Kingston’un 512GB’lık mini devini Mısır’da test ettik

Yazı ve Fotoğraflar: Uğurhan Betin

512GB’lık yüksek kapasitesiyle Kingston’un Canvas React serisinde yer alan mini dev hafıza kartı 512GB microSDXC’yi Mısır seyahatimiz sırasında test ettik.

Bu kapasitede bir hafıza kartı ile daha önce hiç çalışmadığımı hemen söylemeliyim. Kullandığım hafıza kartları daha çok 32GB ve 64GB civarında… Ancak uzun seyahatler söz konusu olduğunda fazla ağırlık taşımamak için bilgisayarımı yanıma almamaya çalışıyorum. Bu durumda da elimdeki kartların kapasiteleri özellikle 4K video çekimi sırasında epey problem çıkarıyor. Mısır’da 14 günlük bir gezi programı için hazırlıklar yaparken Kingston’un yeni 512GB’lık hafıza kartı test için geldiğinde, işte tam yeri diye düşündük. Kingston’un Canvas React serisinde yer alan 512GB microSDXC kartı, uzun seyahatlerde kapasite sorunu yaşamadan 4K çekimler yapabilmek için sağlamlığının yanında hız özelliğiyle de dikkat çeken bir hafıza kartı. Bu özellikleri ile hem video hem de fotoğraf çeken profesyonelleri memnun edebilecek bir ürün.

Bu microSDXC hafıza kartı, aksiyon kameralar ve cep telefonlarının dışında adaptörü ile SD kart kullanan tüm fotoğraf makinelerinde de sorunsuz çalışıyor. Ben bu kartı seyahatim esnasında hem aksiyon kamerasında hem de fotoğraf makinemde kullandım.

4K Videolar için hem kapasite hem hız!

Kingston Canvas React serisi microSD kartlar, aksiyonun kesintisiz olduğu anlarda seri çekim yapmak veya etkileyici 4K videolar kaydetmek isteyenler için tasarlanmış. Özellikle 4K video çekimi yaparken, sürekli kalan yer durumuna bakma alışkanlığınızı da değiştirebilecek bir hafıza kartı. Bu kart serisi en zorlu koşullarda bile her anı kaydetmek için gereken hızı, kapasiteyi ve dayanıklılığı sunuyor. Mısır’da tüm bu zorlu koşulları sonuna kadar denediğimizi sanıyorum. Sıcaklık, nem, sarsıntı, toz vs… Kısaca bu hafıza kartı tüm zorlu ortamlarda güvenle kullanılabilecek bir depolama ürünü. Sadece çok küçük olduğu için çıkarıp takarken düşürüp kaybetmemeye bakın!

Bu kart, 100 MB/s okuma ve 80 MB/s yazmaya ulaşan Class 10 UHS-I U3 hızlarıyla sizi yolda bırakmıyor. 512GB’lık yüksek kapasiteli bir kart olmasının yanı sıra, Canvas React microSD kartlarında Video Speed Class 30 (V30) ve A1 App Performance Rating özelliği de bulunuyor. Bu yeni geliştirilen özellikler kullanıcılara, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K video kaydı ile oyunlar için kullanılan yoğun grafikli multimedya dosyaları için yeterli depolama alanı sağlıyor.

Biraz önce de bahsettiğim gibi uzun seyahatlerde bizi en çok zorlayan konulardan birisi depolama problemi oluyor. Kullandığımız eski hafıza kartları artık 4K video çekimlerinde ne yazık ki işe yaramıyor. Bu yüzden hem hızlı hem de yüksek kapasiteli hafıza kartlarına ihtiyaç duyuluyor. Mısır seyahatimde özellikle 4K videolar çekmem gerekti ve bu konuda 512GB’lık hafıza kartının önemini çok daha iyi anladığımı söylemeliyim.

Mısır içinde bulunduğu konum ve siyasi ortam nedeniyle özellikle son yıllarda pek çok problem yaşıyor. Terör saldırıları açısından da biraz riskli bir ülke… Bu tür problemlerden dolayı ülkede her havalimanı, otel, müze hatta bazı restoranlara giriş çıkışlarda defalarca x-ray cihazlarından geçmek zorundasınız. Fotoğraf makinesi ve hafıza kartlarınızı etkilenmemesi için geçirmek istemeseniz de bir işe yaramıyor. Tüm malzemelerinizi mutlaka x-ray’den geçiriyorlar. Kameralarım ve Kingston’un bu kartı da 14 gün boyunca abartısız 40-50 kez x-ray’den geçti. İnsan bu kadar çok x-ray’den geçince acaba hafıza kartları ve diğer elektronik cihazlar etkilenir mi diye düşünmeden edemiyor tabi… Sonuçta tabi ki hiçbir fotoğraf ve video dosyasında sorun oluşmadı. Bu hafıza kartı için Mısır’ın sıcağı, nemi ve çöl tozunun yanında x-ray cihaz testini de yapmış olduk böylece.

Mısır seyahatimde tehlikeli herhangi bir olayla karşılaşmadım, fakat durumdan dolayı olsa gerek turist sayısı oldukça azdı. Mısır’a ilk 2010 yılında gitmiştim ve terör riski bu kadar yüksek olmadığından turist sayısı da çok daha fazlaydı. Bu sefer çok turist olmamasından dolayı müze ve şehir sokaklarında sakin ve rahat çalışabildim. 8-9 yıl öncesine göre daha modernleşmiş ve zamana biraz daha ayak uydurduklarından etnik kıyafetli insanlar bulmak biraz daha zordu. Sokaklarda bulduğum bir kaç yerel nargile içenler ve tarihi alanlarda deve sürücüleri ile fotoğraf çektirmek için yerel kıyafet giymiş olan görevlilerle idare etmek zorunda kaldım.

Teknik Özellikler:

Performans: 512GB – 100MB/s okumaya ve 80MB/s yazmaya kadar, UHS-I Video Speed Class (V30)

Boyutlar (microSD): 11x15x1mm

Biçimlendirme: exFAT (SDXC 64GB-512GB)

Çalışma Sıcaklıkları: -25°C ile 85°C arası

Saklama Sıcaklıkları: -40°C ile 85°C arası

Voltaj: 3,3V

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