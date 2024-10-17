İnceleme: Kingston XS1000R Harici SSD

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Depolama cihazları, arşivleme ve yedekleme sorunları üzerinde en çok durduğumuz konulardan… Yıllardır bu alanda sizlerin işine yarayacak pek çok cihazı inceledik. Bu yazımızda da Kingston XS1000R harici SSD’den bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 1 sene önce Kingston’un yine bu seride yer alan XS1000 modelini incelemiş, dergimizde, web sitemizde ve Youtube kanalımda yer vermiştim. Bu yeni harici SSD de eski modelle neredeyse aynı özelliklere sahip. Tabi birkaç farkı var. İlk göze çarpan farkı rengi. Bu yeni model kırmızı renkli olarak satışa sunulmuş. Boyutu ve ağırlığı eski modelle aynı.

1TB ve 2TB kapasite seçeneği

Önceki XS1000 modelinde kutudan sadece USB-A bağlantı kablosu çıktığı için kullanıcıların bazı şikayetleri olmuştu. Bu sefer yine aynı kablo geliyor. Ancak ucuna takılan bir mini adaptörle USB-A girişini USB type-C’ye çevirebiliyorsunuz. Her iki renkteki harici SSD’lerin 1TB ve 2TB’lık iki farklı kapasite seçeneği bulunuyor. Benim incelediğim model 1TB’lık olan versiyonuydu. Genel günlük kullanımlar için 1TB’lık model yeterli olsa da bütçeniz varsa tabi ki 2TB’lık olan modeli tercih edebilirsiniz.

XS1000R harici SSD sadece 29 gram ağırlığa sahip. Böylece cebinizde ya da çantanızın herhangi bir köşesinde rahatça taşımanız mümkün. Sadece çok hafif olduğu için nereye koyduğunuzu unutmamanızı öneririm. Bilirsiniz böyle küçük ve hafif şeyler çok kolay kaybolabilir. Kompakt boyut tabi birçok farklı kullanıcı için önemli… Özellikle ağır ekipmanlar ve çantalarla seyahat etmeye çalışan fotoğrafçılar ve profesyonel içerik üreticileri için çok daha önemli… Ben de uzun bir seyahate çıkarken çantama koyduğum her ürün ve ekipmanın ağırlığını düşünmek zorunda kalıyorum. Bu harici SSD’nin küçük boyutu ve hafifliği öne çıkan tek özelliği değil tahmin edersiniz ki…

Yüksek okuma/yazma hızı

Ürün teknik özelliklerinde okuma hızı 1050MB/sn, yazma hızı ise 1000MB/sn olarak verilmiş. Pek çok kullanıcı değişik portlarda ve bilgisayar sistemlerinde farklı hız değerleri alabilirler. Hız değerlerini ölçmek için ben de birkaç test yaptım. Bu testlerin hepsini Windows işletim sistemine sahip bir notebookla gerçekleştirdim. İlk testte normal USB-C portta 440MB/sn okuma, 435MB/sn yazma hızı çıktı. Bilgisayarın Thurderbolt 4 type-C portunda ise 957MB/sn okuma, 902MB/sn yazma hızına ulaştı.

Böylesine minik bir taşınabilir cihazda sizin için önemli olan ve her zaman erişmek istediğiniz belge, müzik, fotoğraf ve videolarınızı kolayca yanınızda taşıyabilirsiniz. 1TB ve 2TB olan kapasiteler tabi ki tüm arşivinizi yedeklemek için yetmeyebilir. Bu tarz ürünlerin esas amacı bu değil zaten. Taşınabilir olarak sizlere hız ve avantaj sağlamak için bu ürünler tasarlanıyor. Yedekleme ve arşiv için masaüstü sabit hard diskler kullanılıyor çoğunlukla… Ben de birkaç farklı harici SSD kullansam da fotoğraf arşivimin yedeği için 12TB’lık 2 tane masa üstü hard disk kullanıyorum.

XS1000R harici SSD farklı işletim sistemlerinde sorunsuz çalışıyor. Hem MAC hem de PC’lerde kullanılabilir. Sadece bilgisayarlarda değil, tablet ve telefonlara da bağlayarak iş akışınıza dahil edebilirsiniz bu taşınabilir SSD’yi.

Yaptığım testlerde ve kullanım süresince ürünün aşırı ısındığını görmedim. İşlem yaparken ısınıyor tabi, ancak hızlıca eski haline dönüyor. Bulunduğunuz hava sıcaklığı da önemli tabi. Ancak ürünü elinize aldığınızda kullanılan malzeme yapısından dolayı bir soğukluk hissediyorsunuz. Belki yine merak edenler olabilir. Bu harici SSD’nin kutusu açılmıyor ve içerisindeki SSD değiştirilmiyor. İlk aldığınız kapasite neyse o şekilde kullanmak zorundasınız.

Cep boyutunda taşınabilir SSD

Sonuç olarak cep boyutunda taşınabilir bir SSD ihtiyacı olan tüm kullanıcılar için XS1000 serisini önerebilirim. Özellikle seyahat eden ve zorlu içerikler üreten tüm fotoğrafçı ve içerik üreticilerinin mutlaka yanlarında olması gerektiğini düşünüyorum. Yapılan çekimlerin belli aralıklarla bu tür bir harici SSD’ye yedeklenmesi içinizin daha rahat etmesini sağlayacaktır. Unutmayın, çektiğiniz bazı fotoğrafların ve değerli anların çoğu zaman tekrarı olmayacaktır. O yüzden bir depolama cihazı alırken verdiğiniz paranın karşılığını tam olarak alıp almadığınızı iyi sorgulayın. Piyasanın altında çok ucuza bir ürün buluyorsanız mutlaka şüpheyle yaklaşın. Sonra sahte ürünlerle bazınız derde girmesin.

Kingston XS1000/XS1000R Harici SSD Özellikleri:

Taşınabilirlik: Kompakt tasarımı ve sadece 29 gramın altında olan hafifliği ile bu şık SSD, avucunuza sığar. Böylece dosyalarınızı yanınıza almanız son derece kolaylaşır.

Güvenilir Dosya Yedekleme: Her şeyi yanınıza alın. Belgelerinizi, yüksek çözünürlüklü fotoğraflarınızı, oyunlarınızı ve videolarınızı kesintisiz bir şekilde aktarın ve depolayın.

Artırılmış Depolama Kapasitesi: Dijital kütüphanenizi 2TB’a kadar yüksek kapasitelerle genişletin ve hayatın değerli anlarını koruyun.

USB 3.2 Gen 2 Desteği: 1050MB/s’ye kadar okuma hızlarıyla USB 3.2 Gen 1 ile geriye dönük uyumluluk sağlar, böylece eski cihazlarla kesintisiz bağlantı sağlar.

Arayüz: USB 3.2 Gen 2

Hız: 1050MB/s okuma, 1000MB/s yazma

NAND: 3D

Kapasiteler: 1TB, 2TB

Boyutlar: 54×32.58×13.5 mm

Ağırlık: 7 gram

Gövde Malzemesi: Metal + Plastik

Çalışma Sıcaklığı: 0°C~40°C

Depolama Sıcaklığı: -20°C~85°C

Garanti : Sınırlı 5 yıl garanti

Uyumluluk: Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x ve sonrası), Linux (v. 4.4.x ve sonrası), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13 ve sonrası)

Detaylı bilgi için: https://www.kingston.com/tr/ssd/xs1000-external