TCL, yeni nesil akıllı cihazlarını tanıttı

TCL, Türkiye pazarındaki iddiasını akıllı saatler, kâğıt hissi veren ekran teknolojisine sahip tabletler ve ev eğlencesine yeni bir boyut katan projeksiyon cihazlarıyla daha da güçlendiriyor. Markanın oluşturduğu yeni ekosistem, kullanıcıların hem dijital sağlığını korumayı hem de günlük teknoloji deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Zengin özelliklere sahip akıllı telefonlar, tabletler ve bağlantılı cihazlarda ekran konusunda öncü olan TCL, Türkiye’de düzenlediği lansmanla; çocuklara özel giyilebilir teknolojilerden göz dostu tablet çözümlerine, taşınabilir projeksiyonlardan giriş seviyesi mobil cihazlara uzanan yeni ürün ailesini tanıttı. Güvenli dijital deneyim, göz sağlığı, taşınabilirlik ve erişilebilir teknoloji odağındaki ürünler, TCL’in farklı kullanıcı profillerine yönelik bütüncül yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu.

Çocuklar için güvenli dijital dünya: MOVETIME MT48

TCL’in tanıttığı ürünler içerisinde yer alan ve ebeveynlerin çocuklarıyla her an iletişimde kalmasını ve onların güvenliğini dijital araçlarla sağlamasını amaçlayan MOVETIME MT48 akıllı çocuk saati, modern güvenlik özelliklerini eğlenceli bir tasarımla sunuyor. 4G görüntülü arama ve hassas konum takibi özellikleriyle donatılan cihaz, çocukların gün içindeki hareketlerini izlemeyi kolaylaştırırken güvenli bölge tanımlama özelliği sayesinde belirlenen alan dışına çıkıldığında ailelere anlık bildirim gönderiyor. IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikasıyla çocukların hareketli oyunlarına uyum sağlayan MT48, aynı zamanda çocukların uyku düzenini ve fiziksel aktivitelerini takip ederek dijital sağlığı destekleyen bir yaşam asistanı görevi görüyor.

Kâğıt konforunda ekran deneyimi: TCL NXTPAPER 14

TCL’in göz sağlığını korumaya yönelik çalışmalarının en güçlü çözümlerinden olan NXTPAPER 14, 14,3 inç 2.4K ekranıyla sinema tadında bir deneyim yaşatıyor. TCL’in geliştirdiği NXTPAPER 3.0 teknolojisi, kâğıt benzeri mat ekranıyla gözleri yormadan uzun süreli kullanım imkânı sağlıyor. 8 GB RAM (8 GB sanal RAM ile 16 GB’a kadar), 256 GB depolama ve Helio G99 işlemcisiyle çoklu görevlerde yüksek performans sergiliyor. 10.000 mAh bataryası 33W hızlı şarj desteğiyle saatler süren film maratonları ya da online derslerde kullanıcıları yarı yolda bırakmıyor. Ön yüzde 13 MP + 5 MP çift kamera, arkada 8 MP kamera ile gelen tablet 6,95 mm inceliği ve 750 g ağırlığıyla büyük ekranına rağmen oldukça şık bir tasarıma da sahip. Cihaz, opsiyonel T-Pen desteği sayesinde çizim, not alma ve iş akışında esneklik sunarak üretkenliği bir üst seviyeye taşıyor.

Çok yönlü performans ve eğlence: Tab 11 Gen 2 ve Tab 10L Gen 4

TCL’in tablet ailesine eklenen yeni modeller, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik performans çözümleri de sunuyor. 11 inç FHD+ ekranı ve ince çerçevesiyle dikkat çeken TCL TAB 11 Gen 2, MediaTek Helio G80 işlemci ve 6 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile hem iş hem eğlence için akıcı performans sunuyor. 8.000 mAh pili sayesinde 13 saate kadar video izlenebiliyor. TAB 10L Gen 4 ise canlı görselleri 10,1 inç ekrana taşıyarak her anı keyifli hale getiriyor. 6000mAh kapasiteli piliyle uzun süreli güç sunan cihaz, bekleme modunda 58 güne kadar dayanabilirken, 18W PD hızlı şarj desteği sayesinde kesintisiz kullanım için hızla şarj edilebiliyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile temel ihtiyaçlarınızı her an elinizin altında bulundurmanıza imkân veriyor.

Ev sinemasında yeni standart: C1 ve A1s projektörleri

Sinema keyfini yaşam alanlarına taşımak isteyenler için geliştirilen C1 ve A1s modelleri, projeksiyon teknolojisinde görüntü kalitesini taşınabilirlikle birleştiriyor. 30.000+ saatlik ışık kaynağı ile uzun ömürlü olacak şekilde geliştirilen C1 projeksiyonu. SGS sertifikasına sahip olup 230 ISO Lümen değerine ulaşarak doğru parlaklık ve gelişmiş ayrıntılar sağlıyor. A1s modelinde ise TCL’in yüksek şeffaflık sunan özel lensi, ışığı çok daha verimli ileterek rakiplerine kıyasla yüzde 10 daha net görüntüler ve yüzde 35 daha yüksek çözümleme gücü vadediyor. Cihaz ayrıca 600 ISO lümen parlaklık, 1080P çözünürlük ve 4K desteğiyle son derece keskin, detaylı ve canlı görüntüler sunuyor.