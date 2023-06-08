Huawei MateBook X Pro 2023

Ürün, 14,2 inçlik HUAWEI FullView Ekran, %92,5 ekran-gövde oranı, 1 TB dahili sabit disk, 16 GB ön bellek, Intel i7 işlemci ve Windows 11 Pro işletim sistemi ile geliyor.

HUAWEI, kısa süre önce duyurduğu MateBook X Pro 2023 notebook modelini, Huawei Türkiye Online Mağazası’nda resmi olarak satışa sundu.

İlk modellerini tanıttığından beri kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanan HUAWEI tablet ve dizüstü bilgisayar modelleri; iş, eğitim ve eğlence ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılarken, üretkenliği de ön planda tutuyor.

Pazara sunulan ilk versiyonlarıyla birlikte büyük ilgi gören MateBook X Pro, 2023 versiyonuyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Her yaştan kullanıcılar için üst düzey özelliklerle yenilenen MateBook X Pro, metalik mürekkep mavisi gövdesiyle, her ortamda dikkatleri üzerine çekmeye hazır. En gerçekçi renkleri sunmak üzere optimize edilmiş 14,2 inçlik HUAWEI FullView Ekran, %92,5 ekran-gövde oranı, 1 TB dahili sabit disk, 16 GB ön bellek, Intel i7 işlemci ve Windows 11 Pro işletim sistemi, ürünün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Ön siparişle 49.999 TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan yeni MateBook X Pro, sepette 1.000 TL’lik net indirimin yanı sıra, dopdolu bir hediye paketiyle birlikte geliyor. Ürünü HUAWEI Online Mağaza’dan almayı tercih eden kullanıcılar, 7.796 TL değerindeki MatePad SE 128GB tabletle birlikte, AX2 Router, Swift Sırt Çantası ve Bluetooth Mouse’a da sahip olurken, FreeBuds 5 tam kablosuz kulaklığı da %10 indirimle satın alabiliyor. MateBook X Pro’yu, toplamda 7.296’ TL’lik kar avantajıyla satın almak için https://consumer.huawei.com/tr/laptops/matebook-x-pro-2023-13th-gen-core/buy/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.