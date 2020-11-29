Nikon Z 50 Vlog Kit

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Nikon, Z 50 Vlog Setini Türkiye’de de satışa sundu.

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Nikon, Z 50 Vlog Setini Türkiye’de de satışa sundu. Kaliteli görüntüler ve sese sahip videolar oluşturmak için ihtiyaç duyulan tüm araçları sunan bu Vlog Kit kendinizi çok daha iyi ifade etmenize yardımcı oluyor.

z 50 vlogger kit main benefits original - Nikon Z 50 Vlog Kit

Nikon Z 50 ile profesyonel görüntülere sahip vloglar oluşturmak çok kolay. Fotoğraf makinesinin büyük sensörü, geniş Z serisi objektif yuvası ve pakete dâhil olan 16-50 mm’lik objektif kombinasyonu, vloglarınızın yüksek keskinlik, renk ve derinlikte olmasını sağlar. 30p hızında 4K/UHD videolar ve Full HD ağır çekim videolar kaydedebilirsiniz. Karma AF (otomatik netleme) sistemi hızlı, hassas ve akıcıdır.

Sizi mükemmel bir şekilde kadraja alan videolar çekmek için Z 50’nin büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranını döndürebilirsiniz. Vlogunuzu diğerlerinden ayırıp öne çıkaran etkileyici çekimler yapmak için ekranı yatırabilirsiniz. Efekt önizlemesi sırasında yoğunluğu kolayca ayarlayabilirsiniz.

z 50 vlogger kit portability original - Nikon Z 50 Vlog Kit

Paket içerisinde Z 50, 16-50mm, SmallRig Vlog bağlantı plakası, Rode VideoMicro mikrofon, Manfrotto Pixi mini tripod yer alıyor.

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