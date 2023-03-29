Sony’nin Yeni Full Frame Vlog Kamerası ZV-E1

Sony, üst düzey içerik oluşturma deneyimi için yüksek performanslı 35 mm full frame görüntü sensörüne sahip değiştirilebilir lensli yeni vlog kamerası ZV-E1’i duyurdu.

Sony’nin Vlog kamera serisinin en üstünde yer alan bu kamera; Sony E mount sistemi, gelişmiş teknolojisi, zengin tonlama performansı, düşük gürültü ve yüksek hassasiyetli sinematik görüntüleri ile öne çıkıyor.

ZV-E1’nin temel özellikleri:

Dünyanın en küçük, en hafif, full frame değiştirilebilir lensli vlog kamerası

15+ durak enlem ve yüksek hassasiyete sahip full frame arkadan aydınlatmalı CMOS Exmor R sensör

Sony E-mount Sistemi

BIONZ XR görüntü işleme motoru

AI tabanlı Gerçek Zamanlı AF Tanıma ve Güçlü Gerçek Zamanlı İzleme

Yükseltilebilir 4K 60p, 4K 120p

S-Cinetone içeren Sinematik Vlog Ayarı

5 eksenli optik gövde içi görüntü sabitleme ve Dinamik Aktif Mod sabitleme

AI tabanlı Otomatik Çerçeveleme ve Çerçeveleme sabitleme

S-Gamut3.Cine/S-Log3 ve S-Gamut3/S-Log3

Nefes Telafisi işlevi

Ürün Vitrini Ayarı ve tek dokunuşla Bokeh Anahtarı

Değişken yönlendirilebilirliğe sahip Akıllı 3 Kapsül Mikrofon

Kolay izleme için değişken açılı dokunmatik LCD ekran

Kolay, kararlı akıllı telefon bağlantısı

Sürdürülebilir tasarım

Konuyu vurgulayan etkileyici görüntüler

ZV-E1, yüksek hassasiyet, düşük gürültü ve muhteşem bokeh sağlayan yaklaşık 12,1MP ile 35 mm full frame arkadan aydınlatmalı CMOS Exmor R sensörüne sahip özel bir vlog kamerası olarak öne çıkıyor.

Önceki türlere göre 8 kata kadar daha fazla işlem gücü ile BIONZ XR görüntü işleme motoru, yüksek hassasiyetli performansı, tonlama işlemeyi, renk reprodüksiyonunu, düşük gürültülü performansı ve daha fazlasını önemli ölçüde güçlendiriyor. Görüntü sensörü tarafından üretilen yüksek hacimli veriler, 120p’de 4K (QFHD: 3840 x 2160) çekim yapılırken dahi gerçek zamanlı olarak işlenebiliyor. BIONZ XR işlemci, geliştirilmiş AF hızına ve hassasiyetine de önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Yüksek kaliteli 4K (QFHD) video, 40 piksel gruplamaya gerek olmadan 10 bit 4:2:2’de full frame okumayla kaydedilebiliyor. Böylelikle hareli veya pürüzlü olmayan yüksek çözünürlüklü 4K çekim sunarken video kaydı için full frame formatının etkileyici avantajlarını sunuyor.

Kullanıcılar 4K 60p çekim yapabiliyor ve olağanüstü akıcı 5x (maks.) ağır çekim görüntülerle Creators’ Cloud aracılığıyla 4K 120p’ye yükseltebiliyor. 60p’de XAVC S-I formatını kullanırken videoyu S&Q modunda ağır veya hızlı çekimde doğrudan yeniden oynatırken, maksimum 600 Mb/sn (4:2:2 10-bit, H.264, All-I) bit hızı ile olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor. Yükseltildiğinde ve XAVC S formatı kullanıldığında, 240 fps’de Full HD çözünürlüğe sahip 10 kata kadar ağır çekim kullanılabiliyor ve dinamik sporlar ve diğer aksiyon türleri hakkında yeni bakış açıları sağlıyor.

15+ durak enlemi, çok çeşitli aydınlatma koşullarında vurgu veya gölge ayrıntısını kaybetmeden doğal görünen görüntüler yakalamayı mümkün kılıyor.

Standart ISO aralığı hem fotoğraflar hem de videolar için 80’den 102400’e kadar uzanıyor. Fotoğraflar için genişletilmiş aralık 40 ila 409600’ken ve filmler için genişletilmiş aralık 80 ila 409600 olarak öne çıkıyor.

Sinematik çekimler…

ZV-E1, uzun metrajlı filmlere benzeyen sahneler oluşturmanın sezgisel bir yolu olan Sinematik Vlog Ayarları ile göze çarpan içerikler oluşturulmasına imkan sağlıyor. Uygun bir “Görünüm ve Ruh Hali” seçerek, herkes sahneye ve yaratıcı amaca ideal şekilde uyan sinematik vlog görüntüleri oluşturabiliyor. Sinematik Vlog Ayarı, doğal orta tonların yanı sıra sinematik görünüm ve cilt tonlarını geliştirmek için gerekli olan yumuşak renkler ve pürüzsüz vurgular sunan “Görünümler”i, belirli renkleri vurgulayan “Ruh Halleri”ni ve otomatik netlemenin ne kadar hızlı değişeceğini belirleyen AF geçiş hızını içeriyor. 24 fps kare hızı ve görüntünün üstünde ve altında siyah bantlar bulunan geniş ekran Sinemaskop en boy oranı (2,35:1) sayesinde genel sinema hissinin gücü arttırılıyor.

ZV-E1’de bulunan S-Cinetone gerçek sinematik görünüm sağlıyor. Sony’nin Cinema Line teknolojisine dayanan S-Cinetone, sinema kalitesinde sağlıklı görünen cilt rengi için gerekli olan doğal orta tonları sunuyor.

Bir dizi yeni “Yaratıcı Görünüm”, doğrudan kamerada fotoğraflar ve videolar için ilginç görünümler oluşturmayı kolaylaştırıyor. 10 “Yaratıcı Görünüm”, oldukları gibi kullanılabilen veya özelleştirilebilen ön ayarlar olarak sağlanıyor. Dahası, yeni eklenen “Görüntü Tarzım”, “Akıllı Otomatik” veya “Sahne Seçimi” modunda çekim yapmayı mümkün kılıyor, dokunmaya duyarlı monitördeki simgeler, arka plan bokehini, parlaklığı ve renk tonunu doğrudan ayarlamanın yanı sıra bir “Yaratıcı Görünüm” seçmeyi kolaylaştırıyor.

Gelişmiş yapay zeka ve çarpıcı görüntüler

Gerçek Zamanlı AF Tanıma, hareketi doğru bir şekilde tanımak için konu formu verilerini kullanan yenilikçi bir yapay zeka işleme birimi içeriyor. İnsanlarda pozlama tahmin teknolojisi, yalnızca gözleri değil, aynı zamanda vücut ve kafa konumunu yüksek hassasiyetle tanımak için öğrenilmiş insan formlarını ve duruşlarını kullanıyor. Yapay zeka işleme birimi, farklı duruşlara sahip birden fazla özne arasında bile ayrım yapabiliyor ve bireysel yüzlerin tanınması da iyileştirebiliyor, böylece bir öznenin yüzü eğik, gölgede veya arkadan aydınlatmalı olduğu zorlu durumlarda izleme güvenilirliği elde ediliyor. İnsan ve hayvana ek olarak, AI işleme birimi artık kuş, böcek, araba/tren ve uçak nesnelerini tanımayı mümkün kılarak hem fotoğraf hem de video çekerken daha da fazla esneklik ve güvenilirlik sağlıyor.

ZV-E1, konuyu belirleyerek ve deklanşöre yarım basarak etkinleştirilebilen AI tabanlı Gerçek Zamanlı İzleme özelliğiyle kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Kamera sonrasında konuyu otomatik olarak takip ediyor ve kullanıcıyı çerçeveleme ve kompozisyona konsantre olmaya bırakıyor. Yeni kamera, hızlı Hibrit AF ile hızlı çekim ve kararlı izleme sunarken ayrıntılı AF ayarları sayesinde üst düzey hassasiyet ve kontrol sağlıyor.

Kompakt, hassas sabitleme ünitesi ve optimize edilmiş algoritmalara sahip gyro sensörler, ZV-E1’nin tam görüntü kalitesi potansiyelini sunmaya yardımcı olan 5,0 adıma kadar sabitleme sağlıyor. Kamera sarsıntısı 5 eksende algılanıyor ve etkin bir şekilde düzeltiliyor. Kameranın gövdesinde yer alan görüntü sabitleme teknolojisi, kendi sabitlemesini içermeyen E-mount lensler de dahil olmak üzere çok çeşitli lenslerle etkili sabitleme sağlayabiliyor.

Dinamik Aktif Mod stabilizasyonu, önceki modellerde sağlanan Aktif Mod’dan yaklaşık yüzde 30 daha etkili olmasıyla öne çıkıyor. Bu, hareket halinde pürüzsüz ve stabil vlog görüntüleri çekmeyi her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

ZV-E1 yapay zeka tabanlı Otomatik Çerçeveleme özelliği sayesinde röportaj, müzik performansı, yemek pişirme ve çok daha fazla konu için ideal bir ekipman olarak öne çıkıyor. Yapay zeka tabanlı konu tanıma teknolojisini kullanan Otomatik Çerçeveleme özelliği, video çekerken konuyu belirgin bir konumda tutmak için çerçeveyi otomatik olarak kırpıyor. Kamerayı hareket ettirmeden bile kadraj, konuyu düzgün bir şekilde takip edecek şekilde sürekli olarak ayarlanıyor, bu da tek kişilik çekim işlemlerinde kullanıcının iş akışını kolaylaştırıyor. İzlenecek nesne, fotoğraf makinesinin dokunmatik ekranı veya bir akıllı telefondaki Creator’s Uygulaması aracılığıyla kolayca seçilebiliyor.

Nefes Telafisi, tutarlı bir görüş açısını korumak ve pürüzsüz, dramatik odaklama efektleri elde etmek için odaklanırken görüntü kaymalarını bastırıyor. Fotoğraf makinesi aynı zamanda, grup selfie’leri veya grup portreleri çekerken bokeh efektini otomatik olarak ayarlayan ve tanınan birden fazla yüze odaklanan Çoklu Yüz Tanıma özelliğine sahip; bu, yalnızca öndeki yüzlerin odakta olması ve daha arkadakilerin odak dışı olması gibi sorunları önlüyor.

ZV-E1 ayrıca öznenin çerçevedeki konumunu otomatik olarak sabit tutan bir Çerçeveleme Sabitleyici’ye sahip. Gelişmiş yapay zeka tabanlı nesne tanıma teknolojisi, elde çekim sırasında nesneyi sorunsuz ve sabit bir şekilde çerçevede tutmak için kameranın Dinamik Aktif Mod görüntü sabitleme özelliğiyle birlikte çalışıyor. Böylelikle takip çekimleri yaparken veya nesne etrafında çekim yaparken oldukça akıcı videolar oluşturmayı mümkün kılıyor.

ZV-E1 ile cilt tonları, fotoğraf ve video için bağımsız olarak optimize ediliyor. Böylece selfie veya vlog çekerken cilt doğal ve güzel bir şekilde işleniyor. Kamerada ayrıca, video çekerken tek dokunuşla arka plan bokeh iyileştirmesi ve yumuşak bir ten efekti için bir Bokeh Anahtarı yer alıyor.

Bununla birlikte ZV-E1 ürün inceleme videoları için Ürün Tanıtımı Ayarını da içeriyor, böylece kullanıcılar sunumu yapan kişinin yüzünden lensin önünde tutulan bir ürüne ve ardından tekrar geriye odaklanabilir.

Pürüzsüz, basit, çok yönlü yakınlaştırma

ZV-E1, kullanıcılara yaratıcı yakınlaştırma kontrolü sunuyor. Kavrama yerinin üst kısmında bulunan zum kolu yalnızca uyumlu motorlu yakınlaştırma lenslerini kontrol etmekle kalmıyor, aynı zamanda Clear Image Zoom’un güçsüz yakınlaştırma ve sabit lenslerle daha az görüntü bozulmasıyla kullanılmasına olanak tanıyor. Bu, birçok proje için gereken lens sayısını önemli ölçüde azaltıyor.

Gerçek Zamanlı AF Tanıma, Gerçek Zamanlı İzleme ve netleme alanı ayarları, dijital olarak veya Clear Image Zoom ile yakınlaştırma yapılırken aktif kalarak, dijital yakınlaştırma işlemleri sırasında bile fotoğraf makinesinin aşama algılamalı AF sisteminin tam hassasiyetine ve hızına ulaşılmasını sağlıyor.

Güçlü vlog içeriği için gelişmiş ses

ZV-E1, rüzgar ve çevre gürültüsünün sorun olabileceği dış mekan koşullarında net ses alabilen ve rüzgar sesini önemli ölçüde azaltabilen değişken yönlülüğe sahip yüksek performanslı 3 kapsül mikrofona sahip. Otomatik, Ön, Tüm Yönler ve Arka yönlülük ayarları, çeşitli ortamlara uyacak şekilde yer alıyor ve yüz tanıma doğrultusunda otomatik olarak bir yöne geçiyor, böylece kullanıcılar kolayca optimum kayıtlar yapabiliyor. Ayrıca, dijital ses arabirimine sahip bir Çoklu Arayüz (MI) yuvası içeriyor. Mikrofon ve kulaklık jakları, genişletilmiş ses özellikleri sunuyor.

Gelişmiş düzenleme desteği

ZV-E1, gelişmiş video kayıt modlarını destekliyor. Full Frame görüntü sensörünün hızlı okuma ve yüksek hacimli veri işleme özellikleri, piksel gruplaması olmadan full frame 4K okumaya olanak tanıyor ve ayrıca önemli ölçüde iyileştirilmiş görüntü kalitesi ve daha esnek, post prodüksiyonda verimli düzenleme özelliklerini sunuyor.

ZV-E1, Long GOP veya All Intra sıkıştırma kullanılırken dahili olarak 10 bit 4:2:2 video kaydedebiliyor, dahili çerçeve içi (All-I) kaydı ve MPEG-H HEVC/H.265 codec bileşenini kullanarak XAVC HS formatında kaydı destekleyerek yaklaşık iki kat verim sağlıyor.

Vlog kamera ayrıca otomatik veya manuel olarak 640 ile 102400 (genişletilmiş ISO modunda 160 ve 409600) arasında ayarlanabilen Esnek ISO’ya ve atanabilir LUT’lara sahiptir. Böylece kullanıcılar önceden ayarlanmış Log modları dışındaki modlarda belirli görünümler oluşturabilir.