Nikon Z 50 Vlog Kit

Nikon, Z 50 Vlog Setini Türkiye’de de satışa sundu. Kaliteli görüntüler ve sese sahip videolar oluşturmak için ihtiyaç duyulan tüm araçları sunan bu Vlog Kit kendinizi çok daha iyi ifade etmenize yardımcı oluyor.

Nikon Z 50 ile profesyonel görüntülere sahip vloglar oluşturmak çok kolay. Fotoğraf makinesinin büyük sensörü, geniş Z serisi objektif yuvası ve pakete dâhil olan 16-50 mm’lik objektif kombinasyonu, vloglarınızın yüksek keskinlik, renk ve derinlikte olmasını sağlar. 30p hızında 4K/UHD videolar ve Full HD ağır çekim videolar kaydedebilirsiniz. Karma AF (otomatik netleme) sistemi hızlı, hassas ve akıcıdır.

Sizi mükemmel bir şekilde kadraja alan videolar çekmek için Z 50’nin büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranını döndürebilirsiniz. Vlogunuzu diğerlerinden ayırıp öne çıkaran etkileyici çekimler yapmak için ekranı yatırabilirsiniz. Efekt önizlemesi sırasında yoğunluğu kolayca ayarlayabilirsiniz.

Paket içerisinde Z 50, 16-50mm, SmallRig Vlog bağlantı plakası, Rode VideoMicro mikrofon, Manfrotto Pixi mini tripod yer alıyor.