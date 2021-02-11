İnceleme: Apple iPhone 12 Pro Max

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Apple’ın şimdiye kadar çıkardığı en yüksek performansa sahip akıllı telefonu iPhone 12 Pro Max modelini inceledik. Apple’ın geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de satışa sunduğu iPhone 12 Pro Max, iPhone’da şimdiye kadarki en büyük dayanıklılık sağlayan yeni Ceramic Shield ile korunuyor. Bir akıllı telefondaki en hızlı çip olan Apple tasarımı A14 Bionic çip, fotoğraflarda daha yaratıcı kontrol için yeni Apple ProRAW gibi etkileyici fotoğrafçılık özelliklerine güç veriyor ve ilk uçtan uca Dolby Vision video deneyimi sunuyor.

Yeniden tasarlanan profesyonel kamera sistemleri, geniş bir Ultra Geniş kamera, uzun odak uzaklığına sahip bir Telefoto kamera, parlak ve düşük ışıklı ortamlarda profesyonel kalitede görüntüler ve videolar çekmek için yeni Geniş açı kameralar içeriyor.

A14 Biyonik Güç!

A14 Bionic, akıllı telefon endüstrisindeki 5 nanometre işlemci üzerine inşa edilen ilk çip olarak öne çıkıyor. Her zamankinden daha hızlı ve daha verimli olan A14 Bionic, rakip telefon çiplerine göre daha hızlı CPU ve GPU’ya sahip. Böylece konsol kalitesinde oyun deneyimleri, güçlü hesaplamalı fotoğrafçılık ve daha fazlasını mümkün kılarken yüksek pil ömrü sağlıyor. Makine öğreniminin sınırlarını zorlayan A14 Bionic, saniyede 11 trilyon işlemi tamamlayabilen ve en yoğun makine öğrenimi modellerinde bile gelişmiş performans sağlayan 16 çekirdekli bir Neural Engine’e sahip.

Sağlam, Yeni Tasarım

iPhone 12 Pro Max, yeni bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Yeni tasarım düz kenarlı bir kesime sahip ve son derecede dayanıklı Seramik Kalkanı (Ceramic Shield) ile korunuyor. Herhangi bir akıllı telefon camından daha sert olan Ceramic Shield ön kapak, camın ötesine geçiyor. Ayrıca dayanıklılığı önemli ölçüde güçlendirip, düşme performansını 4 kat artırmak için nano seramik kristallerle kaplanmış.

6.7 inçlik ekran boyutu sunan yeni model, renk doğruluğu için sistem genelinde renk yönetimine sahip bir Super Retina XDR ekrana sahip.

Yeni Pro Kamera Sistemi

iPhone 12 Pro Max, A14 Bionic tarafından desteklenen gelişmiş kamera donanımıyla her seviyedeki fotoğraf ve video meraklıları için çok yönlü bir araç haline geliyor. Apple, bu son akıllı telefon modelinde de kullanıcılara alışık oldukları kamera uygulamasını sunuyor. Karışık ayarlar, anlaşılmayan çekim modları ve kullanılmayan menüler yine bu iPhone modelinde de kapı dışında… Apple, doğal ve gerçekçi fotoğraf yaklaşımını her zaman olduğu gibi sonuna kadar uyguluyor. Abartı ve gerçekçi olmayan çözünürlük değerleri yerine güçlü bir donanım ve yazılım gücünü tüm fotoğraf severlerin kullanımına sunuyor. Tabi bu kullanımın biraz yüksek bir bedeli olduğunu da unutmadan hemen söyleyelim.

Yeni görüntü sinyali işlemcisi (ISP) ile birlikte A14 Bionic, görüntü kalitesini artırmaya devam ediyor. Esas önemlisi, geleneksel bir fotoğraf makinesinde mümkün olmayan güçlü bir hesaplama yeteneği ile fotoğrafçılığı bir üst basamağa çıkarıyor.

iPhone 12 Pro Max, Apple’ın görüntü işleme ve hesaplamalı fotoğrafçılığını bir RAW formatının çok yönlülüğü ile birleştiriyor. Kullanıcılar Apple ProRAW formatı ile renk, ayrıntı ve dinamik aralık üzerinde iPhone’da veya diğer profesyonel fotoğraf düzenleme uygulamalarıyla tam yaratıcı kontrol deneyimleyebilir. ProRAW konusunu başka bir başlık altında biraz sonra detaylıca anlatacağım.

iPhone 12 Pro Max, mobil fotoğrafçılık kamera deneyimini daha da ileri götürüyor. Yeni f/1.6 diyafram Geniş kamera, düşük ışık koşullarında yüzde 87’lik bir iyileştirme için 1.7μm pikselli yüzde 47 daha büyük bir sensöre sahip. Ultra Geniş kamera ve 65 mm odak uzaklığına sahip Telefoto (2.5x optik) kamera içeriyor. Bu kamera sistemi bir araya geldiğinde ise 5x optik yakınlaştırma aralığı sunuyor. Ultra Geniş kamera, köşelerdeki bozulmaları da çok hızlı bir şekilde algılayıp düzeltebiliyor.

TrueDepth ve Ultra Geniş kameralara genişletilen Gece modundaki iyileştirmeler, daha da parlak ve gerçekçi bir görüntüye olanak tanıyor. Gece modu Hızlandırılmış Çekim, bir tripod ile kullanıldığında daha keskin videolar için daha uzun pozlama süreleri, daha iyi ışık izleri ve düşük ışıklı senaryolarda daha yumuşak pozlama sağlıyor. Deep Fusion, artık daha iyi ve daha hızlı tüm kameralara geliyor ve yeni Smart HDR 3 ile kullanıcılar, karmaşık sahnelerde bile daha gerçekçi görüntüler bekleyebiliyor.

iPhone 12 Pro Max, video alanında da yüksek kaliteli işlere imza atıyor. Dolby Vision ile 10 bit HDR video için uçtan uca bir deneyim sunuyor. İnanılmaz bir video sabitleme sistemine sahip olan yeni model, sinema kalitesinde prodüksiyonlar yapabilmenize imkan sağlıyor.

Gerçekçi AR ve Yenilikçi Kamera Deneyimleri

iPhone Pro serisi yepyeni bir LiDAR Tarayıcı ile geliyor. Işık mesafesini ölçme ve bir sahnenin piksel derinliği bilgilerini kullanma yeteneği sunuyor. Bu teknoloji, daha hızlı, daha gerçekçi AR deneyimleri de sunuyor ve fotoğraflarda, videolarda daha doğru ve daha kısa yakalama süresi için düşük ışıklı sahnelerde otomatik odaklamayı 6 kat iyileştiriyor. A14 Bionic’in Neural Engine’in gücüyle birleştirilen bu gelişmiş donanım, aynı zamanda Gece modu portrelerinde de güzel bir düşük ışık bokeh efekti oluşturuyor.

Apple ProRAW ne getiriyor?

Apple bir süre önce yayınladığı iOS 14.3 güncellemesi ile iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinde Apple ProRAW özelliğini aktif hale getirdi. RAW format, fotoğrafçıların çokça duydukları bir kavram olsa da akıllı telefonla fotoğraf çekmeye alışık olanlar için belki de ilk kez karşılaştıkları bir dosya formatı. Apple ProRAW bir ham görüntü formatı ve fotoğraf severlerin çektikleri fotoğraflara daha fazla müdahale edebilmelerini sağlıyor.

Öncelikle, “Ayarlar – Kamera – Biçimler” sekmeleri tıklanarak, Fotoğraf Çekimi kısmında Apple ProRaw özelliğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Kamera uygulamasında, “Fotoğraf” modunda kullanılabilen ProRAW tüm kamera açılarında (ultra geniş, geniş, telefoto) seçilebiliyor. ProRAW formatı ile fotoğraf çekmek için sağ üst köşede yer alan ”RAW” yazısına tıklamanız yeterli oluyor. ProRAW dosya formatı maalesef “Portre” modunda kullanılamıyor. Çekilen RAW fotoğraflar “Fotoğraflar” uygulamasında hızlıca düzenlenebiliyor. Yine telefon içerisindeki farklı uygulamalarla da düzenleme yapılabiliyor. Henüz çok yeni bir dosya formatı olduğu için önümüzdeki günlerde pek çok uygulama güncelleme yaparak ProRAW formatında çekilen görüntüleri düzenleyebilecek. Şu anda fotoğraf severlerin en çok kullandığı fotoğrafçılık uygulamalarından olan Snapseed güncelleme yaparak bu yeni formatta çekilen fotoğrafları işleyebiliyor. ProRAW formatında çekilen bir fotoğraf Snapseed uygulaması ile açıldığında otomatik olarak yeni düzenleme modu “RAW – Tab Etme” açılıyor. Buradan pozlama, parlak alanlar, koyu alanlar, kontrast, yapı, doygunluk, sıcaklık, tonlama ve beyaz ayarı gibi düzenlemeler kolayca yapılabiliyor.

ProRAW formatında çekilen fotoğraflar bilgisayar ortamında Lightroom, Photoshop ve CaptureOne gibi yazılımlarla ya da Dijital Negatif (DNG) dosya biçimi kullanıldığı için herhangi bir üçüncü taraf düzenleme uygulamasıyla da açılabiliyor.

Apple ProRAW, Apple’ın Deep Fusion ve Akıllı HDR teknolojisinin avantajlarını bir RAW dosyanın düzenleme esnekliğiyle birleştiren yeni bir format. DNG tabanlı dosya, beyaz dengesi, pozlama, ton değerleri ve daha birçok alanda yaratıcı bir kontrol sağlıyor.

ProRAW görüntü dosyaları, HEIF veya JPEG dosyalarından yaklaşık 10 kat (25MB civarı) daha fazla yer kaplıyor. Bu yüzden her çekilen fotoğrafın ProRAW formatında kaydedilmesi telefonunuzun ve yedekleme yapıyorsanız iCloud’un hızlıca dolmasına neden olabilir.

iPhone 12 Pro Max test çekimlerinde tabi biz de farklı ortamlarda ProRAW formatını deneyimledik. Özellikle zor ışık şartlarında iPhone’lara gelen bu yeni RAW formatında fotoğraflar çektik ve farklı uygulamalarla yeniden düzenledik. Her ne kadar farklı uygulamalarla da fotoğraf düzenleme işlemleri yapılabilse de “Fotoğraflar” ile hem hızlı hem de doğru biçimde düzenleme yapılabiliyor.

iPhone 12 Pro Max, şimdiye kadar üretilmiş olan en güçlü iPhone modeli. Elinizin altındaki bu güç ile ne yapacağınız ise tamamen size kalmış durumda…

Yenilenen kameralar ihtiyacınız olan her yerde size yaratıcı bir esneklik sunuyor. Son söz olarak bu incelemeyi yaparken altını çizdiğim noktaları da tekrar aktarmak istiyorum: Yeni işlemci, daha büyük sensör, gelişmiş akıllı HDR, gece çekim performansı, 10 bit HDR video çekim, Dolby Vision, 4K 60p video kaydı, LiDAR tarayıcı, 6.7 inç ekran boyutu, hızlı AF, suya ve toza dayanıklı yapı, yeni görüntü sabitleyici, doğal ve gerçekçi fotoğraf renkleri, düşük ışıkta daha iyi görüntü, iyileştirilen portre modu, ProRAW formatı…

iPhone 12 Pro Max Kamera Özellikleri:

Ultra Geniş Kamera

13 mm odak uzaklığı

120° görüş alanı

f/2.4 diyafram

5 bileşenli lens

Lens düzeltme

Geniş Kamera

26 mm odak uzaklığı

1.7 µm piksel boyutu

f/1.6 diyafram

%100 Focus Pixels

7 bileşenli lens

Sensör bazlı OIS

Telefoto Kamera

65 mm odak uzaklığı

f/2.2 diyafram

Focus Pixels

6 bileşenli lens

OIS