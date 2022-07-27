Delkin Devices Türkiye Distribütörü Zoom İthalat oldu

1986 yılında kurulan ABD merkezli Delkin Devices, endüstriyel, askeri, ulaştırma ve tıbbi ekipman pazarları gibi pek çok alanda dayanıklı flash depolama çözümleri üreten bir firma. Dünyaca ünlü Delkin Devices, uzun yıllardır fotoğraf ve video sektöründe de geliştirdiği güvenilir ve hızlı hafıza kartlarıyla tanınıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir anlaşma ile ülkemizde artık Zoom İthalat güvencesiyle en yeni ürünleri bulmak mümkün. Delkin Devices ürünleri Türkiye distribütörü olan Zoom İthalat, Delkin Devices ürün ailesinde yer alan SD, microSD ve CFexpress hafıza kartları ile kart okuyucularını satışa sundu.

Delkin’in en yeni BLACK CFexpress kartları, geliştirilmiş hızlar, daha fazla kapasite ve en son üretici yazılımları ile uyumlu, fotoğrafçılara ve kameramanlara profesyonel kullanım için güvenilir bir çözüm sunuyor. Delkin, “Ömür Boyu Garanti” politikasına ek olarak, “48 Saatte Değiştirme Garantisi” olarak bilinen BLACK hafıza kartları için benzersiz bir yerleşik sigorta poliçesi de sunuyor.