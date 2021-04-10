Pentax'ın APS-C formatlı yeni DSLR modeli K-3 Mark III tanıtıldı.
RICOH IMAGING, yeni Pentax APS-C formatlı DSLR modeli olan Pentax K-3 Mark III’ü duyurdu. Pentax K-3 Mark III’ün geliştirilmesi, Pentax felsefesine uygun en yüksek teknik standartları karşılayan bir kamerayla SLR teknolojisi geleneğini sürdürme arzusunu takip etmiş, 100 yılı aşkın geçmişiyle Pentax, günümüzde birçok gelişme ve buluşa öncülük etmiştir. Pentax K-3 Mark III, fotoğraf tutkunları için maksimum fotoğraf deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
Klasik SLR tasarımının altında, Pentax K-3 Mark III tamamen güncellenmiş bir iç yapıya sahiptir. %100 görüş alanına ve yaklaşık 1,05x büyütme oranına sahip geniş ve parlak prizma vizör mevcuttur. Yeni görüntüleme motoru ve hızlandırıcı ünitesiyle birlikte yeni 25 megapiksel BSI sensörü, ISO 1.600.000 gibi yüksek ışık hassasiyeti ile olağanüstü görüntü kalitesi sunar. Yeni SAFOX 13 otomatik odaklama sistemi, Gövde İçi Sarsıntı Azaltma (IBIS) ve saniyede 12 kareye varan hızlı kare hızı gibi diğer teknik özelliklerle, yeni Pentax K-3 Mark III’te geleneksel fotoğrafçılık ve yaratıcı kamera teknolojileri biraradadır.
Ek olarak, ergonomik gövde tasarımı ve kontroller, farklı el boyutları ve parmak uzunlukları için optimize edilmiştir. Yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum gövde ve çok sayıda conta sabitliği sağlarken Pentax’a özgü, hava koşullarına ve soğuğa dayanıklıdır.
Pentax K-3 Mark III Öne Çıkan Özellikler:
- Parlak TTL prizma vizör,%100 görüş alanı ve yakl. 1.05x büyütme
- ISO 1.600.000 ışık hassasiyetine sahip 25.73 MP BSI sensör
- Daha yüksek görüntü kalitesi için Piksel Kaydırma (Pixel Shift) işlevi
- Gövdeye entegre SR II sistemi (IBIS)
- 101 odak sensörlü SAFOX 13 otomatik odak sistemi
- Pentax Gerçek zamanlı Sahne Analiz Sistemi
- Görüntü dönüştürme için gelişmiş işlem sistemleri
- Hassas dokunmatik ekran kontrollerine sahip yüksek çözünürlüklü LCD monitor
- 12 kare / saniyeye kadar yüksek kare hızı
- 4K çözünürlüklü video işlevi
- Zorlu hava koşullarına dayanıklı ve kompakt
- Pentax K bayonet
- Kamera içi görüntü ve video düzenleme ve RAW geliştirme
- “Image Sync” uygulaması ile kamera kontrolü
- Kameranın üst kısmında bilgi ekranı
- Daha yüksek kontrast aralığı elde etmek için HDR çekim işlevi
- Tek pil şarjı ile 900 görüntüye kadar yüksek enerji verimliliği
- USB kablosu ile şarj edebilme –mobil power bank’ler ile şarj edilebilir
- Programlanabilir uzun pozlama,10 saniyelik artışlarla 5 dakikaya kadar, ardından dakikalık artışlarla 20 dakikaya kadar
- Kullanıcı ayarları için 5 hafıza konumu
- Beş adet programlanabilir akıllı fonksiyon
- 9999 çekime kadar aralıklı çekim
- 20 çekime kadar çoklu pozlama
YORUMLAR