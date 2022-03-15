Tokina, sabit f/8 diyafram değerine sahip katadioptrik tip optik tasarımlı 500mm süper tele objektifini duyurdu. Bu lens, standart telefoto lenslere alternatif olarak; her geçen gün daha fazla fotoğrafçının talep ettiği taşıması kolay, kompakt bir tasarıma sahip. Manzara, vahşi doğa veya kuş çekimleri yapan aktif seyahat fotoğrafçıları gözönünde bulundurularak tasarlanan 500mm f/8 Reflex MF, full frame fotoğraf makinelerine uyumlu olarak tasarlanmış.

Tokina SZ 500mm f/8 MF, T bağlantı (T-mount) yuvası standardıyla (0.75mm, 42mm diş), bağlantı adaptörleri kullanarak farklı fotoğraf makinesi modellerine takılabiliyor. Nikon F, Nikon Z, Canon EF, Sony E, Fuji X ve Micro 4/3 bağlantı adaptörlerini içeren kit versiyonları bulunuyor.

7 grup, 7 elemandan oluşan bu kompakt objektif, en yakın 1.7 metre mesafeden netlik yapabiliyor. Objektifin filtre çapı 72mm ve ağırlığı 310 gram.