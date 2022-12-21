İnceleme: Tokina 85mm f/1.8 FE

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Fotoğraf severlerin kaliteli objektifleri ile tanıdığı Tokina markasının Sony E-mount makineler için tasarladığı 85mm f/1.8 full frame objektifini inceledik.

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Tokina özellikle DSLR fotoğraf makineleri için çıkardığı geniş açı zoom objektifleri ile geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmıştı. Ürün yelpazesindeki bu geniş açı zoomların bir kısmı APS-C, bir kısmı da full frame DSLR fotoğraf makineleri ile uyumlu olarak çalışıyor. Tabi Tokina sadece geniş açı zoomlar değil, farklı açılarda da pek çok objektif tasarlıyor. Ürün çeşidi belki diğer markalar kadar geniş olmasa da üst düzey bir kalite anlayışları olduğunu söylemeliyiz.

Sony makinelerle uyumlu

Özellikle portre çekimlerinde çok yönlü bir prime lens olan 85mm, kısa bir telefoto objektif olarak öne çıkıyor. Fotoğrafçıların portre çekimlerinde çok sevdiği bir aralık olan 85mm Sony’nin full frame dışındaki aynasız fotoğraf makinelerinde de kullanılabiliyor.

Tabi eğer objektifi takacağınız makine APS-C sensöre sahipse 85mm odak uzunluğu 1.5 ile çarpılacağı için bu objektifi 127.5mm olarak kullanabilirsiniz. Bu değer bazı yerlerde portre fotoğrafları için biraz uzun kalabilir. Ancak bu kullanımdan kullanıma göre de değişecektir. Kısaca şunu unutmayın, bu objektifi full frame bir makinede 85mm, APS-C sensörlü makinelerde 127.5mm olarak kullanabilirsiniz.

f/1.8 diyafram değeri zorlu ışık koşullarında sizi yormadan çalışmanıza imkan tanır. Ayrıca dokuz kanatlı diyafram, seçici odak görüntülerine uyacak şekilde hoş bir bokeh etkisine olumlu katkıda bulunur.

Güçlü optik tasarım

Renk saçılmasını ve renk sapmalarını azaltmak için optik tasarıma düşük dağılımlı bir eleman dahil edilmiş. Güçlü aydınlatmada yüksek kontrast ve renk doğruluğu için parlamayı bastırmada yardımcı olacak Süper Düşük Yansımalı Çoklu Kaplama uygulanmış. Bu da ön lens elemanından su, yağ ve tozun uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

Objektifte kullanılan otomatik odaklama sistemi, hızlı ve neredeyse sessiz bir odaklama performansı sağlıyor. Denemelerimizde gayet kararlı ve doğru bir otofokus performansı elde ettik. Ayrıca pürüzsüz ve hassas bir manuel odaklama da yapılabiliyor.

Dahili netlik sistemi

Tamamen metalden yapılmış dış tasarım, oldukça sağlam ve kaliteli bir objektif kullandığınızı size hatırlatıyor. Ek olarak, bu sistem merceğin toplam uzunluğunu sınırlamak ve daha hızlı odaklama hızlarını desteklemek için dahili bir netlik mekanizması kullanıyor.

Lens yuvası, tüm Exif verilerini kameraya ileten ve ayrıca görüntü sabitleme, yüz/göz öncelikli AF, MF yardımı ve diğer işlevler gibi kamera içi ayarlarla tamamen uyumlu olan bir elektronik arabirim ile donatılmış.

Odak uzaklığı verilerini aktarabilen Tokina’nın bu objektifi, Sony kameranın gövde içi 5 Eksenli Görüntü Sabitleme işlevinden de maksimum düzeyde faydalanabiliyor. Son olarak Tokina 85mm objektifin bazı teknik değerlerini de paylaşmak istiyoruz.

Lensin maksimum diyafram değeri f/1.8. Minimum değeri ise f/16. Minimum odak uzaklığı 0.8 metre ve dahili tip netlik mekanizması kullanılıyor. Filtre çapı 72mm. Objektif 10 eleman ve 7 gruptan oluşuyor. Ağırlığı ise 645 gram.

Sonuç olarak Sony full frame bir fotoğraf makinesi kullanıyorsanız ve uygun fiyatlı bir portre objektifi arıyorsanız Tokina 85mm f/1.8’e de bir şans vermenizi tavsiye ederiz.