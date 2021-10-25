İnceleme: vivo V21

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Fotoğraflar: © Uğurhan Betin – © Ömer Serkan Bakır

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden vivo, V serisi akıllı telefonlarının en yenisi olan V21 ve V21e modellerini geçtiğimiz günlerde Türkiye’de de satışa sundu. Biz de bu yeni akıllı telefonlardan V21 modelinin kamera özelliklerini ve diğer detaylarını sizler için inceledik. V21’i incelerken yaptığımız çekimleri farklı yerlerde yapmaya çalıştık. Uğurhan Betin, Göcek ve Fethiye koylarında, ben de Kapadokya’da fotoğraflar ve videolar çektim.

İnce Tasarım

vivo’nun en yeni akıllı telefonlarından olan V21, ince tasarımıyla ve gelişmiş kamera özellikleriyle ön plana çıkıyor. Sadece 7.29 mm inceliğindeki V21’in ağırlığı ise 176 gram. Şık iki farklı renkte (Gün batımı ritmi ve alacakaranlık mavisi) satışa sunulan bu yeni model, 6.44 inçlik Amoled FHD+ ekrana (2404×1080), 800 nit parlaklığa ve HDR 10+ ile SGS Display sertifikalarına sahip. Arka kameraların yerleşimi vivo’nun imzası haline gelen çift katmanlı tasarımını sadelikle birleştiriyor. V21 ele çok iyi oturuyor, inceliği ve hafifliği sayesinde de gerek fotoğraf, gerekse de video çekimlerinde sizi yormuyor. Arka yüzeyinde kullanılan AG (Yansıma Önleyici) cam telefonun tasarımında öne çıkan diğer özelliklerden… V21 ayrıca yüksek ekran parlaklığı, renklerin canlılığı, mavi ışık göz koruması, dokunmatik hassasiyeti ve 90 Hz yenileme hızı ile akıcı bir deneyim sunuyor.

Yüksek Verimlilik

V21, 7nm sekiz çekirdekli MTK Dimensity 800U işlemciye, 8GB’lık RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip. 2.4 GHz hızlı çekirdek, hareket netliği için yüksek yenileme hızı ve gelişmiş bir oyun deneyimi ile daha hızlı uygulama başlatma hızı sağlarken, 33W FlashCharge kullanıcıların telefonlarını kısa sürede şarj edebilmelerine imkan sunuyor. Android 11 tabanlı Funtouch OS 11.1 arayüzü ile gelen V21, 33W FlashCharge sayesinde 4000mAh pili 30 dakika içerisinde sıfırdan %63’e kadar doldurabiliyor.

Ön kamerada da “Optik Görüntü Sabitleyici”

İleri teknolojinin çağdaş bir tasarımla buluştuğu yeni V21, ince akıllı telefon tasarımıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da dikkat çekiyor. Bu 44MP (f/2) OIS ön kamera, kullanıcıları mobil yaşam tarzı için sınıfının en iyisi araçlarla donatmak adına, AI Gece Portresi, Süper Gece Modu, gelişmiş otomatik odaklama ve stabil 4K video gibi özellikleri bir araya getiriyor.

Günümüzde pek çok kullanıcı için ön kamera bir hayli önem taşıyor. Daha net selfie’ler ve yüksek kaliteli videolar için ön kamera özellikleri de artık kullanıcıların dikkatle inceledikleri özelliklerden… V21, Elektronik Görüntü Sabitleyici (EIS), AI Gece Portresi, otomatik odaklama ve OIS’li 44 MP ön kameraya sahip. Tüm bu özellikler uyumlu bir yazılım-donanım ilişkisi sayesinde gerçekleşiyor. Başarılı bir ön kameraya sahip olan V21’de çift selfie spot ışığı da yer alıyor. Ön kameranın sağında ve solunda yer alan birer LED ışık özellikle gece çekimlerinde yüzünüzü daha iyi gösteriyor.

AI Gece Portresi, karanlık ortamlardaki karlanmaları azaltan, yüzler için daha iyi odak ve netlik sağlayan güçlü bir Yapay Zeka algoritmasına sahipken OIS, daha fazla ışığa sahip olabilmek için uzun poz sürelerinde kamerayı sabitliyor.

Üçlü Arka Kamera

V21’in ana kamerası, 64MP çözünürlük değeri ve f/1.8 diyaframa sahip 26mm’ye denk gelen bir geniş açı objektifi barındırıyor. İkinci kamera, 8MP’lik f/2.2 diyafram değerine ve 16mm’ye denk gelen ultra geniş açıya sahip. Üçüncü kamera ise 2MP’lik (f/2.4) bir makro lensle geliyor.

64MP’lik ana kamera 4 eksenli OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) özelliğine sahip. Böylece hareket halinde bile daha net fotoğraflar çekebilmek mümkün oluyor.

V21 kamera sembolüne dokunulduğunda açılan uygulama ekranında Gece, Portre, Fotoğraf, Video ve Diğer modlar kısmı görünüyor. Diğer modlarda ise, Yüksek Çözünürlük, Panorama, Canlı Fotoğraf, Yavaş Çekim, Hızlandırılmış, Pro, AR Çıkartmaları, Belge ve Çift Pozlama bulunuyor. Dilerseniz bu modlardan istediklerinizi ana ekrana da ekleyebiliyorsunuz. Bu modlardan özellikle Çift Pozlama ve Yavaş Çekim kullanıcıların değişik görüntüler çekebilmelerine yardımcı oluyor.

Pro modunda, +/-EV poz düzeltme, ISO, S (Enstantane), WB (Beyaz Ayarı) ve AF (Otomatik netlik) ayarlarını dilediğiniz gibi yapmanıza izin veriliyor. Fotoğraf modunda çekim yapılırken 2x’e kadar zoom yapılabiliyor. Fotoğraf boyutları 4:3, Tam, 16:9 ve 1:1 olarak tanımlanmış. Deklanşör ayarlarında farklı seçenekler de sunulmuş. Deklanşör için isterseniz ekrana dokunabilir, sesli olarak “Cheese” diyebilir ya da avuç içinizi gösterebilirsiniz. Bu üç farklı deklanşör özelliği zaman zaman değişik ortamlarda fotoğraf çekerken işinize yarayabilir.

Fotoğraf modunda ayarlar kısmından “Profesyonel Fonksiyonlar” bölümüne girdiğinizde fotoğraflarınızı 16MP hem RAW, hem de JPEG formatında çekebilirsiniz. Ana kameranın video çözünürlüğü de 4K@30fps, 1080p@30/60fps ve 720p@30/60fps şeklinde ayarlanabiliyor.

V21 ve V21e arasındaki temel farklar

vivo’nun aynı anda duyurusunu yaptığı V21 ve V21e modelleri pek çok açıdan birbirine benzese de temel farkları kameralarında denebilir. V21, 44 MP OIS ön kamerası ve 64 MP OIS arka kamerası ile fotoğraf ve video çekme konusunda bir avantaja sahip. Ön kameradaki OIS, bu fiyat aralığındaki akıllı telefonlar arasında uygun bir özellik. Öte yandan, V21e yine benzer bir gövdede kaliteli düzeyde fotoğrafçılık ve videografi yetenekleri sunan 44 MP AF ön kamera ve 64 MP HD arka kamera ile birlikte geliyor. Her ikisi de stabil videolar, güzel selfieler ve net gece sahneleri arayan kullanıcılar için uygun seçenekler sunuyor.