yer alıyor. Optik görüntü sabitleyicisi olan bu lensin diyafram açıklığı f/2. En yakın netlik mesafesi ise 10cm. Telefoto lensin yanında ise Leica 14mm f/2.2 diyafram değeri sunan ultra geniş açı kamera kullanılmış. 115 derece görüş açısı sunan 6 elemanlı bu lens, 50MP çözünürlük değerinde fotoğraflar çekebiliyor. Ultra geniş açı kamerada elektronik görüntü sabitleyici kullanılmış.

Telefonda kamerayı açtığınızda Fotoğraf modunda dört odak uzaklığı seçeneği karşınıza çıkıyor. 0.6, 1, 2 ve 3.2x. Bu şekilde 14mm’den 75mm’ye kadar çekmek istediğiniz konuya en uygun açıyı seçebilirsiniz. Burada önemli bir ayrıntı dikkatimi çekti. Xiaomi çoklu lens motoru sayesinde hangi lens kullanılırsa kullanılsın fotoğraflardaki renkleri tutarlı bir şekilde kaydedebiliyor. Bence bu pek çok kişinin dikkat etmediği ama çok önemli bir özellik.

Xiaomi Imaging Engine

Xiaomi Imaging Engine, Xiaomi’nin tescilli yazılım tabanlı görüntüleme sistemi. Bu sistem, optimum görüntü kalitesi sağlamak için fotoğrafların geçtiği bir dizi bilgi işlem sürecinden oluşuyor. Böylece optik bilgilerin, mekanın, zamanın, ışığın ve gölgenin entegre edilmesiyle, birden fazla çekimdeki renkler daha tutarlı hale geliyor.

Dikkat ettiyseniz Xiaomi, Leica işbirliği ile profesyonel optik lens sistemini geliştirirken, yazılım ve yapay zeka algoritmalarıyla da pek çok iyileştirme yapıyor. Bu dengeyi sensör seçimi, optik tasarım, işlemci gücü ve yazılım desteğiyle kuvvetlendiriyor.

Leica estetiği ve dokunuşları…

Bu modelde kullanılan Leica 75mm’lik telefoto lens, dokulu cilt rengi, uygun ışık ve gölge detayları ile gerçekçi portre fotoğrafları çekebilmenizi sağlıyor. Portre modunda 35mm Belgesel, 50mm Girdaplı bokeh, 75mm Portre ve 90mm Yumuşak odak seçenekleri sunuluyor. Bu seçeneklerle sunulan optik detaylar, gölgeler, tonlar ve bokeh etkileri birbirinden farklı fotoğraf karelerine imza atmanıza yardımcı oluyor. Portre modunda ayrıca güzelleştirme ve filtreler de kullanılabiliyor. Çeşitli klasik Leica filtreleri yine fotoğraflarınızı farklılaştırmanız için katkı sunuyor. Bu filtreler sadece portre modunda değil, diğer fotoğraf ve video çekim modlarında da kullanılabiliyor. Bu filtrelerden Leica siyah-beyaz olanını denemenizi tavsiye ederim. Ben sonuçlarını çok sevdim. Hatta aynı filtrenin bir de yüksek kontrast olanı var.

Hazır Leica dokunuşlarını anlatıyorken birkaç detaydan daha bahsedelim. Bu modelde de Leica’nın Otantik ve Canlı iki orijinal fotoğraf stili yer alıyor. Bu stiller, klasik Leica estetiğinin yanı sıra doğal renk üretimi, güçlü kontrast ve gölge tanımı ile son derece çarpıcı görseller elde edilmesine olanak tanıyor. Çektiğim fotoğraflarda da gördüğünüz Leica fligranı çekim ayrıntılarını gösterdiği için benim çok hoşuma gidiyor ve fotoğraflara ayrı bir hava katıyor.

Kamerada yer alan Pro mod yine her zamanki gibi oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış. Manuel ve tam kontrollü bir fotoğraf çekimi yapmak isterseniz bu mod size göre olabilir. Ama unutmayın ki buradaki ayarları yapmak biraz tecrübe gerektirebilir ve zamanınızı alabilir. Pro modda 50MP’de çekim yapılabiliyor ve görüntü formatı olarak JPEG, RAW veya Ultra RAW seçilebiliyor.

Xiaomi 14, 4K 60fps veya 8K 24fps video kaydı yapabiliyor. 32MP’lik f/2 diyafram değerine sahip ön kamera ise 30 fps’de 1080p’ye kadar Dolby Vision ile HDR video kaydı yapabiliyor.

İdeal boyut ve ağırlık dengesi

Biraz da Xiaomi 14’ün tasarım ve ekran özelliklerine bakalım. Ben bu modelin tutuşunu ve 6.36 inçlik boyutunu gayet ideal buldum. Kompakt boyutlarda olan yeni model cebinizde, elinizde ya da çantanızda taşıyabileceğiniz cinsten. Boyutları 152,8 x 71,5 x 8,20 mm ve ağırlığı ise 193 gram. IP68 dayanıklılık sertifikasına sahip olan telefon, ultra ince çerçeve tasarımı ile sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Metal çerçeveli sağlam bir yapısı olan telefonun siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleri bulunuyor. Benim test ettiğim beyaz renkliydi. Kutudan çıkan kılıf telefona tam oturuyor ve şık bir hava katıyor. Gerçi bu kılıfla telefonun ne renk olduğu görünmüyor ama iyi bir koruma sağlanmış oluyor.

Xiaomi 14, CrystalRes AMOLED 1.5K (2670 x 1200 piksel) çözünürlüğe sahip etkileyici bir ekranla birlikte geliyor. Piksel yoğunluğu 460 ppi’ya yükseltilen ekran, her zamankinden daha fazla ayrıntı sunuyor. En yüksek parlaklık değeri 3000 nit. Ayrıca, 1 ila 120Hz arasında değişen yenileme hızı, internette gezinme, okuma ve oyun oynama gibi çeşitli etkinliklerde sorunsuz ve kesintisiz görüntüleme deneyimini garanti ediyor.

90W’lık hızlı şarj cihazı ile geliyor

Böyle iddialı bir telefon serisinde tabi ki kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarabilmek için kullanılan bileşenler detaylı testlerden geçirilmiş. Xiaomi 14 Serisi, son teknoloji işlemcileri, soğutma teknolojisindeki önemli gelişmeleri ve uzun pil ömrünü bir araya getirerek kusursuz bir şekilde optimize edilen akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Xiaomi 14, önceki nesle kıyasla performans artışı sunarken güç tüketiminde ise düşüş gösteriyor. Bu modelde Snapdragon 8 Gen 3 Mobil Platformu kullanılmış. Xiaomi 14’ü ister günlük görevler, ister güç gerektiren oyunlar veya profesyonel içerik üretimi için kullanırken performans açısından bir sorun yaşamayacaksınız. Isınma sorunu da Xiaomi IceLoop soğutma sistemi ile desteklenerek çözülmüş. Bu sayede zorlu senaryolarda bile iyi bir akıcılık seviyesi sergileniyor.

12GB RAM ve 512GB depolama sunan bu model, 4610 mAH’lik bir pil kullanıyor. Pil, 90W HyperCharge ve 50W kablosuz HyperCharge destekliyor. Gün boyu yetecek kadar pil ömrü sunan cihaz, 90W hızlı şarj adaptörü ile yaklaşık 35 dakikada şarj olabiliyor.

Xiaomi 14’ün 12GB RAM 512GB depolama alanı olan versiyonu 49,999 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Mart ayında Türkiye’de satışa sunuldu. İndirim fırsatları ve detaylı bilgi için firmanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

https://www.mi.com/tr/product/xiaomi-14/

Xiaomi 14 inceleme videosunu aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.