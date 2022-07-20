Nikon’un özellikle vloggerlar ve içerik oluşturucular için tasarladığı yeni fotoğraf makinesi Z 30 sayesinde kaliteli paylaşımlar artık hayal değil… Yenilikçi, kompakt ve hafif aynasız fotoğraf makinesi Nikon Z 30, kalabalığın arasından sıyrılıp arkadaşlarına ve takipçilerine ilham veren video ve durağan görüntüler çekmek isteyenler için oldukça iyi bir alternatif… Sahip olduğu 20 özel filtre ve Bluetooth, Wifi işlevleri ile içerik üreticilerinin işini oldukça kolaylaştırıyor.

Nikon’un içerik üreticiler için tasarlanmış olduğu Z 30, büyüleyici seyahat vloglarından enfes yemek tariflerine kadar bir akıllı telefonda mümkün olmayan ikonik ve ilham verici içerikler oluşturmaya olanak tanıyor. Fotoğraf makinesinin DX biçimli görüntü sensörü, başkalarına ilham verecek zengin ayrıntılara sahip ve profesyonel görünen içerikler ortaya koyarak yaratıcılığı konuşturmaya olanak tanıyor. Nikon Z 30, hassas dahili stereo mikrofon ve isteğe bağlı harici mikrofon ile canlı ve net ses sunuyor. Yani ister bir dağın tepesinde, isterse hareketli bir şehirde çekim yapılıyor olsun, ses işlevi mükemmel şekilde çalışıyor. Vloggerlar düşünülerek tasarlanan fotoğraf makinesinin gelişmiş otomatik işlevleri ve değişken açılı dokunmatik ekranı, açı ne olursa olsun kayıt işlemini kolaylaştırıyor. Canlı 4K UHD’de 125 dakikalık kesintisiz video kaydetme kabiliyeti sayesinde çekimler hiç olmadığı kadar iyi görünüyor.

Özel filtreler…

Instagram ve TikTok için mükemmel içerikler söz konusu olduğunda Z 30, video ve durağan görüntüler için tümü özelleştirilebilir 20 adet fotoğraf makinesi içi filtreye sahip… İhtiyaç duyulan içeriklere sahip olanlar için Bluetooth ve Wi-Fi işlevleri, hemen hemen her yere bağlanmayı kolaylaştırarak içeriklerin anında yüklenerek arkadaşlar ve takipçileri etkilemek kolay hale geliyor.

Hem video hem durağan görüntülerde doğru netleme…

İster parkurda hareketli ortamlarda ister hayvanlarla özel çekimler yapılsın, çok yönlü Z 30 ile mükemmel görüntüler elde etmek mümkün… Derin kavrama yüzeyi, fotoğraf makinesini kol mesafesinde tutarken bile sabit elde çekim sağladığından, hareket halindeyken çekim yapanlar için ideal bir alternatif yaratıyor. Göz ve Hayvan Algılama AF, tam netleme sağlamak için insan, kedi ve köpeklerin gözlerine odaklanarak konu ne olursa olsun çarpıcı netlikte durağan görüntü ve videolar çekmeye olanak tanıyor. Alternatif olarak, fotoğraf makinesi selfie portre modundayken film çekiliyorsa ekran öne doğru çevrilebiliyor ve bu sayede fotoğraf makinesinin önünde zahmetsizce çekim yapma, kusursuz içerik giriş ve çıkışlarını elde etme şansı veriyor.