İnceleme: LaCie d2 Professional 14TB Harici Hard Disk

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Fotoğraf severlerin ve özellikle profesyonel fotoğrafçıların yakından tanıdığına inandığım LaCie markasının “d2 Professional” serisindeki 14TB’lık harici hard diskini inceledik.

Depolamanın önemi gün geçtikçe artıyor!

Günümüzde depolamanın önemi gittikçe artıyor. Fotoğraf Dergisi’ni yakından takip edenler bizim de bu konuda farklı firmalarla uzun yıllardır pek çok çalışma yürüttüğümüzü hatırlayacaktır. Analog dönemden dijitale ilk geçiş yıllarında depolama ürünleri pek önemsenmemişti. Ancak aradan geçen yıllarda depolamanın en önemli ürün gruplarından biri olduğu daha net anlaşıldı. Günümüzde ister cep telefonu, ister bir fotoğraf makinesi ya da profesyonel bir video kamera kullanın sonucunda çektiğiniz tüm amatör-profesyonel görüntüleri bir depolama alanında saklamak zorundasınız. Bu noktada bulut depolama konusuna girmeyeceğim. Şu anda SSD depolama ürünleri de düşük kapasiteleri, yüksek fiyatları ve bazı sorunlar yüzünden uzun süreli bir depolama için tercih edilmiyor. Bilgisayarlarımızın içerisindeki dahili hard disklerin de kapasiteleri bir süre sonra dolduğu ve yeni notebook modellerinde az kapasiteli SSD’ler kullanıldığı düşünüldüğünde seçenek olarak geriye 2.5” veya 3.5” harici hard diskler kalıyor. Yine büyük kapasiteler söz konusu olduğunda da bu sefer 3.5” hard disk modellerinden bir seçim yapmamız gerekiyor. 4/8TB’lık hard diskler yerine bugünlerde 10/12/14TB’lık harici hard diskler seçim için çok daha uygun görünüyor. Esasında ürün özelliklerinden bahsetmeden önce kısa bir giriş yapayım diye düşünmüştüm, ancak yazı uzadı gitti. Dilerseniz biz esas konumuza, yani bu sayımızda incelediğimiz 14TB’lık harici depolama ürününe geri dönelim.

Birinci sınıf depolama çözümleri…

Dünyanın en büyük depolama ürünleri üreticilerinden Seagate’in bir markası olan LaCie, fotoğrafçılar, video ve içerik üreticileri, sinema endüstrisi ve diğer ileri düzey profesyonel kullanıcılar için birinci sınıf depolama çözümleri sağlıyor. LaCie ürünleri tasarımları, sağlamlıkları ve yüksek teknik performansları ile uzun vadeli güvenilir depolama çözümleri sunuyor. İncelediğimiz, LaCie’nin d2 Professional serisinde yer alan 14TB kapasiteli bu hard disk modeli de hem geniş depolama alanı hem de yüksek aktarım hızı ile fotoğraf ve video konusunda çalışanların tüm ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün olarak öne çıkıyor.

“Seagate IronWolf Pro” kullanılıyor

LaCie, müşterilerin güvenini kazanmak için uzun yıllardır ürünlerinde dayanıklı alüminyum kasalar ve yüksek kaliteli sürücüler kullanıyor. Herhangi bir harici hard disk satın alırken sadece kapasitesine bakmanız ve fiyatları karşılaştırmanız yetmiyor, bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ürünler içerisinde hangi hard disklerin kullanıldığını da karşılaştırmak gerekiyor. Firmalar farklı ihtiyaçlar için değişik kalitelerde hard diskler üretebiliyor. Bu ürünün içerisinde Seagate IronWolf Pro kurumsal sınıf bir hard disk yer alıyor. Bu hard disk, 7/24 yoğun çalışma temposuna dayanıklı, hem hızlı hem de güvenilir bir model. 7200 RPM dönüş hızına sahip olan hard disk, 260 MB/sn’ye varan veri aktarım hızları sunuyor.

Her ne kadar içerisinde güvenilir kurumsal bir disk kullanılsa da ürün garantisine ek olarak, beş yıllık Rescue Veri Kurtarma Hizmetleri planı da yer alıyor. Böylece hem son derece güvenilir bir depolama ürünü satın almış, hem de beş yıl içerisinde başına bir iş geldiğinde verileriniz için endişe etmemiş oluyorsunuz.

Hem MAC hem PC için…

LaCie d2 Professional 14TB harici hard disk, hem macOS hem de Windows sistemleriyle uyumluluğa izin veren exFAT olarak önceden biçimlendirilmiş olarak geliyor. Sürücüyü yalnızca bir işletim sistemiyle kullanıyorsanız, sürücüyü Windows için NFTS veya macOS için HFS+/APFS olarak yeniden biçimlendirerek sürücünün performansını optimize edebilirsiniz. Hard diski bilgisayarınıza bağladığınızda otomatik olarak LaCie Toolkit yazılımı da yükleniyor. Oldukça kolay kullanılabilen bu yazılım ile ister bilgisayarınızı isterseniz de diğer hard disklerinizi eşleştirerek seçtiğiniz dosyaları ya da tüm verilerinizi otomatik olarak yedekleyebiliyorsunuz. Böylece yeni veriler eklendiğinde ya da bir dosyanın içeriğini değiştirdiğinizde yedekleme sorununu da profesyonel olarak çözmüş oluyorsunuz.

Dayanıklı alüminyum kasa

USB-C (USB 3.2 Gen 2), USB 3.0, Thunderbolt 3 bağlantılarını kullanabilen harici hard disk, yüksek hızlı dosya aktarımlarını da yapabiliyor. Harici hard disk, sağlam bir alüminyum gövdeye sahip. Boyutları 188.5x60x130mm ve ağırlığı ise 1.4 kg. Sürekli çalışmaya uygun bu hard diskin kutusunda çok sessiz bir fan kullanılmış. Böylece hem fan hem de ısıyı yayan alüminyum dış kasa sürücünün hızlı ve sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Ürün tasarımı, diğer pek çok LaCie hard diskinde de imzası bulunan Neil Poulton’a ait. Ürünle birlikte Adobe Creative Cloud için 1 aylık ücretsiz üyelik de veriliyor. Bu ürünün bir güç adaptörüyle çalıştığını ve masa üstü kulanım için uygun olduğunu da belirtelim.

Yedeklemeyi unutmayın!

Sonuç olarak, LaCie d2 Professional 14TB harici hard disk, yüksek depolama kapasitesi ile hem fotoğraf hem de video içerik üretenlerin depolama ihtiyacını karşılayabilecek bir ürün. Bu harici hard diski kutusundan çıktığı gibi hem PC hem de MAC bilgisayarlarla kullanmak mümkün. Ayrıca sağlam kasası, içerisinde kullanılan kurumsal sınıf hard disk ve beş yıllık veri kurtarma hizmeti paketi de iddialı özelliklerinden bazıları… Kısaca, uzun yıllar sizi yormadan güvenle kullanabileceğiniz bir depolama çözümü arıyorsanız bu ürüne de göz atmanızı öneririz. Ancak şunu aklınızdan çıkarmayın! Hangi marka ve model depolama çözümü kullanırsanız kullanın, yedekleme yapmadan hiçbir zaman tam anlamıyla güvende sayılmazsınız. O yüzden şimdi bu yazıyı okuduktan sonra fotoğraflarınızın bir yedeği olup olmadığını kontrol edin ve verilerinizi hızlıca yedekleyin.