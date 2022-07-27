Acer Swift X Türkiye’de…

Günümüzde profesyonel kullanıcılar, gün boyunca yanlarında taşıyabilecekleri kadar küçük, ancak aynı anda birden çok programı çalıştıracak kadar güçlü ve sade görünen bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyuyor.

Acer’ın NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU’larını içeren ince ve hafif tasarımlı dizüstü bilgisayarı Swift X Türkiye’de satışa sunuldu.

Günümüzde profesyonel kullanıcılar, gün boyunca yanlarında taşıyabilecekleri kadar küçük, ancak aynı anda birden çok programı çalıştıracak kadar güçlü ve sade görünen bir dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyuyor. Acer’ın tam da bu ihtiyaca yönelik tasarladığı, yüksek performans ile ultra taşınabilirlikte zengin seçenekler sunan Swift serisi dizüstü bilgisayarlarının yeni üyesi olan Swift X, Türkiye’deki kullanıcılar ile buluşuyor.

Gelişmiş üretkenlik kabiliyetleri ince, hafif ve güçlü bir donanım ile birleşiyor

İçerik üreticiler, yayıncılar ve yaratıcı profesyoneller için birinci sınıf, ödün vermeyen çözümler sunan Acer’ın Zen 3 tasarım mimarisini kullandığı Acer Swift X (SFX14-41G) dizüstü bilgisayar, gücünü AMD Ryzen™ 7 5800U ve AMD Ryzen™ 5 5600U Serisi Mobil İşlemcilerden alıyor. Bu yüksek performanslı mobil işlemcilerin NVIDIA’nın Ampere mimarisine dayanan NVIDIA GeForce RTX 3050 dizüstü bilgisayar GPU’su ve 8 / 16 GB RAM seçenekleri ile birleşimi, video editörleri ve fotoğrafçılar gibi yaratıcı profesyonellere ihtiyaç duydukları gücü sağlıyor.

Acer Swift X’in üretkenlik kabiliyetleri, kullanıcının tüm verileri yanında taşıyabilmesini sağlayan 512 GB SSD ile destekleniyor ve hızlı şarj destekli 59 W bataryası ile 14 saate kadar kullanım olanağı veriyor. Swift X’in yalnızca 1,5 kg ağırlığında ve 17,9 mm inceliğinde, tamamı metalden oluşan premium kasası kullanıcıların zevkine hitap ediyor.

Ekran ve parlaklık özellikleri profesyonellerin işini kolaylaştırıyor

4K video düzenleme yapmak ve fotoğrafları en iyi şekilde görmek isteyen profesyonel kullanıcılar için Swift X, yüzde 85,73 ekran/gövde oranı, 300 nit parlaklık ve yüzde 100 sRGB özellikleri sunan 14 inç büyüklüğündeki FHD IPS ekran ile geliyor.

Swift X’in zengin bağlantı yuvaları arasında yer alan tam işlevli USB Tip-C ile ultra hızlı veri aktarımı, video izleme ve pil şarj işlemleri yapılabiliyor. Ayrıca Wi-Fi 6 desteği ile maksimum hızda kablosuz bağlantı performansı sunuyor.

Serin ve sessiz çalışmaya yönelik bir dizi yenilikle geliyor

Daha ağır iş yükleri düşünülerek tasarlanan yeni Swift X, termal verimliliğini optimize etmek için 59 adet 0,3 mm kanatlı bir fandan ve bir çift D6 bakır ısı borusundan yararlanıyor. Bununla birlikte, yeni Swift’te yer alan hava girişli klavye tasarımı, standart bir klavyeye göre ısının yüzde 8 ila 10 oranında daha fazla dışarı atılmasını sağlıyor. Fanın üst kısmında oturan, eğimli bir düzleme sahip olan stereo halka, hava akışında yüzde 5 ila 10 arası bir iyileşme daha sağlıyor. Böylece Swift X, ağır yükler altında dahi ısınmadan yüksek performansla çalışıyor.

Windows Hello destekli dizüstü bilgisayarda daha güvenli oturum açma için bir parmak izi sensörü, daha akıcı görüntülü görüşmeler için yapay zekâ destekli gürültü engelleme ve uzun süren kurgu işleri esnasında göz yorgunluğunu azaltan Acer BlueLightShield teknolojileri de bulunuyor.