Fotoğraf Dergisi’nin 164. sayısı yayında…

Fotoğraf Dergisi’nin yeni sayısında konularında uzman fotoğrafçı, akademisyen ve teknoloji editörleri sizler için birbirinden ilginç ve faydalı makaleler hazırladı. Pek çok farklı konu ve incelemenin de yer aldığı Fotoğraf Dergisi’ni “Dergilik” uygulaması ile ücretsiz olarak bu linke tıklayarak https://dergilik.app/fotografdergisi cep telefonlarınıza ve tabletlerinize indirip/okuyabilirsiniz.

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