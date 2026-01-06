İnceleme: OPPO Find X9 Pro

Hasselblad işbirliği ile tasarlanan kameraları ile dikkat çeken OPPO Find X9 Pro inceleme konuğumuz oldu.

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

İncelemek için sabırsızlandığım OPPO Find X9 Pro inceleme konuğum oldu. Bu yeni amiral gemisi akıllı telefonun ağırlıklı olarak fotoğraf ve video özelliklerini deneyimledim. OPPO Find X9 Pro incelemesini bu linke tıklayarak Youtube kanalımda da izleyebilirsiniz.

OPPO ve Hasselblad Ortaklığı

Bildiğiniz gibi piyasadaki büyük telefon üreticileri köklü fotoğraf firmalarıyla kamera sistemlerinin geliştirilmesi için farklı işbirlikleri yapıyorlar. OPPO’da geçtiğimiz aylarda Hasselblad ile stratejik ortaklığının devam edeceğini duyurarak mobil görüntülemeye olan derin bağlılığını bir kez daha teyit etti. İki marka şu anda yeni nesil mobil görüntüleme sistemlerini birlikte geliştiriyor ve mobil görüntüleme kalitesi için yeni bir ölçüt belirlemeyi hedefliyor. Bu ortaklık, derinlemesine işbirliğini kapsıyor ve mühendislik temeli üzerine kurulmuş. Son dört yıldır, her yeni Find serisi akıllı telefonla birlikte OPPO ve Hasselblad Ar-Ge ekipleri sinerji içinde çalışıyor. Bu uzmanlık birleşimi, efsanevi Hasselblad deneyimini mobil cihaza taşıyan güçlü görüntüleme araçları paketini ortaya çıkarmış durumda.

Hasselblad Profesyonel Kamera Sistemi

Önemli yenilikler arasında, mobil cihazlar için yeniden tasarlanan ikonik Hasselblad Doğal Renk Çözümü; klasik Hasselblad lenslerine uyacak şekilde yeniden oluşturulmuş bokeh efektiyle profesyonel portreler çekmeye olanak tanıyan Hasselblad Portre Modu ve özellikle Hasselblad X 2 D’nin renk karakterine uyacak şekilde tasarlanmış profesyonel Master Modu yer alıyor. Bu ortaklık ayrıca, efsanevi kameranın klasik 65:24 geniş açı oranını yeniden tasarlayan Hasselblad XPAN Modu gibi yaratıcı seçenekleri de ortaya çıkardı.

200MP Hasselblad Telefoto Kamera

OPPO ve Hasselblad, mobil görüntülemede kalite ve deneyim açısından yeni bir standart belirlemeyi başarmış diyebilirim. İşte incelediğim Find X9 Pro modelindeki Yeni Nesil Mobil Görüntüleme Sistemi, kalite için yeni bir ölçüt sunuyor. Find X9 Pro, donanım olarak yepyeni bir Hasselblad Profesyonel Kamera Sistemi ile geliyor.

Bu sistemin öne çıkan yıldızı ise şüphesiz 200MP Hasselblad Telefoto kamera. OPPO, 2017’de akıllı telefonda dünyanın ilk periskop telefotosunu tanıtmıştı ve bu mirası 200MP sensörle yeni bir seviyeye taşıyor bu modelde… Bu telefoto kameranın kalbinde, bir OPPO akıllı telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlük olan 200 MP’lik bir sensör yer alıyor. Sensör büyüklüğü 1/1.56 inç. Optik tasarımdan sensör kalibrasyonuna kadar her bileşen, markanın sıkı standartlarını karşılamak için Hasselblad ile birlikte titizlikle tasarlanmış. Sonuçta yüksek görüntü kalitesi, netlik, zengin detaylar ve doğal renk üretimi ortaya çıkmış. Uzak manzaralar, portreler ya da yakın çekim detaylar profesyonel düzeyde hassasiyetle cep telefonumuza geliyor.

Sensörün fiziksel boyutunun büyük olması loş ışık koşullarında bile detaylı ve parlak görseller yakalamayı sağlıyor. Yine bir telefoto lense göre gayet iyi bir diyafram değeri olan f/2.1 açıklığı ışık girişini artırıp, dramatik bokeh etkisi sağlayabiliyor. Ayrıca yine telefoto lensin hassasiyetini artırmak için üst düzey mercekler ve kaplamalar da yer alıyor. Bu lens 6 elemanlı olarak tasarlanmış ve optik görüntü sabitleyici de bulunuyor. Telefoto lens ile aynı zamanda 10 santimetreye kadar yakın çekimler de mümkün. Böylece güçlü bir makro lenste her an elinizin altında bulunuyor.

200MP’lik telefoto lensin zoom performansı gerçekten alkışı hakediyor. 70mm odak uzaklığı sunan 3x optik zoom bulunuyor kamera modunda. 6x’te detay kaybı olmadan 140mm hibrit zoom yapılabiliyor. Hatta 13.2x’e kadar yapay zeka desteğiyle yine en az kayıpla zoom yapılabiliyor. Tabi dilerseniz 120x’e kadar dijital zoomda yapılabiliyor.

Hasselblad Yüksek Çözünürlük Modu

Kamerada Hasselblad Yüksek Çözünürlük Modu yer alıyor. Bu ayar, 200 MP sensörün tam potansiyelini açığa çıkararak yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edilmesini sağlıyor. Ultra geniş ve normal açıda 50MP çözünürlük seçilebiliyor. 70mm telefoto zoomda 200MP çözünürlük seçeneği aktif oluyor.

Optimal sonuçlar için bu modu iyi aydınlatılmış ortamlarda kullanmanızı tavsiye ederim. 3x zoom seçeneğinde 200MP modunda fotoğraf çektiğinizde çekim ve kayıt işlemi birkaç saniye sürüyor. Bu sırada beklemeniz gerekiyor. Dosya boyutu yaklaşık 30MB civarında oluyor.

23mm Ana Kamera

Find X9 Pro’nun ana kamerası 23mm odak uzaklığına sahip. Hassas mühendislik ürünü 7 elemanlı lens ve f/1.5 diyafram açıklığı içeren bu sistem, önceki nesle göre %30 daha fazla ışık yakalıyor. Bu, özellikle düşük aydınlatmalı ortamlarda çok daha parlak ve net görüntüler anlamına geliyor.

50MP’lik kameranın LYT-828 sensör büyüklüğü 1/1.28 inç. Ana kamera optik görüntü sabitleyiciye sahip. Böylece düşük ışık şartlarında elde yapılan çekimler bile net çıkabiliyor. Sensörle birlikte gelen Gerçek Zamanlı Üçlü Pozlama işlevi, her kare için üç farklı pozlamayı gerçek zamanlı olarak birleştirerek, yüksek bir dinamik aralık elde edilmesini sağlıyor.

Find X9 Pro, karmaşık çekim koşullarında doğru renk oluşturma zorluğunu çözmek için Gerçekçi Renk Kamerası da kullanıyor. Bu özel 8 kanallı spektral sensör, hassas bir ölçüm modu kullanıyor. Bu sayede farklı alanlardaki renk sıcaklığı değişimlerini isabetle ölçüyor ve bu bilgileri tüm kamera sistemiyle paylaşarak daha isabetli renkler oluşturulmasını sağlıyor.

15mm Ultra Geniş Açı Kamera

Find X9 Pro’nun kamera modülünde yer alan üçüncü kamera ise 50MP’lik Ultra geniş açı. Bu kamera 15mm odak uzaklığı ve f/2 diyafram değeri sunuyor. Ultra geniş açı oldukça detaylı ve bozulmaların en aza indirgendiği görseller elde etmemizi sağlıyor.

Find X9 Pro’nun güçlü donanım özellikleri, yazılım alanında çığır açan LUMO Görüntü İşlem Motoru ile destekleniyor. Bu ileri bilişimsel fotoğrafçılık sistemi netliği ve dinamik aralığı iyileştirip görüntü kirliliğini azaltıyor. Sonuç olarak görüntü kalitesini geliştirirken doğal ve gerçekçi tonları koruyor. Burada görüntü işleme motoru ve yapay zeka teknolojileri birlikte çalışarak hem daha iyi görüntüler elde edilmesini sağlıyor hem de güç tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor.

Görüntü işleme motoru, Paralel Bilişim mimarisi sayesinde ISP, NPU, GPU ve CPU’yu aynı görüntü üzerinde eş zamanlı çalıştırıyor. Bu güç birliği sayesinde performansta sıçrama ve az önce söylediğim gibi güç tüketiminde azalma oluyor. Görüntü işleme motoru, çoğu kullanıcı farkına varmasa da anlattığım gibi çok önemli işler başarıyor. Hatta saniyede 10 kareye kadar seri çekimde yapabiliyor.

50MP’lik Ön Kamera

Ön kamerada da yine 50MP yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekilebiliyor. Normal fotoğraf modunda ise 14MP’lik fotoğraflar elde edilebiliyor. Bu değer selfie çekimleri için oldukça yeterli olacaktır zaten. Find X9 Pro, video modunda da gelişmiş özellikler sunuyor tabi… Ön ve arka tüm kameralar Dolby Vision HDR 4K 60 fps kaydı destekliyor.

4K 120fps Video Kayıt

Ana kamera ve telefoto kamera, Dolby Vision 120 fps 4K videoları da destekliyor. Bu sayede sabitlemeden ödün vermeden dengeli ve yüksek kaliteli ağır çekimler de yapılabiliyor. Eğer video konusunda daha iddialı işler çıkarmak istiyorsanız, Pro Video modu da var bu modelin. Bu modda LOG kayıt yapılabiliyor. Böylece detaylı renk düzenlemeleri profesyonel seviyede yapılabiliyor. Find X9 Pro, güçlü görüntü işlemcisi sayesinde 4K hareketli fotoğraf özelliğini de destekliyor. Dinamik anlar hareketli şekilde yüksek çözünürlüklü kaydedilebiliyor.

Hasselblad Uzman Mod ve XPAN

Kamera bölümünde son olarak Hasselblad deneyimini daha fazla hissettiğiniz birkaç yaratıcı moddan daha bahsetmek istiyorum. Hasselblad Uzman Mod, her detayı kontrol edebilmenizi sağlayan tam manuel çekim modu. Bu mod 50MP JPEG ve RAW fotoğraflar çekebilmenizi de sağlıyor. RAW Maksimum dosya seçiminde çekilen fotoğraflar yaklaşık 55MB yer kaplıyor. Zor ışıklı ortamlarda veya sizin için çok önemli anlarda RAW fotoğraf çekerek daha sonra düzenleme esasında her türlü oynamayı yapabilirsiniz.

Açıkçası bu modelde kullanmayı en sevdiğim modlardan biri XPAN oldu. 65:24 panoramik görüntü oranı sunan bu modda farklı filtreler de kullanılabiliyor. Fotoğraf severlerin siyah beyaz filtreli panoramik modunu çok seveceklerini düşünüyorum. XPAN adını ilk kez duymuş olabilirsiniz. XPAN, Hasselblad’ın en efsanevi makinelerinden birinin adı. İlk kez 1998 yılında üretilen XPAN modelinin 2003 yılında ikinci versiyonu çıkmıştı. Toplamda da 20 binden fazla XPAN makine satıldı dünyada…

Telefonda bir diğer sevdiğim mod, Portre oldu. Burada kullanıcılar 23mm ile 85mm arasında sevdikleri odak uzaklıkları ile son derece güzel portreler çekebilirler. Portre modunda ben daha çok 50 ve 70mm odak uzaklığını tercih ettim çekimlerde. Portre modunda diyafram değerini seçerek alan derinliği etkisini de kontrol edebilirsiniz. Burada klasik Hasselblad objektiflerin özelliklerini taklit ederek oluşturulan sinematik bokeh etkisini görebilirsiniz.

Oppo’nun henüz ülkemizde satışa sunulmayan bir de telefoto exterder kiti var. Telefoto odak uzaklığını optik olarak daha da artırıyor. Portre ve detay çekimlerinde güzel işler yapabilir. Ülkemizde satışa sunulduğunda onu da deneriz tabi…

Kamera özelliklerinden sanırım yeterince bahsettik. Bu noktada biraz tasarıma geçmek istiyorum. Telefonun arka kısmında rafine bir kamera modülü yer alıyor.

İnce ve Şık Tasarım

Telefonun kalınlığı 8.25mm. Sade hatlar, çok şık görünüyor. Telefonun günlük kullanımı ve fotoğraf çekimi tek elle bile rahatça yapılabiliyor. Telefonun sol tarafında tercihinize göre özelleştirebileceğiniz bir tuş (Snap Key) bulunuyor. Kullanıcılar kamera açma, ses profillerini değiştirme, el fenerini açma/kapama, ses kaydı başlatma, çeviriyi etkinleştirme veya ekran görüntüsü alma gibi işlevleri bu tuşa atayabiliyor.

Tasarımdaki bir diğer önemli yenilik ise hızlı çekim tuşu. Bu tuş sağ tarafta yer alıyor ve telefonu yatay tuttuğunuzda işaret parmağınıza denk geliyor. Tuşla kamerayı açmak için çift dokunma, zoom yapma, fotoğraf çekmek için basma ve sürekli çekim için uzun basma gibi işlevler gerçekleştirilebiliyor.

Sağlam Yapı…

Find X9 Pro’yu anlatırken tabi ki sağlam yapısının altını çizmek gerekiyor. Bu telefon IP66, IP68 ve IP69 dayanıklılık sertifikalarına sahip. Toza, suya ve ekstrem koşullara karşı dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Find X9 Pro, İpek Beyazı ve Titanyum Antrasit olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Benim test ettiğim model Titanyum Antrasit olandı. Kişisel görüşüm bu renk telefona çok yakışmış. Satın alacak olsam kesinlikle bu rengi tercih ederdim.

Ekran Özellikleri

Telefonun ekran boyutu 6,78 inç ve AMOLED panel kullanılıyor. Mat cam yüzey, alüminyum çerçeve ve 1,15 mm kalınlığındaki ince çerçeveler cihazın zarif görünümünü tamamlıyor. Ekran yenileme hızı 1 ile 120Hz arasında değişiyor. Tam ekran parlaklık değeri 1800 nit. Ekran çözünürlüğü 2772 x 1272 piksel. 10 bit – 1 milyar renk ve %100 DCI P3 renk gamı destekleniyor.

Telefonu parmak iziyle açmayı çok sevdim, çünkü inanılmaz hızlı… Yeni 3D ultrasonik parmak izi sensörü performansta ciddi bir artış sunuyor. Cihazın kilidini geleneksel optik tarayıcılara kıyasla %35 daha hızlı ve %33 daha güvenilir bir şekilde açabiliyor. Parmak nemli veya yağlı bile olsa dokunuşunuzu anında doğru bir şekilde algılayarak kesintisiz erişim sağlıyor.

7500mAh’lik büyük pil!

Bu modelde 7500mAh’lik inanılmaz büyük bir pil kullanılmış. Önceki modele kıyasla pilin büyümesine karşın ince profil korunmuş. Daha verimli bir çip set ve hassas yazılım ayarlarıyla birlikte sunulan büyük pil sayesinde Find X9 Pro tek şarjla ortalama iki günlük kullanım süresi sunabiliyor. Yoğun kullanımlarda bile bu pili bir günde bitirmeniz epey zor diyebilirim.

Telefon 80W kablolu, 55W kablosuz hızlı şarjı destekliyor. Acil durumlarda birkaç dakikalık şarj ile saatlerce kullanmak mümkün. Telefon kutusundan şarj cihazı ve şık bir telefon kılıfı da çıkıyor.

Find X9 Pro’nun kalbinde, güçlü MediaTek Dimensity 9500 yonga seti yer alıyor. Bu işlemci, yüksek performans ile enerji verimliliğini aynı anda sağlayarak kullanıcıya üst düzey bir deneyim sunuyor. Telefonda 16GB RAM ve 512GB depolama alanı bulunuyor. Telefonda yenilikçi bir soğutma çözümü de sunuluyor. Yeniden tasarlanan buhar haznesi yüksek performanslı termal jel ve yoğun grafit gibi çeşitli gelişmiş malzemeleri birleştiriyor. 4K video kaydında bile ısınma kontrol altında tutulmuş oluyor böylelikle…

Bu arada telefonda yeni nesil ColorOS 16 arayüzü kullanılıyor. ColorOS 16, hız, akıcılık ve sezgisel kullanım açısından bugüne kadarki en rafine OPPO deneyimini sağlıyor. OPPO’nun hem fotoğraf galerisinde hem de gündelik işlerinizde kullanabileceğiniz birçok yapay zeka desteği de bulunuyor. OPPO özellikle fotoğraflarda yapay zeka desteği ile düzeltme konularında çok başarılı gerçekten…

Özetle OPPO Find X9 Pro, Hasselblad işbirliği ile geliştirilen kamera teknolojisi, optik tasarım, 200MP telefoto kamera, ileri yapay zeka desteği, güçlü işlemci, geniş depolama alanı, 7500mAh’lik büyük pil, dayanıklı gövde ve tasarım detaylarıyla göz dolduruyor. İşte tüm bu detaylar, Find X9 Pro’nun neden yeni nesil bir kameralı amiral gemisi olarak nitelendirildiğini açıkça gösteriyor.

OPPO Find X9 Pro incelemesini aşağıdaki linkten Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz.