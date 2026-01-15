OPPO, fotoğraf ve video üretimini zahmetsiz hale getirerek herkesin içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmasına imkân veren Reno15 Serisi’ni Türkiye’de kullanıcılarla buluşturuyor. Reno15 Serisi’nin gelişmiş kamera teknolojileri, yapay zekâ destekli fotoğraf ve video özellikleriyle kullanıcılar en sıradan anları bile hiçbir planlama ya da ayar yapmadan etkileyici karelere dönüştürebiliyor, en basit hikâyeleri bile güçlü karelerle anlatabiliyor.

OPPO; Reno15 Pro 5G, Reno15 5G ve Reno15 F 5G modellerinden oluşan yeni Reno15 Serisi’ni Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Reno15 Serisi yapay zekâ destekli fotoğraf ve video özellikleri, hız, uzun ömürlü batarya ve dayanıklılığı ile kullanıcıların hayatını kolaylaştıran güçlü ve şık bir akıllı telefon deneyimi sunuyor. Seri kuzey ışıklarından ilham alan şık ve zarif tasarımı, üst düzey korumalı alüminyum çerçevesi, tek parça cam arka yüzeyi ve zarif kamera modülüyle göz doldurmakla kalmıyor, uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcılara konfor sunuyor. Seri IP66, IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde yağmurda, tozlu ortamlarda ya da kazara su sıçramalarında da güvenle kullanılabiliyor.

Daha güzel selfie’ler, daha net anılar

OPPO Reno15 Serisi, gelişmiş kamera özellikleri ile fotoğraf çekmeyi herkes için daha kolay ve keyifli hale getiriyor. 50 MP ultra geniş açılı selfie kamerası sayesinde kullanıcılar kalabalık grup selfie’lerini, vlog’ları ve seyahat fotoğraflarını selfie çubuğu ya da ekstra ekipman kullanmadan tek kareye sığdırabiliyor. Reno15 Pro 5G ve Reno15 5G modellerinde bulunan 50 MP telefoto portre kamerası, portre fotoğraflarında doğal perspektif ve yumuşak arka plan bulanıklığı sunarak profesyonel kamera hissi yaratıyor. Yapay zekâ destekli flaş ve portre algoritmaları ile düşük ışıkta çekilen fotoğraflar bile daha aydınlık, net ve doğal görünüyor. Gece çekimlerinde sert ışık patlamaları yerine dengeli renkler ve gerçekçi cilt tonları elde ediliyor. Gelişmiş görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde hareketli sahnelerde bile net kareler yakalamak, böylece özel anları kaçmadan yakalanmak mümkün olurken; 4K HDR video, ön ve arka kamerayla aynı anda çekim ve kayıt sırasında kamera geçişi gibi özellikler sayesinde de video içerik üretiminde ekstra ekipman ihtiyacı ortadan kalkıyor. Ekranın ıslak elle bile sorunsuz çalışmasını sağlayan Islak Dokunma özelliği de dış mekânda yağmur altında bile fotoğraf ve video çekebilmeye olanak tanıyor.

Reno15 Serisi ile çekim sonrası düzenleme süreci de son derece pratik hale geliyor. Yapay zekâ destekli düzenleme araçları sayesinde ışık ayarlamaları, istenmeyen detayların silinmesi ve fotoğrafların iyileştirilmesi tek dokunuşla yapılabiliyor. Böylece kullanıcılar profesyonel düzenleme bilgisine veya araçlarına ihtiyaç duymadan paylaşıma hazır fotoğraflar oluşturabiliyor.

Günlük hayatı kolaylaştıran yapay zekâ, uzun ömürlü ve akıcı performans

OPPO Reno15 Serisi yapay zekâ özellikleri, hız, pil ve dayanıklılığı bir araya getirerek kullanıcıların günlük yaşamlarını da kolaylaştırıyor. Yapay zeka destekli optimizasyonlar hem günlük kullanımı hem de yaratıcı üretim süreçlerini çok daha hızlı ve verimli hale getiriyor. AI Çeviri ve AI Kayıt gibi araçlar; not alma, fikirleri saklama ve içerikleri düzenleme süreçlerini daha pratik hale getiriyor. AI Zihin Alanı özelliği sayesinde farklı uygulamalardaki içerikler üç parmakla kaydırma hareketiyle tek bir alanda toplanabiliyor. Tüm bu özellikler, kişisel verilerin gizliliğini koruyan OPPO Private Computing Cloud altyapısıyla güvenli şekilde çalışıyor. Böylece kullanıcılar kendi kişisel ihtiyaçlarına güvenli şekilde uyum sağlayan kişiselleştirilmiş bir deneyime kavuşuyor.

Yeni ColorOS 16 işletim sistemi, OPPO’nun Trinity Engine teknolojisi ve OPPO’nun 6 Yıllık Akıcılık Koruma Sertifikası sayesinde kullanıcılar telefonlarını uzun yıllar boyunca yavaşlamadan akıcı bir şekilde kullanabiliyor. Reno15 Serisi telefonlar 6.500 mAh ve üzeri yüksek kapasiteli bataryaları sayesinde yoğun kullanımda bile gün boyu şarj endişesi yaşamadan kullanım imkânı sunarken, 80W SUPERVOOC™ hızlı şarj teknolojisi de kullanıcıların telefonlarını kısa sürede şarj ederek günlük tempolarına hızla geri dönmesini sağlıyor.