Fujifilm GFX100S ve GF80mm F1.7 R WR

Fujifilm, GFX sistemindeki dördüncü orta format aynasız fotoğraf makinesi GFX100S modelini ve yine orta format makineleri için tasarladığı f/1.7 diyafram değeri ve AF özelliğine sahip ilk objektif olan Fujinon GF80mm F1.7 R WR’yi duyurdu.

GFX100S

GFX100S, orta format dijital fotoğrafçılıkta daha önce pek görülmemiş bir seviyede AF performansı sunuyor. Fujifilm’in mevcut GFX sistemi fotoğraf makinelerinden daha gelişmiş özelliklere sahip olan GFX100S, sahip olduğu teknolojiye rağmen sadece 900 gram ağırlığında. 15 cm genişlik, 10,4 cm uzunluk ve 8,7 cm derinliği ile GFX100S’ün kompakt gövdesinin boyutlarını, birçok full frame kamera ile karşılaştırmak mümkün. Ancak, kompakt ebatlarına yüksek performanslı beş eksenli gövde dahili görüntü sabitleme sistemi (IBIS) ve tipik bir full frame sensörün fiziksel ebatlarının yaklaşık iki katı büyüklüğünde ve 102MP görüntü sensörüne sahip olan GFX100S, fotoğraflarda yüksek bir alan derinliği, geniş bir dinamik alan, kaliteli renk üretimi ve yüksek ISO performansı söz konusu olduğunda, daha küçük sensörlere kıyasla belirgin avantajlarıyla öne çıkıyor.

GF80mm F1.7 R WR

Fujifilm’in orta format sistem için tasarlanmış olan dünyanın ilk f/1.7 değiştirilebilir AF objektifi Fujinon GF80mmF1.7 ise Fujifilm’in GFX serisi objektifleri arasında en geniş diyaframa sahip modeli olarak ön plana çıkıyor. GF80mm F1.7 R WR lenste 9 adet yuvarlanmış diyafram yaprağı mevcut ve bunlar, her GFX sistem makinesi ile köşeden köşeye keskinlik için kısılabilir veya konu ile arka plan arasında şaşırtıcı ayrımın olduğu, çok güzel yumuşaklıkta bokeh içeren fotoğraflar üretmek için açılabilir. 99.2 mm uzunluğu, sadece 795 gram ağırlığı ve 77 mm filtre çapı ile GF80mm F1.7 lens, kompakt ölçülerdedir ve hem dış mekan hem de stüdyo için elverişlidir.