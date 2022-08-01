İnceleme: Kingston IronKey Vault Privacy 80ES

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Fotoğraf severlerin yakından tanıdığı Kingston, dijital dokunmatik ekrana sahip ve veri koruması için donanımsal olarak şifreli, harici SSD modeli IronKey Vault Privacy 80ES’yi kısa bir süre önce satışa sundu. Biz de bu yeni harici SSD modelinin 480GB’lık kapasitesini inceleme fırsatı bulduk.

Kingston IronKey Vault Privacy 80ES harici SSD modelinde, 480GB, 960GB ve 1920GB kapasite seçenekleri, üç yıllık sınırlı garanti ve Kingston güvenilirliğiyle sunuluyor.

Fotoğrafçılar için çektikleri fotoğrafların güvenliği oldukça önemli bir konu. Yıllardır yaptığımız içeriklerde fotoğraf depolama konusunda tavsiyelerimiz ve çözüm önerilerimize de sıklıkla yer veriyoruz. Fotoğrafçılar genellikle kullandıkları fotoğraf makineleri, objektifler ve diğer çekim ekipmanlarına oldukça önem verirken, fotoğraf ve videolarını saklayacakları esas önemli konuya, yani depolama cihazlarına gerektiği kadar önem vermiyor. Uzun yıllar güvenle saklanması gereken fotoğraf ve videolar, kullanım şartlarına uygun olmayan depolama cihazlarına yükleniyor. Düzgün bir yedeklemeyi ise yine çok az fotoğrafçı yapabiliyor. Bazen basit hatalar, bazen bir elektrik kesintisi ya da yere düşme sonucunda da veriler kaybolabiliyor. Çoğu zaman yüksek bir bedel ödenerek veri kurtarma hizmeti alınabilse de genellikle kaybolan verilerin büyük bir kısmı asla geri getirilemiyor. İncelemesini yaptığımız bu yeni harici SSD ile verilerin güvenle saklanmasının dışında, yabancı kişilerin eline geçmemesi konusuna da değineceğiz.

Dokunmatik ekran

Bu yeni ürün Kingston’ın veri korumasına yönelik dokunmatik ekranlı ve donanımsal şifrelemeli, işletim sisteminden bağımsız ilk yenilikçi harici SSD ürünü olma özelliğini taşıyor. Bu harici SSD’yi herhangi bir yerde unuttuğunuzda şifreli bir yapısı olduğu için sizden başka biri bilgisayara takarak içerisindeki verilere asla ulaşamıyor. Böylece sizin için önemli veya gizli tüm verileriniz bu harici SSD ile güvende oluyor.

Üst düzey güvenlik sertifikaları

Harici SSD’yi bilgisayarınıza ilk kez taktığınızda sizden bir şifre belirlemenizi istiyor. Daha sonra belirlediğiniz bu şifreyi SSD’nin üzerindeki dokunmatik ekrandan girerek verilerinize ulaşmanıza izin veriyor.

XTS-AES 256-bit şifrelemeli FIPS 197 sertifikasına sahip olan IronKey Vault Privacy 80ES, kullanıcı dostu bir cihaz olarak maksimum veri güvenliği için tasarlanmış. Harici SSD, KOBİ’lerden içerik üreticilerine, iş adamlarından fotoğrafçılara kadar geniş bir kullanıcı kesimine hitap ediyor ve dijital olarak imzalanmış ürün yazılımıyla Brute Force saldırılarına ve BadUSB’ye karşı koruma sağlıyor. Askeri düzeydeki güvenlik önlemleri, önemli şirket bilgilerini, belgeleri, yüksek çözünürlüklü görüntüleri ve videoları güvence altına almak için internet ve bulut hizmetlerini kullanmaya göre çok daha üstün bir seçenek ortaya koyuyor.

Gelişmiş güvenlik ve kullanıcı seçenekleri

IronKey VP80ES, kullanım kolaylığı ve donanımsal şifrelemesinin yanı sıra PIN/Parola modları ile Çoklu Parola (Yönetici/Kullanıcı) Seçeneği ve Yapılandırılabilir Parola Kuralları gibi veri korumasına yönelik ek özellikler de sunuyor. Yönetici seçenekleriyle sayısal PIN veya Parola modları arasında seçim yapılabiliyor. Yapılandırılabilir Parola Kuralları ayarlanabiliyor veya maksimum paylaşılan parola denemesi sayısı, minimum 6-64 karakterlik parola uzunluğu, alfa-sayısal parola kuralları, sürücünün kilitlenmesi için otomatik zaman aşımı gibi genişletilmiş güvenlik seçenekleri etkinleştirilebiliyor. Önemli dosyaların maksimum düzeyde korunmasını sağlamak için gelişigüzel dokunmatik ekran düzeni ve Güvenli Silme seçenekleri devreye alınabiliyor. Yönetici parolası, verileri geri yüklemek ve kullanıcı parolasının unutulması durumunda erişimi sağlamak için kullanılabiliyor. Üstelik IronKey VP80ES, Brute Force saldırı koruması sayesinde Yönetici ve Kullanıcı şifrelerinin arka arkaya 15 kez yanlış girilmesi durumunda sürücüyü şifreleyerek içeriğindeki verileri de silebiliyor.

Yine de kullanıcılar şifrelerini unutmaları durumunda ‘Boşluk’ karakterini kullanarak bir kelime listesi, unutulmaz bir anı veya çeşitli betimlemelerle parolayı daha kolay bir şekilde hatırlayabiliyor. Veya tıpkı mobil cihazlarda yapıldığı gibi IronKey VP80ES’in kilidini açmak için PIN tuş takımını kullanılabiliyor. Başarısız oturum açma girişimlerini azaltmak için parolayı girerken görüntülemek için “göz” işareti fayda sağlayabiliyor. Salt okunur, yazma koruması modu ile güvenliği ihlal edilmiş sistemlerden kaynaklanan siber güvenlik tehditlerinden de korunabilirsiniz.

IronKey VP80ES, USB Type-C veya Type-A destekleyen bilgisayarlara ve diğer cihazlara kolayca bağlanmak üzere neopren seyahat çantası ve iki adet USB 3.2 Gen 1 adaptör kablosuyla birlikte geliyor. Harici SSD’nin boyutları 122,5×84,2×18,5mm ve yazma/okuma hızı ise 250MB/sn.

Hareket halinde bile sorunsuz kullanabileceğiniz Kingston IronKey Vault Privacy 80ES, fotoğraf/video ve diğer tüm verilerinizi güvenle saklayabileceğiniz üst düzey şifreli bir harici SSD depolama cihazı. Eğer sizin için çektiğiniz fotoğrafların veya diğer verilerinizin gizliliği önem arz ediyorsa bu ürüne mutlaka bakmanızı tavsiye ederim.

Detaylı bilgi için: https://www.kingston.com/tr/ssd/ironkey-vp80es-encrypted-external-ssd

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