İnceleme: Canon EOS R6 Mark II

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon’un en yeni aynasız fotoğraf makinesi EOS R6 Mark II modelini geçtiğimiz günlerde inceleme fırsatım oldu.

Aynasız fotoğraf makinesi pazarına uzunca bir süre temkinli yaklaştığı için pek çok kişi tarafından eleştirilen Canon, 2018 yılında ilk full frame aynasız fotoğraf makinesi olan EOS R’yi tanıtmıştı. Yeni bir bayonet yapısı ile güçlü bir sistem anlayışını kullanıcılara sunan Canon, ilerleyen dönemlerde EOS RP, R6, R5, R3, R5 C, R10 ve R7 modellerini satışa sundu. 2018 ve 2022 yılları arasında EOS R aynasız sistemine ciddi yatırım yapan Canon, RF bayonet sistemine sahip objektif çeşitliliğini de bir hayli artırdı.

Şimdiyse EOS R serisinin performans ve görüntü kalitesini bir arada sunan en yeni modeli EOS R6 Mark II’yi son kullanıcıların beğenisine sunuyor. EOS R6 Mark II, Canon’un şimdiye dek ürettiği en hızlı full frame aynasız fotoğraf makinelerinden biri olmuş. Canon’un EOS R sistemi içerisinde, RF bayonet yapısı temel alınarak geliştirilen bu yeni model, 40 kare/sn çekim hızı, düşük ışıkta çok iyi AF performansı ve 6K RAW ve 4K 60p video çekim imkanı sunuyor.

Hibrit içerik üreticileri için…

Serinin hibrit içerik üreticilerine yönelik tasarladığı bu yeni model, EOS R6’nın belirlediği pek çok standardı bir üst seviyeye çıkarıyor. Böylece hem fotoğrafçıların hem de video üreticilerinin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor.

Rakiplerine baktığınızda bu makineye en yakın tanıdık modeller Sony A7 4 ve Nikon Z6 2 olabilir. Tabi her marka ve her modelin ihtiyaçlara yönelik artı ve eksi yönleri olabileceğini unutmayın. Hem Canon’un hem de diğer rakip markaların çok daha yüksek çözünürlüklü modelleri olsa da incelediğimiz R6 Mark II rekabetçi özellikleri ile göz dolduruyor.

Yeni 24,2 MP’lik sensör

EOS R6 Mark II, yeni 24,2 milyon piksellik CMOS görüntü sensörü kullanıyor. Görüntü işlemcisi DIGIC X. Adı aynı olsa da fiziksel olarak farklı ve yeni bir işlemci bu… Hızlı ve doğru bir odaklama içinde yeni nesil Dual Pixel CMOS AF II’yi destekliyor.

EOS R6 Mark 2, gelişmiş derin yapay zeka modunu kullanarak bir sahnede yer alan insanları, araçları, hayvanları tanıyor ve onları net bir şekilde tutarak takip edebiliyor. Bu yeni modelde otomatik odaklama konusunda hem yapay zeka hem de işlemciden gelen yetenekler sonuna kadar kullanılmış. Otomatik odak izleme algoritmaları çok geliştirilmiş. Detaylı bir kontrol ve ayar imkanı sunulmuş.

Düşük ışıkta elde sorunsuz çekim…

Sensör kaydırmalı görüntü sabitleyici, kullanılan objektife bağlı olarak 8 stop’a kadar görüntü sabitleme yapabiliyor. Bu sayede düşük ışık koşullarında elde çekim yaparken çok önemli bir avantaj sağlıyor. ISO aralığı 100 ile 102.400 arasında seçilebiliyor. Ayrıca ISO zorlayarak en düşük 50 ve en yüksek 204.801’e çıkabiliyor. Enstantane hızı mekanik 30 saniye ile 1/8000 saniye, elektronik olarak ise 30 saniye ile 1/16.000 saniye arasında kullanılabiliyor.

Kullanışlı ve özelleştirilebilen EVF

Elektronik vizör, 3.69 milyon piksel OLED ve 0,5 inç büyüklüğünde…LCD ise dokunmatik özellikli, hareketli ve 3 inç büyüklüğünde… Uzunca bir süre DSLR fotoğraf makinelerinin optik vizörleri ile çalışınca elektronik vizörlere alışmam biraz zaman aldı. Hatta bazı makinelerin elektronik vizörleri beni çekim esnasında oldukça rahatsız etti ve sağlıklı bir çalışma ortamı bulamadım. Bu modelin elektronik vizörü hem çözünürlüğü hem de pek çok ayarının değiştirilebilir olması sebebiyle çok hoşuma gitti.

40fps sürekli çekim hızı

R6 Mark II’nin sürekli çekim modu mekanik olarak saniyede 12 kare ve elektronik olarak da 40 kare olarak gerçekten yüksek bir hıza sahip. Bu yüksek hız, aksiyon ve spor çekimlerinde kullanıcılara fayda sağlıyor. Bununla birlikte RAW Seri Çekim modunda yarım saniye ön çekim ile çekim başlamadan önce aksiyonu kaydederek, özellikle spor ve öngörülemeyen alanlarda büyük bir avantaj sunuyor.

Sensörün tüm genişliğini kullanan R6 Mark 2, kendi sınıfında, eş zamanlı Dual Pixel CMOS AF II odaklanma ile 4K 60p çekim yapabilen tek fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor.

Bu yeni modelde iyileştirilmiş ısı verimliliği sayesinde çekim süreleri de uzatılmış. Tabi ortam sıcaklığı, hafıza kartındaki boş alan ve pil ömrüne bağlı olarak çekim süreleri değişiyor. 40 dakikadan uzun bir süre yüksek hızda 4K 60p kayıt veya 4K 30p’de 6 saate kadar çekim kapasitesine imkan sağlanmış.

Ayrıca deneme fırsatı bulamasam da Atomos V+ harici kayıt cihazı kullanılarak 6K ProRes RAW videolarda çekilebiliyor. Bu yeni modelde, Full HD modunda yaklaşık 180 kare/sn’ye kadar AF desteğiyle ağır çekim görüntü çıkışı yapılabiliyor. İçeriğin üretimi kadar önemli bir nokta olan içerik aktarımını sorunsuz ve kolay hale getiren EOS R6 Mark II, bir akıllı telefona ve ağa kolayca bağlanarak yüksek hızda dosya paylaşımı yapabiliyor.

Zengin kullanıcı arayüzü…

Bunun yanı sıra Camera Connect ve EOS Utility uygulamalarını kullanarak da uzaktan kontrol edilebiliyor. Zoom ve Teams gibi görüntülü arama uygulamalarında ek yazılıma gerek kalmadan PC ve Mac bilgisayarlarda web kamera olarak kullanılabiliyor.

Canon ayrıca yaptığı güncellemeyle Camera Connect uygulamasını merkezi bir portal haline getirerek, kullanıcıların baskı uygulaması veya Canon bulut hizmeti gibi diğer Canon yazılımlarına ve hizmetlerine kolayca erişmelerini ve uzaktan kumanda işlevi görmesini sağlıyor.

Tasarım, gövde ve diğer öne çıkanlar…

Makine tasarımı oldukça kompakt ve genel yapı alışık olduğumuz Canon EOS R sisteminden çok da farklı değil. Gövde ele tam oturuyor ve tutuşu gayet iyi… Gövde ağırlığı pil dahil 670 gram. Gövde magnezum alaşımlı ve zor hava şartlarına karşı dayanıklı…

Makinenin üst tarafında en solda fotoğraf ve video çekim düğmesi bulunuyor. Böylece hızlı bir şekilde geçiş yapılabiliyor. Yine tüm Canon makinelerden alışık olduğumuz mod kadranı yanında tek parmakla açıp kapatabileceğiniz güç düğmesi yer alıyor.

Depolama için çift SD kart yuvası bulunuyor. Pil ömrü çalışma ortamına göre farklılık göstersede ortalama 700 kare fotoğraf çekimi yapılabiliyor. Bu modelle yaptığım fotoğraf ve video çekimlerimde pil performansını gayet yeterli buldum. Burada güzel bir iş çıkarılmış ve hem pil ömrü uzamış hem de makinenin ısınması kontrol altına alınmış. Sıcaklık uyarısı olmadan artık daha uzun videolar çekilebiliyor.

Sonuç olarak yeni EOS R6 Mark 2, dışarıdan bakıldığında çok büyük bir değişiklik yokmuş gibi görünse de hem fotoğraf hem de video ile uğraşan içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelişmiş bir model olmuş.

Çözünürlük değerindeki küçük düzenleme yanında hız ve performans alanında fark edilir ciddi bir artış sağlanmış. Uzun pil ömrü, yapay zeka destekli otomatik odaklama, kullanıcı arayüzü ve termal iyileştirmeler, kesintisiz kayıt, yeni elektronik deklanşör bu yeni modelin üzerinde durulması gereken özelliklerinden sadece birkaçı…

Canon EOS R6 Mark II incelemesini Youtube kanalımızda da izleyebilirsiniz: