Infinix NOTE 30 modeli otofokus destekli 64 MP ana kamera, 2 MP derinlik efekti destekli kamera ve QVGA AI kamerası olmak üzere üçlü arka kamera dizilimine sahip.

Küresel mobil teknoloji markası Infinix, İstanbul’da düzenlediği bölgesel lansman toplantısında yeni akıllı telefon modeli Infinix NOTE 30’un Türkiye’de satışa çıkacağını duyurdu. Infinix NOTE 30, tasarımının yanı yenilikçi batarya özellikleri ve etkileyici oyun performansı yükseltmeleriyle bulunduğu segmentteki standartları yukarı taşıyor.

45W Çok Yönlü Hızlı Şarj özelliği ile 5000 mAh bataryayı 30 dakika içinde %75 dolduran; Bypass Şarj özelliği ile oyun oynarken aşırı ısınma endişesi olmadan hızlı ve kolay şarj sağlayan NOTE 30, daha yüksek işlem hızları ve gelişmiş bağlantı için Ultra Power Signal teknolojisi ile birlikte Helio G99 işlemci ile donatıldı. Ayrıca NOTE 30’un sürükleyici görüntüleme deneyimi, keskin ve net görselleri ve JBL ayarlı ses özellikleri ile daha da geliştirildi.

6,78 inç boyutunda FullHD+ ekrana sahip NOTE 30, Infinix’in Smart Refresh ve Magellan Engine özelliklerinden yararlanarak 120Hz yenileme hızını kullanıma göre ayarlıyor, daha az güç tüketirken daha akıcı bir deneyim sağlıyor. Ekranda uzun ekran süresi boyunca kullanıcıların gözlerini koruyan TUV Rheinland Sertifikasına sahip bir göz koruma modu da bulunuyor. Bu etkileyici özellikleriyle Infinix NOTE 30, güçlü ve verimli bir akıllı telefon arayan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Süper Hızlı Şarj

Infinix NOTE 30 çığır açan yeni şarj yenilikleriyle birlikte geliyor ve 5000 mAh pil kapasitesi ile tam gün kesintisiz kullanımı kolayca çıkarabiliyor. 45W hızlı şarj teknolojisiyle birlikte telefon 30 dakikada %75 şarja ulaşıyor. Sadece 5 dakikalık şarj ile 2.66 saat video, 2 saat oyun ya da 5.5 saat konuşmak mümkün. Çok yönlü şarj özelliği sayesinde acil durumlarda başka cihazları şarj ederek taşınabilir batarya görevi üstleniyor.

Ayrıca bypass şarj özelliği sayesinde prize takılı oyun oynarken ya da video izlerken pile yüklenmiyor ve anakartın ihtiyacı olan enerjiyi direkt olarak cihaza veriyor. Böylelikle pili kullanmadan çalışarak telefonun ısınma problemini ortadan kaldırıyor. Infinix NOTE 30 enerjisinin %80’ini korurken 1.000 tam şarj döngüsüne dayanarak sektör ortalamasını aşan benzersiz bir dayanıklılığı da beraberinde getiriyor.

Daha net çekimler…

Paylaşım yapmanın vazgeçilmez bir hale geldiği günümüzde Infinix NOTE 30 kamera özellikleriyle de ön plana çıkmayı başarıyor. Infinix NOTE 30 modeli OV64B40 modülünü kullanan ve otofokus destekli 64 MP ana kamera, 2 MP derinlik efekti destekli kamera ve QVGA AI kamerası olmak üzere üçlü arka kamera dizilimine sahip. Telefonun kamerasında diziliminde aydınlatma ve parlama koşullarında görüntü kalitesini artırmak için otomatik renk tonlama teknolojisi de bulunuyor.

NOTE 30 aynı anda hem ön hem de arka kamerayı kullanabileceğiniz Çift Görünüm Modu gibi özelliklerin yanı sıra farklı filtre özellikleriyle kullanıcıların fotoğrafçılıkta ustalaşmalarına yardımcı oluyor. Tüm bu özellikler sayesinde kullanıcılar tam olarak istedikleri çarpıcı görüntüleri sunan NOTE 30, 16 MP selfie kamerası ile kullanıcıların net çekimler yapmasına olanak sağlıyor.

Gününü enerji verimliliği ve yüksek performans için 6nm teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G99 işlemcisinden alan NOTE 30, 8 GB bellek + 5 GB arttırılabilir bellek özelliğinin yanı sıra 128 GB ve 256 GB seçenekleri ile birlikte geliyor.