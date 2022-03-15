Tokina SZ 500mm f/8 MF

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Tokina, sabit f/8 diyafram değerine sahip katadioptrik tip optik tasarımlı 500mm objektifini duyurdu.

Tamron 90mm Makro Yenilendi!
Tokina atx-i 11-20mm f/2.8 CF
Carl Zeiss’dan kompakt telefoto

Tokina, sabit f/8 diyafram değerine sahip katadioptrik tip optik tasarımlı 500mm süper tele objektifini duyurdu. Bu lens, standart telefoto lenslere alternatif olarak; her geçen gün daha fazla fotoğrafçının talep ettiği taşıması kolay, kompakt bir tasarıma sahip. Manzara, vahşi doğa veya kuş çekimleri yapan aktif seyahat fotoğrafçıları gözönünde bulundurularak tasarlanan 500mm f/8 Reflex MF, full frame fotoğraf makinelerine uyumlu olarak tasarlanmış.

SZ 500mm lens - Tokina SZ 500mm f/8 MF

Tokina SZ 500mm f/8 MF, T bağlantı (T-mount) yuvası standardıyla (0.75mm, 42mm diş), bağlantı adaptörleri kullanarak farklı fotoğraf makinesi modellerine takılabiliyor. Nikon F, Nikon Z, Canon EF, Sony E, Fuji X ve Micro 4/3 bağlantı adaptörlerini içeren kit versiyonları bulunuyor.

SZ 500 mm lifetsyle - Tokina SZ 500mm f/8 MF

7 grup, 7 elemandan oluşan bu kompakt objektif, en yakın 1.7 metre mesafeden netlik yapabiliyor. Objektifin filtre çapı 72mm ve ağırlığı 310 gram.

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