İnceleme: Nikon Z6III

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Nikon’un geçtiğimiz haftalarda duyurduğu yeni full frame aynasız fotoğraf makinesi Z6III modelini Belgrad gezim sırasında inceleme fırsatı buldum. 4 günlük bu kısa gezi sırasında yeni makine ile binlerce fotoğraf çektim.

Sırbistan bizden vize istemediği için kısa geziler için tavsiye edebileceğim bir yer oldu. Ben ilk kez gittim ve fazla beklentinizin olmadığı durumlarda sakin sakin gezebileceğiniz bir şehir. Normalde bu tür gezilerde yanımda 2 fotoğraf makinesi ve 2 objektif oluyor. Ancak bu kez tek makine ve tek objektifle daha rahat dolaşmak istedim. Yanıma sadece 24-70mm f/4 objektifi aldım. Ancak orada tesadüfen karşımıza ilginç bir etkinlik çıktı ve tele objektife de ihtiyacım oldu.

Belgrad’da dolaşırken White Eagles denilen bir orta çağ festivaline denk geldik. Bu festivalde orta çağ şövalye dövüşleri, yarışmalar, atlı gösteriler, okçuluk gibi daha pek çok özel program hazırlanmıştı. Bu özel festivale 18 ülke katılmış ve aralarında Türkiye’de vardı. Sanırım bizimkiler okçuluk alanında katılmış olabilir. Ben sadece çok kısa bir bölümünü fotoğraflayabildim. İşte bu çekimlerde keşke yanımda bir de tele objektif olsaymış diye düşündüm. Kimi yerlerde makinenin sensörünü DX formata getirerek biraz daha dar açılı fotoğraflar çekebildim. Ama dediğim gibi elimde 70-200mm gibi bir lens olsaydı çok güzel detaylar da çekebilirdim.

Şimdi dilerseniz yeni Nikon Z6III’ten biraz bahsedelim. Bu bahsedeceklerim makinenin en temel ve öne çıkan özellikleri… Yani en ince ayrıntısına kadar detaylı bir inceleme değil, öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Bu makinenin daha fazla örnek fotoğrafları/videoları için Youtube kanalımdaki inceleme videosuna da bakabilirsiniz.

Yeni tip full frame CMOS sensör

Z6III, 24.5MP’lik full frame kısmen çok katmanlı CMOS sensöre sahip aynasız fotoğraf makinesi… İlk başta hemen söylemeliyim ki bu makine hem fotoğrafçılar hem de video çekenlerin yüksek performans ve güçlü özelliklerle ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir model olmuş. Sadece yüksek çözünürlük beklentisi olanlar için belki biraz sıkıntı yaratabilir.

Makinenin boyutu, ağırlığı ve gelişmiş özellikleri ile seyahatlerinizde yanınızda kolayca taşıyabileceğiniz bir fotoğraf makinesi olduğunu söyleyebilirim. Her gün on binlerce adım atıp şehri dolaştığım için makinenin ağırlığı bana çok iyi geldi. Yeni parlak, geniş ve yüksek çözünürlüklü elektronik vizör bu modelin öne çıkan özelliklerinden biri olmuş.

Daha hızlı, daha güçlü…

Z6III’ün yeni sensör tasarımı ve EXPEED 7 görüntü işleme motorunun birleşimi, önceki nesil Z6II’ye kıyasla okuma hızında yaklaşık 3,5 kat artış sağlıyor. 6K dahili N-RAW ve ProRes RAW video çekimi de yapılabiliyor. 240p’ye kadar Full HD video kaydı ve 120 fps’ye kadar sürekli çekim imkanları da yine bu yeni modelde sunuluyor.

Akıllı AF

Z6III’ün en can alıcı yerlerinden biri de en zorlu ortamlarda bile hızlı ve doğru çalışan son derece gelişmiş çoklu konu algılamalı otofokus sistemi… Bu AF sistemi Z8 ve Z9’daki gibi diyebilirim. Otofokusun Z6II’den %20 daha hızlı olduğu söyleniyor. AF algılama aralığı da bu modelde çok yüksek. Hatta amiral gemisi seviyesindeki kameralardan bile üstün. Bu gelişmiş hassasiyet, gece sporları veya loş ortamlardaki diğer etkinliklerde odaklamayı kolaylaştırıyor. Z6III, insanlar, hayvanlar ve çeşitli araçlar dahil olmak üzere dokuz konu türünü otomatik olarak algılayabiliyor. Burada da yine Z8 ve Z9’un gelişmiş konu algılama teknolojisinden yararlanılıyor. 120 fps’ye kadar Ön Çekim yine bu modelin güçlü özelliklerinden biri… Deklanşöre yarım basıldığında görüntüler arabelleğe alınmaya başlıyor ve deklanşöre tamamen basıldığında, Z6III bir saniyeye kadar önce çekilen görüntüleri de kaydediyor.

Gelişmiş video formatları

Z6 3 video alanında da güçlü özelliklerle geliyor. 12 bit 6K/60p N-RAW, 6K/30p ProRes RAW, 10 bitlik Full HD/240p H.265, 10 bit 5,4K ProRes 422 ve H.265 video formatları bunlardan bazıları… Video işiyle uğraşanların makinenin detaylarını mutlaka incelemesini öneririm. Z6III’ün verimli ısı dağıtma tasarımı sayesinde 125 dakikaya kadar kesintisiz 4K 60p kayıt olanağı sağladığı söyleniyor. Bu kadar uzun süreli bir çekim yapmadım ne yazık ki.

Girişte de size kısaca bahsettiğim gibi bu modelin elektronik vizörü yani EVF’si inanılmaz… Parlaklığı 4000 nit ve bu değer bir aynasız kamerada şimdiye kadar kullanılan en parlak vizör olduğunu gösteriyor. Z6III’ün EVF’si, fotoğrafçıların ve film yapımcılarının daha gerçekçi bir renk gösterimi görmelerini sağlayan DCI-P3 eşdeğeri bir renk gamını destekleyen aynasız bir kameradaki yine ilk EVF.

Makinenin ISO aralığı normalde 100 ile 64.000 arasında… Zorlanarak 204.800’e kadar genişletilebiliyor. Çektiğim düşük ışıklı fotoğraflarda bir sorun görmediğimi ve makinenin yüksek ISO değerlerinde de gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu ideal sonuçlarda görüntü işleme motorunun katkısı çok fazla.

Düşük ışıkta sorunsuz çekim

Dahili 5 eksenli görüntü sabitleme, 8 durağa kadar Titreşim Azaltma sunarak fotoğrafçıların ve film yapımcılarının güvenle elde çekim yapmasını sağlıyor. Böylece korkmadan daha düşük ISO değerlerinde de fotoğraf ve video çekilebiliyor.

Makinenin arka kısmında 3,2 inçlik dokunmatik bir LCD ekran kullanılmış. Farklı ortamlarda çekim yaparken ve bence en çokta kendi videonuzu çekmeniz gerektiği durumlarda değişken açılı LCD oldukça işe yarayacaktır.

Sağlam gövde yapısı

Z6III, maksimum dayanıklılık ve hafiflik için magnezyum alaşımlı bir malzemeden üretilmiş. Gövde ağırlığı sadece 670 gram. Z8 ile aynı seviyede toz ve neme karşı yalıtılmış. Ayrıca -10 derecede bile çalışabilecek şekilde tasarlanmış. Bu da onu çeşitli ortamlarda ve koşullarda kullanıma uygun hale getiriyor.

Doğrudan bulut bağlantısı

Bu modelde de diğer Nikon aynasız fotoğraf makinelerine benzer bir tuş dizilimi görebilirsiniz. Tuşlar ve diğer düğmeler gayet ergonomik şekilde yerleştirilmiş. Makine üzerinde ayrıca kişiselleştirebileceğiniz düğmeler bulunuyor. Bu düğmeleri dilediğiniz gibi ihtiyaçlarınız doğrultusunda ayarlayabilirsiniz. Profesyonel özellikler sunan Z6III, iş akış ihtiyaçlarına uyacak şekilde çeşitli bağlantı seçenekleriyle donatılmış. Yine bir ilk olarak Z6III, dosya aktarımı için Nikon Imaging Cloud ile doğrudan bulut bağlantısı ve yaratıcı renk derecelendirme için Nikon’un görüntüleme tariflerine erişim sunuyor. Ayrıca birden fazla Z6III kamera gövdesi kullanılarak çoklu bağlantılar yapılabiliyor. Kısaca bu makineyi Wi-Fi üzerinden buluta bağlayabilirsiniz ve çektiğiniz görüntüler otomatik olarak buluta yüklenebilir. Böylece görüntülerin depolanması ve paylaşılması çok daha kolay hale gelir. Ayrıca Z6III sahipleri kameralarının donanım yazılımını yine Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncel tutabilir.

Makinede çift hafıza kartı yuvası yer alıyor. Bir adet CFexpress ve bir adette SD kart yuvası bulunuyor. Tabi böyle bir makineyle en hızlı hafıza kartlarını kullanmanız gerektiğini hatırlatmama gerek yok sanırım.

Son olarak pil süresinden de biraz bahsetmek lazım. Makine EN-EL 15c şarj edilebilir lityum iyon pil kullanıyor. Pil süresi gün boyu yaptığım çekimlerde bana fazlasıyla yetti. Pil ömrü konusunda bir sıkıntı yaşamadım. Tabi kullanıcılar kendi çekim sürelerine ve yaptıkları işlere göre bunu kendileri deneyeceklerdir. Ancak gayet ideal bir pil kullanım süresi sunduğunu söylemeliyim.

Z6III sağlam ve hafif gövde yapısı, gelişmiş video kayıt özellikleri, parlak vizörü, seri çekim yapabilmesi, konu algılamalı hızlı otofokus imkanı, çift hafıza kartı kullanımı, güçlü görüntü işlemcisi ve kameradan buluta doğrudan bağlantı imkanı gibi öne çıkan daha pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor. Hem fotoğraf hem de video çekimi için güçlü bir makine arıyorsanız bu modele de göz atmanızı öneririm.

Nikon Z6III incelemesini YouTube kanalımızda da izleyebilirsiniz: