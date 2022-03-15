Tokina, Fujifilm X ve Sony E APS-C formatlı fotoğraf makineleri için yeni Tokina SZ 8mm f/2.8 Fish Eye (Balıkgözü) objektifini duyurdu.

Tokina SZ 8mm f/2.8 Fish Eye MF, özellikle APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makineleri için tasarlanmış kompakt, hafif ve hızlı ultra geniş manuel fokus özellikli balıkgözü bir objektif. Öne çıkan perspektif özelliği, bu lensi hem fotoğrafçılar hem de video çekenler için cazip hale getirmektedir. Kompakt, hafif tasarımı ve manuel fokusu ile Tokina SZ 8mm f/2.8 Fish Eye MF, özellikle genç aktif içerik üreticileri için de idealdir. Önerilen türler arasında manzara, gece manzarası, iç mekan, mimari, sokak fotoğrafları ve evcil hayvan fotoğrafçılığı yer almaktadır. Ultra geniş görüş açısı, benzersiz perspektif efekti ve kompakt tasarımıyla bu lens, vlog çekimlerinin yanısıra instagram gibi sosyal ağlar için viral görüntüler oluşturulması için idealdir.

Öne Çıkan Özellikler

– Hafif (280 gr) ve kompakt (toplam uzunluk 52 mm) tasarım

– Kompakt APS-C sensörlü aynasız fotoğraf makineleri için hızlı f/2.8 lens

– Yüksek kaliteli yapılı ve sofistike dış tasarım

– Video çekiminde sorunsuz çalışma için tıklamasız diyafram halkası

– Geniş bir arka planın önündeki yakın çekim nesneleri dahil etmek için minimum 10 cm odak mesafesi

– Tam çerçeve aynasız kameralarla kullanmak üzere dairesel balık gözü efekti elde etmek için çıkarılabilir parasoley.