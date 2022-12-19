Advertorial

ASUS ProArt Display PA348CGV Profesyonel Monitör, 34 inç 21:9 Ultra-geniş QHD en boy oranı sunuyor. Önceden kalibre edilerek Delta E < 2 düzeyinde renk doğruluğu sunması sağlanan ASUS ProArt Display PA348CGV; 34 inç boyutunda, UWQHD (3440×1440) çözünürlüğünde, 21:9 en boy oranına sahip bir monitör. Calman Verified sertifikasını taşıyan model 120 Hz değişken kare hızıyla akıcı 2D veya 3D görüntü işleme imkanı veriyor.

34 inç boyutundaki ProArt Display PA348CGV ultra geniş monitör; fotoğrafçılar, video editörleri ve grafik tasarımcılar gibi yaratıcı profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı.

ProArt Display PA348CGV’de bulunan ultra geniş QHD panel, Full HD ekranlardan 2.4 kat daha fazla çözünürlük sunuyor. Bu sayede benzer boyuttaki Full HD monitörlere göre %35 daha fazla ekran alanı sağlayarak birden fazla işle uğraşmayı daha eğlenceli ve verimli hale getiriyor. Daha parlak beyazlar ve daha koyu siyahlar için HDR-10 formatına ve VESA DisplayHDR 400 uyumluluğuna sahip olması sayesinde yaratıcı görüşünüzü tamamen fark etmenize yardımcı olan zengin ve gerçekçi bir izleme deneyimi sunuyor.

Fotoğraflarınızın gerçek güzelliğini ortaya çıkarın

ProArt ekran, endüstri standardı %98 DCI-P3 ve %100 sRGB/Rec.709 renk gamıyla zengin ve canlı renkler sunarak fotoğraflarınızda her ayrıntıyı gerçekçi bir şekilde yansıtıyor.

Akıcı ve yüksek kare hızı

FreeSync Premium Pro ile 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı sunan PA348CGV, oyun geliştiricilerine hızla görüntü işlenen oyunlar üretme ve tek ekranda kalite kontrol yapma olanağı sunuyor. Yüksek kare hızları beraberinde akıcı görüntüler ve rahat bir izleme deneyimini getiriyor.

Anında gerçek renk

Renk tonlarının büyük önem taşıdığı işlerde çalışanlar, tasarımlarının olması gerektiği gibi görünmesi için renk doğruluğuna çok önem veriyor. Fabrikada kalibre edilen ProArt Display PA348CGV, ∆E < 2 düzeyinde sektör lideri renk doğruluğu sunduğunu garanti eden Calman Verified sertifikasına sahip. Daha hassas renk geçişleri elde etmek için her bir ProArt ekran sıkı testlerden geçiriliyor. Böylece, ister tüketici ister profesyonel olun doğru renklerle içerik üretebiliyor ve izleyebiliyorsunuz.

Hızlı renk gamı ayarı

ASUS’a özgü ProArt Preset özelliği hızlı renk gamı ayarı için birden fazla mod sunuyor. Renk saptırma, video veya fotoğraf düzenleme gibi işler için ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayar yapabilirsiniz.

Ergonomik tasarım

Ergonomik tasarım sayesinde kullanıcılar monitörü kendilerine en uygun açıya kolaylıkla getirebiliyor. Üründe geleneksel monitör standının yanı sıra bir de masaya montaj için C biçimli mandal bulunuyor. Bu yöntemle masada olabildiğince yer açılıyor. PA348CGV’de bir adet DisplayPort ve iki adet HDMI bağlantı noktası bulunuyor. Tam işlevli USB-C ile sinyal ve veri aktarımının yanı sıra 90 watt güç iletimi de yapılabiliyor. Monitörün kendisi de bir USB bağlantı merkezi olarak kullanılabiliyor.

5 Yıl Garanti

ASUS ProArt serisi monitörler, satın alındıktan sonra 5 yıla çıkarılabilen uzun bir garanti süresiyle birlikte geliyor. ProArt serisi monitörlerinin 3 yıllık garanti süresini 5 yıla yükselten ASUS, bu sayede kullanıcıların ekipmanlarına uzun süre güven duyarak çalışmalarını amaçlıyor. Kullanıcılar, ürünü satın aldıktan sonra ilgili ASUS web sayfası üzerinden ürünlerini kaydederek ek garanti sürelerini hızlıca tanımlayabiliyor.

Ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliği

ASUS, Adobe ile iş birliği yaparak ünlü Creative Cloud® uygulama ve hizmet setiyle yaratıcı iş akışlarını destekliyor. ProArt Display PA348CGV satın alanlar üç ay ücretsiz Adobe Creative Cloud aboneliğini (238,47 ABD doları değerinde) de hediye olarak alıyor. Bu paket ile aralarında Photoshop®, Premiere® Pro ve After Effects®’in de dahil olduğu 20’den fazla uygulama ve 100 GB bulut depolama alanı sunuluyor.

Creative Cloud aboneliği yeni veya mevcut hesaplarda kullanılabiliyor. Abonelik kayıt sitesinden başlatılıyor. Üyeliği başlatma süresi 31 Ağustos 2023’te sona eriyor. Daha fazla bilgi için https://www.asus.com/content/asus-offers-adobe-creative-cloud adresini ziyaret edebilirsiniz.

ASUS ProArt Display PA348CGV modeli hakkında daha detaylı bilgi için:

https://www.asus.com/tr/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa348cgv/