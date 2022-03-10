İnceleme: ASUS VivoStick PC (TS10)

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Asus’un masaüstü bir bilgisayar işlevini cebinize sığdırabilen VivoStick (TS10) modelini inceledik.

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ASUS, Light Illusion işbirliği

Asus’un masaüstü bir bilgisayar işlevini cebinize sığdırabilen VivoStick (TS10) modelini inceledik.

Photo 2022021810264136 - İnceleme: ASUS VivoStick PC (TS10)

Asus VivoStick, Windows 10 işletim sistemi, Intel Atom (1.44 GHz) işlemci, 32GB dahili depolama alanı, 2GB RAM (DDR3), çift bant 802.11ac Kablosuz, Bluetooth 4.1, USB 3.0/USB 2.0 yuvaları, ses jakı ve HDMI yuvasını kompakt tasarımında barındırıyor. Bu mini PC ihtiyaç duyduğunuz her yerde bir monitör, projeksiyon cihazı ya da TV’ye bağlanarak hem iş hem de eğlence amaçlı kullanılabiliyor.

Genellikle basit iş modelleri ya da TV’yi akıllı hale getirmek için uygun olabilen bu model, ihtiyaçlarınızı iyi belirlediğinizde size hem yerden hem de bütçenizden tasarruf sağlayabilir. VivoStick PC’yi iki farklı monitörle ve hem kablolu hem de kablosuz klavye ile denedik. Ürünü monitöre takmak ve kullanmak çok kolay.

Photo 2022012713085742 kk - İnceleme: ASUS VivoStick PC (TS10)

Ultra Kompakt

135x36x16.5 mm boyutlarında olan VivoStick, ultra kompakt boyutu ile her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir bilgisayar. Tatil ya da bir iş gezisinde olsanız bile VivoStick’le laptop taşıma derdi olmadan tüm bilgisayar işlevlerine sahip olabilirsiniz. Onu otel odanızdaki bir TV’ye bağlayabilir, YouTube’dan video veya Netflix üzerinden favori dizilerinizi izleyebilirsiniz. Sıra iş yapmaya geldiğinde ise bir ofis monitörü veya projektör işinizi görecektir.

VivoStick, Intel Atom işlemcisi sayesinde masaüstü bilgisayar seviyesinde performans ve Full HD görsel deneyim sunabiliyor. Tabi bu mini bilgisayardan fazla bir performans ve hız bekletiniz olmasın. Hem iş hem de eğlence amaçlı az yer kaplayan bu bilgisayarı kutudan çıkar çıkmaz kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

ts10 - İnceleme: ASUS VivoStick PC (TS10)

Asus VivoRemote

Asus VivoRemote uygulaması, mobil cihazınızı VivoStick için bir uzaktan klavye olarak kullanmanıza da imkan tanıyor. Bu sezgisel uygulama, VivoStick’i Kablosuz üzerinden kontrol etmenize imkan tanıyor. Kompakt boyutuna rağmen VivoStick, aşırı ısınmayı engellemek için bir soğutma fanı da içeriyor. Bu sayede uzun süre kullanımda sıkıntı çıkarmıyor.

1463664 - İnceleme: ASUS VivoStick PC (TS10)

VivoStick kutusundan onu monitörünüzün arkasına ya da yanına asmanız için bir tutucu ve uzatma kablosu çıkıyor. Böylece ortada kablo karmaşası da olmuyor. Dilerseniz bu mini PC’yi kablosuz klavye ve mouse ile de kolayca eşleştirip kullanabilirsiniz.

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