HUAWEI’nin MateBook Serisi dizüstü bilgisayarlarında kullandığı FullView teknolojisini masa üstüne getiren monitörü AD80, HUAWEI Online Mağaza üzerinden tüketicilerin beğenisine sunuldu.

HUAWEI’nin Türkiye pazarına giriş yaptığı masaüstü monitörü AD80, yalnızca 5.72 milimetrelik çerçeve kalınlığı, yüzde 90 ekran / gövde oranı ve 178 derecelik görüş açısıyla HUAWEI’nin en beğenilen MateBook dizüstü bilgisayar serisindeki ekran teknolojisini kullanıcıların masaüstlerine taşıyor.

NTSC renk gamının yüzde 72’sini destekleyen 5 milisaniye tepki süreli IPS panele sahip 1080P çözünürlüğündeki HUAWEI AD80, 23,8 inç büyüklüğü ve 16:9 oranıyla her türlü multimedya içeriğini seyretmeyi bir görsel şölene çeviriyor. TÜV Rheinland tarafından onaylanan sertifikasyona sahip AD80, göz koruma modunda zararlı mavi ışığı ortadan kaldırdığı gibi, ekran panelinin 60 Hz tazeleme hızında tamamen titreşimsiz çalışacağını da kullanıcısına garanti ediyor. AD80’in paneli, 250 nit parlaklık sunuyor.

Yandan bakıldığında ince ve kusursuz görünen HUAWEI AD80, simetrik estetiği ve aerodinamik arka yüzeyi ile masa üzerinde zarif bir tablo gibi duruyor. İlk bakışta fark edilemeyecek incelikteki ekran tutucusu, inceltilmiş tabanıyla uyum sağlıyor. HUAWEI AD80’in arkasında 1 adet HDMI, 1 adet DC ve 1 adet de VGA bağlantısı bulunuyor.

Ekran tutucu ayak, monitörün kullanıcının görüş açısına tam ayarlanabilmek için dikey eksende -5 ile 22 derece arasında eğilebiliyor. Ayrıca, AD80’in masa üzerinde yer kaplamasını istemeyen kullanıcılar, 100×100 mm VESA uyumlu montaj delikleri ile monitörü istedikleri yüzeye asabilirler.

HUAWEI AD80 monitör, 1.399 TL satış fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza’da tüketiciler ile buluşuyor. 1,5 metrelik HDMI kablosu ile birlikte gelen monitörü satın alan tüketiciler ayrıca yalnızca 1 TL fark ile 249 TL değerindeki HUAWEI WS318 Wi-Fi yönlendirici sahibi de oluyorlar.