İnceleme: Canon EOS R5

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Canon, full frame (tam kare) aynasız fotoğraf makinesi EOS R5 ile fotoğraf tutkunlarının hayallerini süslerken, biz de EOS R ailesinin bu yeni üyesini inceleme fırsatı yakaladık.

Genellikle fotoğraf makinesi incelemelerini seyahatlerimizde ve çok daha yoğun bir şekilde kullanarak, daha uzun sürelerde yapıyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz salgın ortamı ne yazık ki bu konuda da önümüzü tıkıyor. Umuyorum önümüzdeki aylarda farklı mekanlarda yaptığımız incelemelerimize yine devam edebiliriz. Notlarıma baktığımda, Canon’un farklı modelleri ile yaptığımız incelemeler için Yunanistan, Almanya, Maldivler, Tanzanya, Küba, Hindistan, Kamboçya, Fas, Mısır ve daha birçok ülkede fotoğraflar çekmişiz. Tabi ülkemizde de yine farklı şehirlerde çekimlerimiz olmuş. Az önce de söylediğim gibi bu tür yoğun gezi programlarında bütün gün fotoğraf çektiğimiz için makinelerin bize sunduğu yenilikleri, artıları ve eksileri daha rahat görebiliyoruz. EOS R5 ile de yaklaşık iki haftalık bir deneyimimiz oldu. İncelememiz esnasında moda fotoğrafçısı Ali Pişkin’in bir çanta çekimine de konuk olduk. Böylece gerçek bir iş çekiminde R5’in performansını denemiş olduk. Ali Pişkin çekimlerin bir kısmını EOS R5 ve RF 85mm f/1.2L USM DS objektif ile yaptı. Sayfalarımız arasında bu çekimden iki kareye ve diğer detaylara da yer verdik. Moda fotoğrafçısı Ali Pişkin’in makine parkında Canon’un aynasız modeli EOS R’de yer alıyor. Ancak bu çekimde R5’in görüntü kalitesi ve AF hızını gördükten sonra, tabi video çekimlerinde de kullanmak üzere R5’i tercih edebileceğini belirtti.

Profesyoneller için…

EOS R5, EOS R ailesinin en gelişmiş modeli olarak karşımıza çıkıyor. Canon, EOS R5 modelinde fotoğrafçılık ve video alanında yaptığı yeniliklerle uzun süredir konuşuluyor. En başta EOS R5’in profesyoneller için tasarlanmış bir fotoğraf makinesi olduğunu söylemeliyiz. Yani amatör bir fotoğrafçının böyle üst seviye bir fotoğraf makinesine çok ihtiyacı olmayacağını düşünüyorum. Tabi param var, almak istiyorum, sana ne oluyor ki diyebilirsiniz!

Üst seviye özelliklerle tasarlanan EOS R5, 8K 12 bit RAW ve 120p’ye kadar 4K video çekimini 4:2:2 10 bit olarak direk hafıza kartına kaydedebilirken, fotoğraf kısmında ise Digic X işlemcisi sayesinde 20 kare/sn’ye kadar 45 MP çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. EOS R5 bu özelliklere sahip ilk tam kare aynasız fotoğraf makinesi olmasıyla da dikkat çekiyor.

EOS R5’in arkasında yatan başarı, yüksek performanslı RF objektiflerle birleştirilen yeni nesil CMOS sensör teknolojisinden kaynaklanıyor. Yeni seri RF objektifler EOS R5 gibi üst seviye bir makine ile tam uyumlu olarak çalışıyor ve böylece yüksek hızlar ve alışılmamış detaylar elde edilebiliyor.

EOS R5 tam otomatik pozlama (AE), otomatik odaklanma (AF) takibi ve tamamen sessiz elektronik deklanşör kullanımıyla kullanıcılara 20 kare/sn’ye kadar çekim yapabilme imkanı sağlıyor. Bu sayede fotoğrafçılar en zorlu ortamlarda bile sorunsuzca ve sessizce yüksek kalitede fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyor.

Görüntü Sabitleyici

EOS R5, tüm objektiflerle kullanılabilen 5 eksenli Gövde İçi Görüntü Sabitleme (IBIS) özelliğini barındırıyor. Bu akıllı sabitleme sistemi sayesinde EOS R5, 8 stopa kadar düzeltme yaparak, düşük enstantane hızlarında elde çekim yaparken veya tripod kullanmadan video çekimi gerçekleştirirken kullanıcıların yaratıcılıklarını en üst seviyede sergilemesine olanak tanıyor.

EOS R5’de gövde içinde görüntü sabitleme (IS) özellikli EF lenslerin kullanımı; dönme ve X-Y düzeltmesi sunacağı için EF lenslerin kullanıcıları daha iyi bir IS performansı elde edebiliyor. Kullanıcılar, IS özellikli olmayan EF lensler kullanıldığında dahi EOS R5’in gövde içi IS işlevi sunduğu 5 eksenli görüntü sabitleme avantajından yararlanılabiliyor.

DIGIC X işlemci

Canon’un EOS-1D X Mark III modelinde kullandığı gelişmiş DIGIC X işlemci teknolojisi EOS R5 modelinde de yer alıyor. DIGIC X işlemci, yeni nesil Dual Pixel CMOS AF II’yi destekleyerek makinenin hız ve güvenilirlik kapasitesini artırıyor.

5940 seçilebilir AF noktası ve 100-51.200 ISO aracılığıyla %100’e kadar AF kapsamı konuların son derece düşük aydınlatma koşullarında dahi net çekilmesine olanak sağlıyor. Kötü hava koşullarına karşı dayanıklı magnezyum alaşımlı bir gövdeye yerleştirilen çift kart yuvası yüksek hızda CFexpress veya SD UHS II kartlarını destekliyor. Özellikle 4K/8K video çekimlerinde CFexpress kartı kullanmak son derece önemli. R5 modelinde yer alan iki kart yuvası sayesinde kartlardan birine video, diğerine de fotoğraflarınızı kaydedebilirsiniz.

Derin öğrenme yapay zekası (AI) kullanılarak programlanan iTR AF X AF sistemi ve yüz/göz tespiti modu bulunan EOS R5, sığ görüş alanında beklenmedik hareketlerde bile konuların net olmasını sağlıyor. EOS R5 konu boyutu, duruşu, yönelimi veya yüzünün yönü ne olursa olsun yüksek hassasiyette odaklanma ve takip yapılabilir, bu da kullanıcıların en kararsız konu hareketlerinde dahi kendilerine güvenerek çekimler yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Kullandığımız RF Objektifler

Yaptığımız çekimlerde gördük ki EOS R5 netlik hızı konusunda gerçekten başka bir sayfa açmış. Tabi özellikle yeni RF objektiflerin katkısını da unutmamak lazım. Biz EOS R5 ile yaptığımız incelemede şu objektifleri kullandık: RF 85mm f/1.2L USM DS, RF 70-200mm f/2.8L IS USM, 70-200mm f/4L IS USM, RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM. Kullandığımız bu objektiflerin hepsinin de sorunsuz ve çok iyi performans verdiğini söylemeliyim. Belki bu objektiflerden bazılarını başka bir yazı konusunda daha detaylı ele alabiliriz.

Akıllı bağlantı

Dahili Bluetooth ve Wi-Fi özellikleriyle EOS R5 (5 Ghz Wi-Fi) akıllı telefonlara veya ağlara kolayca bağlanabiliyor, yüksek hızda dosya paylaşımı ve FTP/FTPS transferi gerçekleştirebiliyor.

Canon EOS R5 Teknik Özellikleri:

45 MP Full Frame Sensör

Digic X İşlemci

Dual Pixel CMOS AF II

IBIS ile 8 Stop’a varan titreşim engelleyici performansı

Gelişmiş Dinamik Aralık

100- 51.200 ISO Aralığı (50-102.400 genişletilebilir)

Mekanik perde ile 12 fps, elektronik perde ile 20 fps seri çekim

8K 30p 12bit RAW Kropsuz Video Çekimi

4K 120p 10 bit internal kayıt

C-Log 10bit HEVC Kayıt

8K’dan oversample 4K HQ Modu

Zebra, Focus Peaking, Focus Assist gibi Odaklama Asistanları

Derin Öğrenme teknolojisine sahip ITR AF X Dual Pixel II Autofocus

Gözden, Yüzden ve Kafadan Otomatik Odaklama

5940 adet Odaklama Noktası

5,76 milyon noktalı EVF

3,2 inç, 2,1 milyon noktalı değişken açılı LCD

Wi-Fi, Bluetooth, FTP Bağlantı Özellikleri

HEIF formatı ile 10 bit fotoğraf kaydı

Çift kart yuvası (1x CFexpress, 1x SD UHS II)

USB ile şarj ve PD-E1 ile besleme

Üst panel ekranı ve AF çoklu kontrolör

Ağırlık (pil ve hafıza kartıyla) 738 gram