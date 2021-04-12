İnceleme: Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Tamron’un SP lens serisinde yer alan, Canon EF bayonet yuvasına uyumlu 35mm f/1.4 Di USD modelini inceledik. Bu objektifin incelemesini İstanbul’da Galata Kulesi ve çevresinde gerçekleştirdik. Objektifi denerken aynı zamanda Tamron’un Türkiye Distribütörü Zoom İthalat’ın Youtube kanalı için çok güzel bir video çektik. Bu videoyu Zoom İthalat Youtube kanalı “Zoom TV”de izleyebilirsiniz.

Öncelikle kişisel olarak gezilerimde ve diğer çekimlerimde sabit odaklı objektiflerle çalışmaya alışık biri olmadığımı hemen söylemeliyim. Genellikle zoom objektiflerin esnekliği ve kolaylığını tercih eden biri olarak, sadece 35mm ile dolaşıp fotoğraf çekmeyi çok sevdim. Esasında bu tek objektifle dolaşıp fotoğraf çekme işini pek çok sokak fotoğrafçısı da yapıyor. Bir süre sonra vizörden bakmasanız bile konunun kadrajınızda nasıl görüneceğini hayal edebiliyorsunuz. 35mm’nin sunduğu bakış açısı pek çok farklı konu için kullanılabilir. Ben de yaptığım çekimlerde farklı konular üzerindeki sonuçlarını merak ettim ve bu şekilde fotoğraflar çekmeye çalıştım.

Doğadan topladığı ahşap malzemelerle birbirinden ilginç objeler tasarlayan Sevan Daniyel’in atölyesi de çekim yaptığım yerlerden biriydi. Sevan Daniyel, denizden gelen ahşap malzemeleri sahillerden topluyor ve yine deniz temalı objelere dönüştürüyor. Sonucunda eşi benzeri olmayan balıklar, yelkenliler, tekneler, küçük şirin adalar ortaya çıkıyor.

f/1.4 diyafram açıklığı…

Tamron’un en iddialı lens serisinden çıkan, geniş açılı ve sabit odak uzunluğuna sahip olan bu objektif, sokak fotoğrafçılığından genel çekimlere kadar pek çok alanda kullanılabilir. En açık f/1.4 diyafram değerine sahip olan objektif zor ışık koşullarında bile yüksek bir performans sunabiliyor.

Optik tasarım, yüksek görüntü netliği ve keskinliği elde etmek için çeşitli sapmaları kontrol eden bir dizi düşük dağılım ve asferik eleman içeriyor. Objektifte 10 grup, 14 eleman yer alıyor. Bir BBAR-G2 kaplama uygulanan lens, güçlü aydınlatma koşullarında çalışırken iyileştirilmiş renk ve kontrast için parlama ve gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı oluyor.

Hızlı ve Sessiz AF

Optikleri tamamlayan bir USD motor ve netlik mekanizması da sorunsuz, hızlı, sessiz otomatik odaklama performansı sağlıyor. Geniş açılı bu prime objektif, tam çerçeve Canon EF fotoğraf makineleri için tasarlanmış, ancak aynı zamanda 56 mm eşdeğer odak uzaklığı sağlayan APS-C modelleriyle de kullanılabiliyor.

Neme dayanıklı yapı, bu objektifin zorlu koşullarda kullanılmasına da fayda sağlıyor. Ayrıca toza, kire ve bulaşmaya karşı koruma sağlamak için ön mercek elemanına bir flor kaplama da uygulanmış. f/1.4 ile f/16 diyafram aralığında kullanılabilen bu objektifin filtre çapı 72mm ve ağırlığı ise 815 gram.