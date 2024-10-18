İnceleme: Huawei MateBook X Pro 2024

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bu yazıda sizlere ilk gördüğüm andan beri çok etkilendiğim, inanılmaz bir taşınabilir bilgisayardan bahsetmek istiyorum. Bu bilgisayar Huawei MateBook X Pro.

Huawei yıllardır geliştirdiği taşınabilir bilgisayarları ile bu pazarda çok ciddi bir pazar payı elde etti. MateBook ürün ailesinde farklı amaçlarla kullanılabilecek pek çok seriyi satışa sundu. MateBook ürün ailesinde yer alan X Pro taşınabilir bilgisayarlar ise hafiflik ve performans konusunda büyük beğeni topladı. Bu incelememizde MateBook X Pro serisinin 2024 yılı için tasarlanan yeni modeline yakından bakıyoruz. Bu yeni modelin anlatılacak ve öne çıkan çok fazla özelliği var. Burada dikkatimi çeken ve benim için önemli olan özelliklerin altını çizmek istiyorum.

Sadece 980 gram!

Tartışmasız bu yeni modelin öncelikle hafifliğini ve inceliğini konuşmamız lazım. MateBook X Pro çok zarif bir tasarıma ve sadece 980 gram ağırlığa sahip. Böylesine hafif bir bilgisayarı elinizde ya da çantanızda taşımak çok kolay. Sık seyahat eden ve seyahatlerinde yanında bir bilgisayar taşımak zorunda kalan birçok kullanıcı var bildiğiniz gibi. Ancak özellikle fotoğrafçılar, içerik üreticileri ve video çekenler için günümüzde bir bilgisayarın sadece hafif olması yetmiyor tabi… İşte MateBook X Pro bu noktada hem hafifliği hem de inanılmaz performansı ile aklınızı hemen çelebiliyor.

Bana teste gelen mavi renkliydi. Ayrıca farklı bir konfigürasyonla siyah renklisi de satın alınabiliyor. Bilgisayar, magnezyum alaşımlı mat bir gövdeye sahip. Yüzey dokusunda çok farklı bir his veren ve parmak izi bırakmayan iki katmanlı bir kaplama bulunuyor. Ekran boyutu 14.2 inç. Bu ekran boyutu hem ofis hem de dış mekanlarda ve seyahatlerinizde konforlu bir kullanım sağlıyor. Örneğin seyahatlerde çektiğiniz fotoğrafları düzenlemeniz ya da video kurgu yazılımları ile videolar hazırlayabilmeniz mümkün. Tabi uzun saatler boyunca sabit bir mekanda daha büyük bir monitöre de bağlayabilirsiniz. Ben kullandığım 27 inçlik monitöre bağladım ve ofiste bir süre kullandım. Ancak bu bilgisayarın daha çok sırt ya da fotoğraf çantanızda dolaşacağına eminim.

Dokunmatik OLED Ekran

OLED ekran %93 ekran-gövde oranına sahip. Yenileme hızı artırılmış ve 120Hz olmuş. En yüksek parlaklık değeri 1000 nit ve böylece aydınlık ortamlarda daha rahat bir görüş sağlanmış. 10 nokta dokunmatik ekranın çözünürlük değeri 3120×2080 piksel. 3:2 en-boy oranı fotoğraf görüntülemede ve editleme esnasında size kolaylık sağlıyor. Ekran yüzeyinde kullanılan kaplamalar aşırı bir parlama yapmıyor, yani neredeyse mat denilebilir. Dokunmatik bir ekran olduğu için kaplamalar ayrıca çizilmeye karşıda bir koruma sağlıyor.

Ekranın en can alıcı noktalarından birisi de renk doğruluğu… Delta E renk doğruluğu değeri 1’in altında. Bu ekran sadece sRGB değil, Adobe RGB ve P3 renk gamını da destekliyor. Çoğu notebook ekranında baskıya gidecek bir fotoğrafın renk düzenlemesini yapamazsınız. X Pro ile bu konuda da endişe duymanıza gerek kalmıyor.

Güçlü işlemci ile yüksek performans

MateBook X Pro, Intel Core Ultra 9 185H işlemci ile geliyor. Bu güçlü işlemci sayesinde video ya da fotoğraf düzenleme yazılımlarını sorunsuz kullanabilirsiniz. Benim test ettiğim cihaz 32GB RAM ve 2TB SSD depolama alanına sahipti. Bu yüksek performanslı donanım, kullanıcıların en zorlu görevleri bile hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Grafik biriminde ise Intel Arc kullanılmış. Harici bir ekran kartı olmamasına rağmen ana akım oyunları oynayabilirsiniz. Verilen bilgiye göre RTX 2050 ekran kartıyla aynı kıyaslama puanı elde edilmiş.

Bu model ayrıca Intel evo sertifikasına sahip. Intel tarafından verilen bu sertifika bilgisayarın belirli standartlara uygun olduğunu gösteriyor. Performans, pil ömrü, bağlantı hızı gibi… Bu incelikte bir bilgisayar nasıl soğutuluyor diye merak etmiş olabilirsiniz. MateBook X Pro’nun Shark Fin ısı dağıtım sistemi, ekstra fanlar ve üç boyutlu hava dolaşımı ile destekleniyor. İki hava çıkışı ve dört hava girişi sayesinde yoğun kullanımda bile cihaz serin ve sessiz kalıyor.

Uzun pil ömrü

Kutudan 90W’lık küçük sayılabilecek bir şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptörle 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 2 saatlik bir ofis kullanım süresi sağlanıyor. Pil kapasitesi 70Wh gücünde. Kullandığınız yazılımlar ve ekran parlaklık oranına göre pil ömrünüz oldukça farklılık gösterebilir. Ancak ortalama bir kullanımda 10 saate yakın pil ömrü görebilirsiniz. Dediğim gibi esasında bu süreler ne yaptığınıza göre oldukça değişecektir. Sürekli güç gerektiren bir yazılımla çalışmadığınız sürece gün içerisinde şarj adaptörüne ihtiyacınız olmayacaktır diye düşünüyorum.

Cihazın bağlantı noktaları size biraz az gelebilir. Sol tarafta iki adet Thunderbolt 4 ve sağ tarafta da bir adet USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Şarj adaptörünü bu bağlantı noktalarından herhangi birine takabilirsiniz. Bilgisayarı Thunderbolt 4 portları sayesinde çift 4K monitöre ya da bir 8K monitöre bağlayabilirsiniz.

Kutudan bir adet USB-C portu standart USB-A’ya dönüştüren çevirici çıkıyor. Kutudan bir tane USB-C bağlantısı olan kablolu kulaklık çıkıyor. Bunu düşünmeleri bir incelik olmuş bence… Tabi HDMI ve kart okuyucu gibi daha fazla bağlantı noktası için bir çoklayıcı almanızı tavsiye ederim. Üzerinde her şeyi olan böyle bir çoklayıcıyı ben de kullanıyorum.

Rahat klavye ve gelişmiş web kamera özellikleri

Bilgisayar ince ve küçük olmasına rağmen klavye yerleşimi ve tuş aralıkları gayet iyi tasarlanmış. Arkadan aydınlatmalı klavyeye biraz alışınca akıcı yazma deneyimi sağlanabiliyor. Bilgisayarın sağ üst köşesinde diğer Huawei bilgisayarlardan alışık olduğumuz parmak izli güç düğmesi yer alıyor.

Cihazın sağ tarafındaki USB-C portun hemen yanında web kamerasını donanımsal açıp kapatan bir düğme bulunuyor. Bazı üreticiler direkt web kamerasının önüne bir kapak koyarken bu modelde ekranın inceliğinden dolayı böyle bir tercih yapılmış. Web kameranın çözünürlüğü ise 1080p. Gelişmiş AI kamera özellikleri, video görüşmelerinde kullanıcıları her zaman ön planda tutabiliyor. Takip, göz kontağı, sanal arka plan ve güzelleştirme gibi özelliklerde yer alıyor. 6 hoparlörlü ve 4 mikrofonlu Huawei Sound sistemi gayet temiz bir ses çıkışı sunuyor. Online görüşmelerde de sesiniz karşı tarafa net iletiliyor.

Touchpad yeniden tanımlanıyor!

Matebook X Pro 2024 modelinde yeni bir touchpad bulunuyor. Bilgisayarın ön kısmının bitimine kadar yer alan bu kocaman touchpad, gelişmiş dokunma algılama ve haptik bileşenlere sahip. Pek çok kontrol ve ayarı bu touchpad üzerinde yapabilmek mümkün. Genellikle harici bir mouse ile çalışanlar touchpad kullanmayı pek sevmezler. Ancak bu modelde kullanılan touchpad hem büyüklüğü hem de gelişmiş özellikleri ile başka bir seviye olmuş. Örneğin dokunmatik yüzeyin sol tarafında parmağınızı yukarı aşağı kaydırdığınızda parlaklığı, sağ tarafında aynı şeyi yaptığınızda ise sesi artırıp azaltabilirsiniz. Bu iki kontrolde hafif bir titreşimde veriliyor. Simge küçültmek, tarayıcı sekmesini kapatmak, ekran kaydı almak, videoyu ileri geri sarma gibi işlemleri yine bu touchpad üzerinden yapabilmek mümkün.

Huawei cihazların en güçlü olduğu yerlerden birisi de süper cihaz bağlantısı. Cihazlar arasında sorunsuz bağlantı ve yönetim özellikleri tabi ki bu modelde de yer alıyor. Huawei marka telefon, tablet veya kulaklık gibi cihazlar kolayca bilgisayara bağlanabiliyor. Özellikle cep telefonu bağlantısıyla konforlu ve kullanışlı bir ortam sağlanabiliyor.

Bir önceki modelden farkları…

2023 model X Pro ile bu yeni 2024 X Pro’nun arasındaki farkları merak edenler olabilir. Kısaca onlardan da bahsetmek istiyorum. 2023 model yaklaşık 1300 gramken, yenisi 980 gram olmuş. Kalınlıkta da küçük bir incelme var.

Ekran gövde oranı, yenileme hızı, ekran parlaklığı, işlemci, web kamera çözünürlüğü, pil kapasitesi ve touchpad yenilikleri de eski seri ile şimdiki arasındaki farklardan bazıları…

İlk başta da dediğim gibi cihazın anlatılacak çok fazla özelliği var. Bu yazıda benim dikkatimi çeken öne çıkan özellikleri sizlere anlatmaya çalıştım. Sonuç olarak Huawei MateBook X Pro 2024 modeli, ince ve hafif yapısı, müthiş ekran özellikleri, renk doğruluğu sunan dokunmatik ekranı, güçlü işlemcisi, yüksek RAM ve depolama alanı, uzun pil ömrü, küçük şarj adaptörü ve büyük touchpad’i ile dilediğiniz her yere götürebileceğiniz yeni yol arkadaşı olmaya aday.

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