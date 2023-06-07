İnceleme: Huawei P60 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Bugün size kısa bir süre önce satışa sunulan ve mobil fotoğrafçılık alanında en iddialı akıllı telefon modellerinden biri olan Huawei P60 Pro’dan bahsedeceğim.

Huawei, 2016 yılında P serisi akıllı telefonlarının ilk modeli olan P9’u duyurmuştu. Bu modeli ilk inceleyenlerden biriydim. Çift ana kamerası, şaşırtıcı bokeh efekti ve sadece siyah beyaz çeken kamerasından oldukça etkilenmiştim. Aradan geçen yıllarda Huawei P serisini mükemmel bir şekilde geliştirdi ve mobil fotoğrafçılık alanında yepyeni bir sınıf açmış oldu. Her yeni modelinde fotoğrafçılık başarısını bir basamak yukarı çıkarmayı başardı.

DXOMARK Listesinde 1 Numara!

Huawei, P60 Pro modelinde de yine bu alandaki başarısını gözler önüne serdi. DXOMARK tarihindeki en yüksek puanı alarak listede 1 numaraya oturdu. 156 puanla, yüksek genel performansı ve fotoğrafçılık özellikleriyle bir adım öne çıktı. Ayrıca TIPA ödüllerinde de en iyi kameralı akıllı telefon seçildi.

Bundan yıllar önce yaptığım sunumlarda, akıllı telefonlar ve fotoğraf makineleri arasındaki farkları anlatırken birkaç başlık öne çıkıyordu. Bu farklardan en önemlileri, sensör boyutları, zoom yetenekleri, gece çekim performansı ve bokeh etkisi oluyordu. Evet, yıllar önce bu özelliklerin tamamını kaliteli şekilde kullanıcıya sunan bir akıllı telefon modeli yoktu. Ancak şimdi P60 Pro’ya baktığımda bu saydığım özelliklerin tamamını hatta çok daha fazlasını yüksek performansla desteklediğini görüyorum.

Bu söylediklerimi telefonun sadece teknik özelliklerine bakarak sizlere anlatmıyorum. P60 Pro ile farklı ortamlarda bolca fotoğraf ve video örnekleri de çektim. Çekilen örneklerinden bazılarını burada sizlerle de paylaşıyorum. Ayrıca “Ömer Serkan Bakır” Youtube kanalımda da P60 Pro incelemesini izleyebilirsiniz.

Hemen şunu da eklemeliyim. Huawei’nin P serisinde yer verdiği P9, P20 Pro, P30 Pro, P40 Pro ve P50 Pro modellerini bizzat deneyimledim. Bu modellerin zaman içerisindeki gelişimlerini de böylece yakından bildiğimi ifade etmeliyim. O yüzden P60 Pro modelinin şimdiye kadar üretilmiş en iyi akıllı telefon kameralarına sahip olduğunu çok net söyleyebilirim.

Her biri farklı inci beyaz doku…

Şimdi dilerseniz önce P60 Pro’nun tasarımından biraz bahsedelim. P60 Pro siyah ve inci beyazı olarak iki farklı renge sahip. Benim incelediğim model inci beyazı olandı. Bu modelde her biri özel ve benzersiz olan bir sedef inci doku tasarımı kullanılıyor. Evet, her bir telefonun arka yüzeyindeki bu desenler farklı farklı… Arka yüzey, bu eşsiz tasarıma ek olarak parmak izi de bırakmayan özel bir kaplamaya sahip.

Dayanıklı Kunlun Cam Teknolojisi

Huawei P60 Pro’nun ön ekranı da çok özel bir tasarıma sahip. Bu ekranda dayanıklı Kunlun Camı kullanılmış. Yere düşmeye ve çarpmalara karşı dayanıklı kunlun cam teknolojisi ekranı zarar görmekten uzak tutuyor. Genel düşme direncini 10 kat artırıyor. Bu konuda pek çok test yapılmış. Dünyanın en önemli denetim ve test firmalarından olan İsviçre SGS’den beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikası alınmış.

Hazır ekrandan bahsetmeye başlamışken devam edelim. Ekran boyutu 6,67 inç ve 2700×1220 piksel çözünürlüğe sahip. 450 PPI, 120 Hz, P3 renk gamı destekli 1,07 milyar renk sunan LTPO ekran hem fotoğraf hem de video çekimlerinizde gerçekçi ve doğru renkler sunabiliyor. Ekran, 1 ve 120 Hz arasında uyarlanabilen yüksek dinamik yenileme hızına sahip. Huawei X TRUE Display ile ekran; hem ortama hem de telefon içeriğine göre farklı aydınlatmayı akıllı bir şekilde optimize edebiliyor ve düşük ışıklı ortamlarda bile en sağlıklı sonucu veriyor. P60 Pro’da TÜV Profesyonel Renk Doğruluğu sertifikası ile gördüğünüz ve çektiğiniz fotoğraflar arasında en uygun renk doğruluğu da sağlanmış.

Şimdi gelelim P60 Pro’nun kameralarına ve bize neler sunduklarına…

P60 Pro’nun ana kameralarının yerleşimini ilk gördüğümde epey şaşırdım açıkçası. Kameraların yerleşiminde ikonik bir tasarım oluşturmak için klasik kamera unsurlarından ilham alınmış. Bu tasarım anlayışı telefonu yatay tutup fotoğraf çektiğinizde çok daha iyi anlaşılıyor.

25mm’lik 48MP Ana Kamera

Arka kısımda üç kameraya yer verilmiş. Ortadaki ana kamera, 48MP’lik RYYB görüntü sensörüyle geliyor. Yaklaşık 27mm’lik bu ana kamera 7 elemanlı bir yapıya ve oldukça başarılı optik görüntü sabitleyiciye sahip. Bu kameranın en büyük özelliklerinden birisi 10 adımlı fiziksel değişken bir diyafram yapısına sahip olması…

Fiziksel olarak değişebilen diyafram mekanizması 6 bıçaklı ve diyafram aralığı f/1.4 ile f/4 arasında. Pro modda fiziksel olarak diyafram değerlerini ayarlayıp fotoğraflar çekebilmeniz mümkün. Pro modda diyafram açıklığından başka poz ölçümü, ISO, enstantane, +/- poz düzeltme, netlik, beyaz ayarı gibi ayarlar yapılabiliyor. RAW formatta fotoğraf çekmek isterseniz yine Pro modu kullanmanız gerekiyor. Bu arada Pro modu video çekimlerinizde de kullanabilirsiniz ve tüm video çekim ayarlarını manuel olarak yapabilirsiniz.

90mm / 3.5x Optik Zoom Telefoto Kamera

Hemen altında yer alan telefoto kamera 48MP RYYB görüntü sensörü kullanıyor. Bu telefoto kameranın diyafram değeri f/2.1 ve yine optik görüntü sabitleyici bulunuyor. Odak uzunluğu 90mm ve 3.5x optik zoom yapılabiliyor. Huawei bu telefonun telefoto kamerasında periskop tasarım kullanmış. Zengin ayrıntıları ortaya çıkarmak için yüzde 178 daha fazla ışık alan çok elemanlı lens kurulumu çok titiz bir şekilde düzenlenmiş. Hatta bu periskop tasarımda yer alan prizma bile ışığı daha fazla iletmesi için özel bir kesime ve optik yansıtıcılığa sahip.

Bu telefoto kamera 3.5x optik, 10x hibrit ve 100x dijital zoom yapabiliyor. Huawei’nin bu efsanevi zoom tasarımlarını başka modellerinde de denemiştim. Optik zoomun ötesinde 10x zoom yaptığınız çoğu yerde aldığınız görüntüler de oldukça başarılı ve şaşırtıcı… 100x zoom tabi biraz fantastik, ancak onun da kullanılabildiği yerler var. Ben deneme çekimlerimde tüm bu zoom değerlerinde pek çok fotoğraf çektim.

13mm Ultra Geniş Açı Kamera

Arka kameraların en üstündeki ise 13mm’lik ultra geniş açı… Bu kameranın çözünürlük değeri 13MP ve f/2.2 diyafram değeri sunuyor. Dar mekanlarda ve özellikle manzara çekimlerinde çok iyi sonuçlar alınıyor.

Xmage markası her geçen gün daha da gelişiyor!

Huawei, mobil fotoğrafçılık alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarına oldukça yoğunlaşmış durumda. Bu alanda Xmage markasıyla müthiş gelişmelere imza atıyor ve mobil fotoğrafçılık alanında cesur bir vizyonu ortaya koyuyor. Daha önce yapılan açıklamalarda optik sistem, mekanik yapılar, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işleme konularında yoğun olarak çalışmalar yapıldığından bahsedilmişti. İşte bu gelişmelerin bir kısmını bugün P60 Pro özelinde yakından görüyoruz.

Süper Makro Modu

P60 Pro modelinde yenilenmiş bir optik sistem kullanılmış. Bu yeni optik sistemler özellikle telefoto kamerada kendini oldukça belli ediyor. Bu yeni kamera diziliminde artık daha aydınlık telefoto fotoğraflar çekilebiliyor. Ayrıca telefoto süper makro ile yakın çekimler için farklı bir bakış açısı sağlanıyor. Bu özelliği çok sevdiğimi hemen söylemeliyim. Makro fotoğraf çekmek zaten keyifli bir iş. Ancak P60 Pro’da yer verilen süper makro modunu 3.5x optik zoom performansı ile birleştirmişler. Böylece biraz daha uzaktan kolayca makro fotoğraflar çekilebiliyor. Süper makro modu ile ben de epeyce fotoğraf çektim. Hatta alışkanlık yaptı diyebilirim.

Tek elle kesintisiz fotoğraf çekimi…

P60 Pro’da kamera modlarının arayüzü de yeniden tasarlanmış. Önceki modellerde kamera ayarlarının bazıları ekranın üst kısmına yerleştirilmişti ve bu tek elle kullanım için uygun değildi. Şimdi yeni yerleşimde bu ayarlar ekranın alt kısmına alınmış. Böylece tek elle çok daha hızlı ve kontrollü bir şekilde fotoğraf çekimi yapılabiliyor.

P60 Pro’da kullanıcılar kişisel tercihlerine göre Xmage görüntü stillerinden birini seçebiliyor. Burada orijinal, canlı ve parlak olarak 3 ayrı görüntü ayarı bulunuyor. Renkler, ışık, gölge ve dokular seçtiğiniz stile göre detaylı bir şekilde ayarlanıyor. Bu tamamen sizin çektiğiniz fotoğrafları nasıl görmek istediğinizle ilgili… Ben genellikle orijinal ayarları kullandım. Canlı stilde de yüksek kontrastlı fotoğrafları oldukça sevdim. Hatta canlı stili portre çekimlerinizde de kullanabilir ve çarpıcı görseller elde edebilirsiniz.

IP68 Dayanıklılık, Uzun Pil Ömrü, Zengin Uygulama Mağazası…

Doğal olarak ben bu telefonun daha çok kameralarını deneyimledim. Ancak diğer öne çıkan özelliklerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. P60 Pro, kunlun cam teknolojisi ile oldukça sağlam bir telefon. Ayrıca IP68 dayanıklılık sertifikasına sahip. Böylece suya ve toza karşı da endişe etmenize gerek kalmıyor.

Tabi akıllı telefonların pil ömrü de bizim için çok önemli… Telefonların hem günlük kullanımlarda hem de fotoğraf ve video çekim senaryolarında uzun bir pil ömrü sunması gerekiyor. P60 Pro, 4815 mAh’lik pile sahip. Kutusundan 88 W’lık süper şarj adaptörü çıkıyor. Bu adaptör hem USB-A hem de type-C çıkışına sahip. Böylece bu adaptörü diğer cihazların şarj edilmesinde de kullanabilirsiniz. Bu yüksek hızlı şarj adaptörü ile telefonun pilini 10 dakika içerisinde yaklaşık %50 doldurabilirsiniz.

Huawei’nin geliştirdiği pil teknoloji ile telefonun pil ömrü yıllar içerisinde de sizi yarı yolda bırakmıyor. Verilen bilgiye göre 5 yıl boyunca günde bir kez şarj edildiğinde yaklaşık 2000 şarj döngüsü sağlanabiliyor.

Bu arada Huawei uygulama mağazası olan AppGallery’nin de uygulama çeşitliliği açısından çok geliştiği söylemeliyim. Whatsapp, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix gibi en sık kullanılan popüler uygulamalar da AppGallery üzerinden indirilip, kurulabiliyor. Google uygulamaları için 3. Parti bir araç olan GBOX ile tüm kullanımlar çok daha stabil ve akıcı bir şekilde çalışıyor. GBOX ile Youtube, Google Maps, Google Photos, Dropbox, Microsoft Teams, Zoom gibi daha pek çok uygulama kolayca kullanılabiliyor.

Sonuç olarak Huawei P60 Pro, mobil fotoğrafçılığın zirvesinde her fotoğraf severin hayallerini süsleyecek bir akıllı telefon olmuş. Bu akıllı telefon modeli gelişmiş, kullanıcı dostu kameraları, farklı gövde tasarımları, dayanıklı kunlun cam teknolojisi, ekran kalitesi, süper hızlı şarj özelliği ile Huawei eko sisteminin tam merkezinde yer alıyor.

Son olarak bu yeni modelin fiyatlarından da bahsedip yazıyı bitirmek istiyorum. P60 Pro’nun 12 GB RAM – 512 GB depolama alanına sahip olan modeli 39.999 TL, 8 GB RAM – 256 GB depolama alanına sahip modeli ise 36.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Tüm modeller Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor. Huawei akıllı telefonun yanında, 2.999 TL değerindeki FreeBuds 5 hediye ediliyor. Lansmana özel 500 TL sepet indirimi uygulanan modelde ayrıca 1.000 TL’lik daha indirim kuponu tanımlandı. HUAWEI Online Mağaza üzerinden kullanılabilecek indirim kodu: AP60PRO1000HW.

https://consumer.huawei.com/tr/phones/p60-pro/buy/