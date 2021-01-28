Fujifilm X-E4 ve 2 Yeni Objektif

Fujifilm, X serisinin yeni üyesi X-E4 aynasız fotoğraf makinesini ve X serisi makinelerle uyumlu Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 ve XF 27mm F2.8 objektifleri duyurdu. Fujifilm, X serisindeki yeni ürünleriyle kompakt ve keyifle kullanılabilecek tasarımlar sunuyor.

Fujifilm yeni yılla birlikte başta büyük format fotoğrafçıları olmak üzere fotoğrafçılıkla ilgilenen herkesi heyecanlandıracak yeni ürünlerinin duyurusunu yaptı. Bu ürünler arasında kompakt, yüksek performanslı orta format kameralarından GFX100S ve bu makineler için tasarlanan Fujinon GF80mmF1.7 lensiyle birlikte, X Serisinin yeni üyesi X-E4 aynasız kamerası ve X Serisi dijital fotoğraf makineleri için değiştirilebilir XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR ve XF 27mm F2.8 R WR lensleri yer alıyor.

X Serisinin en küçük aynasız gövdesi

Fujifilm’in yeni aynasız fotoğraf makinesi X-E4, X Serisinin en hafif ve küçük kamera gövdesiyle sofistike bir tasarıma sahip. 364 gram ağırlığı ve 121.3×72.9×32.7 mm ölçüleri ile X-E4, X Serisinin değiştirilebilir lensli en kompakt 4. kuşak fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. Hareketli arka LCD ekranı, portatif ve pratik tasarımı ile dikkat çeken X-E4, tasarımıyla klasik film kullanan makinelerden ilham alıyor. Günlük fotoğrafçıların ve içerik üreticilerinin sonuçları ile gurur duyabilecekleri bu hafif ve kompakt kamera; X Serisi kameralarda bulunan 26,1MP X-Trans CMOS 4 sensörü, 0,02 saniye AF performansı ve mükemmel renk teknolojisi ile hızlı, kolay ve keyifli bir fotoğrafçılık deneyimi yaşatıyor

İnce ve küçük

Fujifilm’in, X Serisi dijital kameralar için yeni değiştirilebilir lenslerinden Fujinon XF 27mm F2.8 R WR kompakt tasarımı ile öne çıkıyor. Fotoğrafçılar lensi taşınabilirliği, görüntü kalitesi ve hava şartlarına dayanıklılığı nedeni ile tak-dolaş lensi olarak sıklıkla kullanarak, keyifli bir fotoğraf çekme deneyimi yaşayabilirler. XF 27mm F2.8 R WR modeli artık kullanıcıların, diyafram ayarlarını makinenin ekranına veya vizörüne bakmadan görsel olarak da kontrol edebileceği ve ayarlayabileceği bir diyafram halkası sunuyor. Kompakt boyutuna rağmen yüksek kalitede fotoğraflar üreten XF 27mm F2.8 R WR lens, en geniş diyaframlarda kullanıldığında bile gelişmiş görüntü çözünürlüğü sunuyor. Koleksiyondaki en ince ve en hafif XF lenslerden biri olan XF 27mm F2.8, sadece 23 mm uzunluğunda ve 84 gram ağırlığa sahip. X-E4 modeli ile birlikte kit olarak sunulduğunda ise gövde ve lensin toplam ağırlığı sadece 448 gram oluyor.

Kompakt, taşınabilir ve makro özellikli bir telefoto zoom

Makineden uzakta olan konular ve spor çekimler için tercih edilen XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR lens sunduğu makro kabiliyetleri ile çok amaçlı bir lens haline geliyor. Bu objektif ile hem uzakta uçan bir kuşu hem de yanınızdaki bir çiçeği aynı objektifle çekmenin rahatlığını yaşayacaksınız. Sadece 580 gram ağırlığı ve 132.5 mm uzunluğu ile XF 70-300mm F4-5.6 lens, kompakt ve hafif bir gövdeye sahip. XF 70-300mm F4-5.6 lens, 5,5 stop optik görüntü sabitleme sistemi (OIS) sunarak, özellikle uzun odak uzunluklarında ortaya çıkan sallanmaların etkisini azaltmaya yardımcı oluyor. Ek olarak, lensin OIS kapasitesi X-T4 ve X-S10 gibi makinelerde bulunan ve doğrusal kaymadan kaynaklanan sallanmaları azaltmaya yardımcı olan gövde dahili görüntü sabitleme sistemi (IBIS) ile birleştirilerek beş eksenli sabitlemeden faydalanılıyor.