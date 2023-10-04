İnceleme: Kingston XS1000 Harici SSD

1TB ve 2TB versiyonları bulunan XS1000, beş yıl sınırlı garanti ile satışa sunuluyor.

Advertorial

Kingston Technology Company’nin flash bellek iştiraki Kingston Digital, küçük ve şık bir dosya yedekleme çözümü olan XS1000 harici SSD’yi Türkiye’de de satışa sundu. Biz de bu yeni ürünü sizler için inceledik.

Kingston uzun yıllardır fotoğrafçılar ve içerik üreticilerinin çok yakından tanıdığı bir firma. Geliştirdiği güvenilir ve yüksek kapasiteli hafıza kartları pek çok fotoğrafçının gözü kapalı tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Biz de bugüne kadar yaptığımız seyahatlerin büyük bir kısmında Kingston hafıza kartlarını kullandık. Halen fotoğraf, video ve drone çekimlerimizde Kingston hafıza kartlarının en gelişmiş modellerini kullanmaya devam ediyoruz.

Ancak bu sefer konumuz hafıza kartları değil. Ülkemizde de satışa sunulan yeni XS1000 harici SSD ürünlerini bir süredir deneyimliyoruz ve bu özel depolama cihazını biraz anlatmak istiyoruz.

1TB ve 2TB versiyonları bulunan XS1000, beş yıl sınırlı garanti ile satışa sunuluyor. Ürün kutusu oldukça basit. Yani kutu açılışı yapılabilecek pek bir şey yok içerisinde… Kutudan XS1000 harici SSD ve bağlantı kablosu çıkıyor. Bu yeni nesil harici SSD hem çok hızlı hem de küçük ve hafif bir ürün. Cebinizde taşırken nerede olduğunu unutacağınız bir ağırlığı var. Ağırlığı sadece 29 gram!

Tabi bu harici SSD’nin tek özelliği kompakt boyutları değil tahmin edersiniz. Kingston XS1000, 1050MB/s’ye varan okuma, 1000MB/s’ye varan yazma hızı sunuyor. 1TB ve 2TB olarak iki farklı versiyonu olan XS1000 geniş kapasitesi ile fotoğraf, video ve farklı dosya içeriklerinizi güvenle saklamak için yeterli bir alan sağlıyor.

Harici sürücü, USB-C – USB-A kablosuyla birlikte geliyor ve eski cihazlarla sorunsuz bağlantı için geriye dönük uyumluluğa sahip bulunuyor. Bir anahtarlık kadar küçük olan XS1000, kolay dosya yedeklemelerinin güvenli yapılmasına imkan veriyor ve önemli belgelerin, değerli anıların ve medya dosyalarının sürekli erişimini garanti altına alıyor.

Avuç içine rahatça sığabilen XS1000, siyah renge ve metal-plastik bir yapıya sahip. Boyutları 69.5×32.6×13.5mm. Fotoğraf ve video çekimlerinizi bir yerden başka bir yere taşımak ya da yeni yaptığınız çekimleri yedeklemek için şık bir seçenek sunan XS1000, farklı işletim sistemine sahip cihazlarla da sorunsuz kullanılabiliyor. Hem PC hem MAC bilgisayarlarda çalışabilen bu harici SSD, USB-C girişine sahip akıllı telefon ve tabletlerle de uyumlu…

Bu tür harici SSD cihazlar içerisinde teknik özellikleri, kullanım kolaylığı ve yüksek kapasite sağlamasıyla dikkat çeken Kingston XS1000, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir depolama cihazı.

Kingston XS1000 Harici SSD Özellikleri:

Taşınabilirlik: Kompakt yapıda olan ve ağırlığı 29 gramın altında olan bu şık, siyah SSD avuç içine sığıyor.

Güvenilir dosya yedekleme: Her şeyi yanınızda götürebilirsiniz. Belgelerinizi, büyük fotoğraflarınızı ve videolarınızı kesintisiz olarak aktarıp saklayabilirsiniz.

Daha fazla depolama alanı: Dijital kütüphanenizi değerli anılarınızı saklamak için 2TB’ye kadar genişletebilirsiniz.

USB 3.2 Gen 2 desteği: Eski cihazlarla sorunsuz bağlantı sağlayan USB 3.2 Gen 1 ile geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde 1.050MB/s’ye kadar okuma hızlarına ulaşabilirsiniz.

Arayüz: USB 3.2 Gen 2

Hız: 050MB/sn’ye kadar okuma, 1.000MB/sn’ye kadar yazma

NAND: 3D

Kapasite: 1TB, 2TB

Boyutları: 69,54 x 32,58 x 13,5 mm

Ağırlık: 29g

Gövde Malzemesi: Metal + Plastik

Çalışma sıcaklığı: 0°C~40°C

Depolama sıcaklığı: -20°C~85°C

Garanti/Destek: Sınırlı 5 yıl garanti

Şunlarla uyumludur: Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+)

#KingstonIsWithYou

Detaylı bilgi için: https://www.kingston.com/tr/ssd/xs1000-external