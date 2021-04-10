RICOH IMAGING, yeni Pentax APS-C formatlı DSLR modeli olan Pentax K-3 Mark III’ü duyurdu. Pentax K-3 Mark III’ün geliştirilmesi, Pentax felsefesine uygun en yüksek teknik standartları karşılayan bir kamerayla SLR teknolojisi geleneğini sürdürme arzusunu takip etmiş, 100 yılı aşkın geçmişiyle Pentax, günümüzde birçok gelişme ve buluşa öncülük etmiştir. Pentax K-3 Mark III, fotoğraf tutkunları için maksimum fotoğraf deneyimi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Klasik SLR tasarımının altında, Pentax K-3 Mark III tamamen güncellenmiş bir iç yapıya sahiptir. %100 görüş alanına ve yaklaşık 1,05x büyütme oranına sahip geniş ve parlak prizma vizör mevcuttur. Yeni görüntüleme motoru ve hızlandırıcı ünitesiyle birlikte yeni 25 megapiksel BSI sensörü, ISO 1.600.000 gibi yüksek ışık hassasiyeti ile olağanüstü görüntü kalitesi sunar. Yeni SAFOX 13 otomatik odaklama sistemi, Gövde İçi Sarsıntı Azaltma (IBIS) ve saniyede 12 kareye varan hızlı kare hızı gibi diğer teknik özelliklerle, yeni Pentax K-3 Mark III’te geleneksel fotoğrafçılık ve yaratıcı kamera teknolojileri biraradadır.

Ek olarak, ergonomik gövde tasarımı ve kontroller, farklı el boyutları ve parmak uzunlukları için optimize edilmiştir. Yüksek dayanıklılığa sahip alüminyum gövde ve çok sayıda conta sabitliği sağlarken Pentax’a özgü, hava koşullarına ve soğuğa dayanıklıdır.

Pentax K-3 Mark III Öne Çıkan Özellikler: