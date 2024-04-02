İnceleme: TCL 65C645 4K QLED TV

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden TCL Electronics, geçtiğimiz haftalarda açtığı Türkiye ofisi ile ülkemizde faaliyetlerine resmi olarak başladı. Akıllı teknoloji çözümleriyle yaşamı zenginleştiren yenilikçi çözümler sunan TCL, özellikle TV kategorisindeki başarısıyla, son dönemde Türkiye’de de adından söz ettirmeyi başarmıştı. Üst düzey TV’lerden, akıllı ev ürünlerine kadar uzanan güçlü bir portföye sahip olan TCL, yeni dönemde ülkemizde kullanıcı odaklı bir teknoloji deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve müşteri memnuniyetini ön plana koyan TCL’in 4K QLED TV serisinde yer alan 65 inçlik 65C645 modeli inceleme konuklarımızdan biri oldu.

C645 Serisi ile Yüksek Kaliteli Görsel Deneyim

TCL C645, yüksek renk kalitesi için TCL QLED teknolojisiyle donatılmış, Dolby Vision ve Dolby Atmos sertifikalı, 120 Hz Oyun Hızlandırıcı ile iddialı ve etkileşimli ev eğlencesi deneyimleri arayanlar için mükemmel bir seçenek haline geliyor. TCL C645 serisinde 50, 55, 65, 75 ve 85 inçlik modeller yer alıyor. Bu seri yüksek kaliteli bir görsel deneyim isteyen ve bağlantılı akıllı yaşam deneyimini ön plana koyanlar için ideal bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.

İncelediğimiz 65 inç C645 modeli Google TV işletim sistemiyle geliyor. Böylece çok daha esnek, akıllı ve kolay bir kullanım sağlanmış oluyor. Bu TV’nin hem akıllı özellikleri hem de tasarımı onu bir adım öteye taşıyor. İnce çerçevesi 65 inçlik büyük bir ekran boyutunu bile mekanınızda çok şık gösteriyor. Daha önce küçük bir TV kullanıyorsanız, görsel kalitesi yüksek böyle bir TV’ye geçtiğinizde eğlence ve izleme deneyimleriniz oldukça keyifli hale geliyor.

İster duvara monte edin, isterseniz sehpada kullanın

TV’yi ister ayaklarıyla bir sehpa üzerinde isterseniz de duvara monte ederek kullanabilirsiniz. Yetkili servis kurulum için geldiğinde her iki seçeneği de değerlendirip, mekana uygun önerilerini size sunuyor. İsterseniz duvar aparatını satın alıp monte ettirerek mekandan kazabilirsiniz. Bizim kullandığımız alanda bir sehpa olmadığı için Vesa bağlantı aparatı ile duvara yerleştirdik. Bu tarz büyük TV’lerin sehpada mı, yoksa duvara monte olarak mı kullanılması gerektiği pek çok kullanıcının sorduğu bir soru. Bu sorunun cevabı esasında size bağlı… Mekanınızın kullanım şekli, eşyaların yerleşimi, duvar yapınız, sehpanızın ölçüsü gibi değişkenler tabi ki seçimlerinizi etkileyecektir.

65 inçlik C645 modelinin ayaklar olmadan boyutu 81x833x1446mm ve ağırlığı ise 15.3kg. Quantum Dot Teknolojisi sayesinde TCL C645, bir milyardan fazla renkten oluşan gerçek sinematik renkler sunabiliyor. Güneş odaya girdiğinde bile kullanıcıların canlı renklerle net görüntüler görebileceği yüksek parlaklık seviyesi ile C645, iyi kontrast, canlı ve doğru renklerin yanı sıra gölge ve en ince ayrıntıları da sunabilen Yüksek Dinamik Aralık deneyimi için HDR10+ ile donatılmış. Televizyonun çözünürlük değeri 4K / 3840×2160 piksel. C645, Dolby Vision ile daha fazla sayıda renk görüntüleyerek, kontrastı artırarak ve parlaklık seviyelerini yükselterek Dolby’ye özel içeriklerin gösterimini çok daha iyi hale getiriyor.

Görüntü kalitesini tamamlayan yüksek ses çıkışı

Görüntü kalitesini tamamlamak için yüksek kaliteli hoparlörlere sahip olan C645 serisi, sürükleyici Dolby Atmos ve DTS ses teknolojilerini destekliyor. Bu modelde 2 adet 10W’lık hoparlör kullanılmış. Siz dilerseniz bir müzik sistemine ya da bluetooth hoparlöre de bağlayabilirsiniz. Ancak normal bir ev kullanıcısı için üzerinde bulunan hoparlörlerin de yeterli olacağını söylemeliyim.

TCL’nin AiPQ Engine 3.0’ı, yüksek kontrast, netlik, canlı renkler, pürüzsüz hareketler ve çoklu HDR desteği dahil olmak üzere 5 farklı görüntü kalitesi optimizasyon algoritması ile C645’in içerikleri istikrarlı ve yüksek kaliteli 4K çözünürlükle işlemesini sağlıyor. Bunun sonucunda da oyun oynarken, film-dizi ya da spor karşılaşmalarını seyrederken en iyi görüntü kalitesi sunuluyor.

Etkileyici Oyun Deneyimi

DCI-P3 standartlarına göre %94’e varan daha geniş bir renk paleti gösterebilen bu model, az önce de söylediğim gibi gölge ve diğer ayrıntılarda da yine keyifli bir izleme deneyimi sunuyor. Bu modelde sadece film, dizi ya da diğer içerikleri izlemenin dışında etkileyici bir oyun algoritması da sunuluyor. Oyun hızlandırıcı diye adlandırılan teknoloji ile 120Hz’e varan yenileme hızıyla size daha akıcı bir oyun deneyimi sunuluyor. Normal bir TV’de oyun oynamak pek çok kullanıcı için bazı sıkıntılar yaratırken C645’te bulunan en yeni DLG teknolojisi ile otomatik içerik ayarlama işlevi, her zamankinden daha yüksek bir yenileme hızı ve süper düşük gecikme sağlıyor. Bu modelde AMD FreeSync teknolojisi de yer alıyor. Böylece PC ve konsol oyunlarında yüksek kare hızlarında yapay olmayan bir akıcılık sağlanıyor.

Televizyonun detaylarında ve tanıtımlarında da oyun severler için pek çok teknolojik yenilik olduğunu görebilirsiniz. Eğer bir oyun tutkunuysanız ürün web sayfasında tüm bu detayları ve daha fazla açıklamayı bulabilirsiniz.

Google TV yetenekleri…

TV’de bir HDMI 2.1, 2 adet HDMI 2.0, 3.5mm kulaklık ve video girişi, optik çıkış, Ethernet ve USB 3.0 bağlantı noktaları yer alıyor. Kablosuz bağlantı ise Bluetooth 5.0 ve çift bant Wi-Fi ile sağlanıyor. TCL C645 serisi Google TV yetenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile geliyor. Ana ekranı özelleştirebilir, simgeleri dilediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Tabi bunun dışında geniş uygulama mağazasında kullanabileceğiniz pek çok uygulamayı indirebilirsiniz.

C645, kullanıcıların hayatını daha akıllı ve kolay hale getirmek için yerleşik Google Asistan eller serbest ses kontrolü ile geliyor. Böylece sesli bir asistana sahip oluyorsunuz ve sesinizle aramalar yapabilir, dilediğiniz uygulamayı açıp kapatabilirsiniz. Ürünle birlikte gelen kumanda ince bir yapıya ve anlaşılır tuş dizilimine sahip. Tuşların baskı hassasiyeti ve kullanımında bir sıkıntı yok.

TCL C645, düşük mavi ışık donanım çözümü olarak TÜV Rheinland sertifikasına sahip. Uzun süre televizyon başından kalkmıyorsanız göz kuruluğu veya göz yorgunluğunu azaltmak için mavi ışık kontrolünü menüden yapabilirsiniz.

Özetleyecek olursak, yeni nesil Google TV özellikleriyle gelen TCL 65C645 4K QLED TV, kullanıcı dostu menüsü, telefonunuzla uyumlu çalışabilen arayüzü, şık tasarımı, gelişmiş oyun ayarları, kaliteli görüntü modları ve netliği, Bilkom servis ağı ve güvenilir garanti kapsamı ile fiyat-performans açısında da rekabetçi bir model olmuş.

https://www.tcl.com/tr/tr/tvs/c645