Xiaomi Mi 11 tanıtıldı

Xiaomi, Mi akıllı telefon serisinin en son üyesi olan amiral gemisi modeli Mi 11’i küresel pazarlarda satışa sunacağını açıkladı. Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 çipseti, 108 MP üçlü arka kamera kurulumu, sinematik ses ve 50W kablosuz şarj özellikleriyle piyasaya sunuluyor.

108 MP üçlü kamera ve yapay zeka film modu

Film stüdyosunu ceplere taşıyan Mi 11, üçlü arka kamera kurulumuyla amatör fotoğraf ve video meraklılarını birer film yönetmenine dönüştürüyor. Ana kamera açısından yüksek çözünürlüklü 108 MP geniş açılı kamera sensörüne sahip olan M11, yüksek kaliteli görüntüler yakalıyor. Arka kamera kurulumunu tamamlayan 13 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP telemakro lens, manzara ve bokeh etkisi ile ayrıntılı çekimler yapılabilmesine olanak tanıyor. Ön tarafta yer alan 20 MP nokta kamera, ana ekranın çerçevesini en ince hale getirirken kullanıcıların selfie çekerken veya arkadaşlarıyla görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmelerini sağlıyor.

Xiaomi’nin mevcut teknolojilerini temel alan Mi 11, fotoğrafçılık ve videografi için dikkate değer yeni özellikler sunuyor. Geliştirilmiş gece modu özellikleri, kameralarından birinde değil, ikisinde değil, üçünde de fotoğraf çekerken gece modu kullanımı sunuyor. Mi 11’in gelişmiş video gece modu teknolojisi, daha parlak gece çekimleri için kirlilik azaltma özelliği ile sektör standartlarını tamamen yeniden tanımlıyor. Aynalanmış bir dünya görünümü vermek için sahneyi kopyalayan ve tersine çeviren Parallel World’den video karelerini dondurup klonlayarak parçalara ayıran ve bir illüzyon yaratan Freeze Frame Video’ya kadar altı adet tek tıklamalı yapay zeka destekli sinema özelliği sanatsal fotoğraf ve video çekmeyi çok kolay bir hale getiriyor. Gerçek film meraklıları, genellikle gerilim filmlerinde kullanılan ve oldukça popüler olan kameranın aynı anda hem sahneyi yakınlaştırıp hem de uzaklaştırdığı yanılsamayı oluşturan Magic Zoom modunu çok beğenecek.

Mi 11, atık HDR10+ kayıt ve en zorlu aydınlatma koşullarında dahi iyi sonuç alınabilmesi için deklanşör hızı, ISO, diyafram ve EV ayarı yapılabilen Pro Time-Lapse modu ile stüdyo düzeyinde çekim kontrolleri sunuyor. Stüdyo düzeyinde kontroller, kullanıcıların istenmeyen nesneleri veya çizgileri tek bir tıklamayla görüntülerden kaldırmasına olanak tanıyan AI Erase 2.0 dahil olmak üzere gelişmiş yapay zeka özellikleriyle düzenlemeyi de kapsıyor.

120Hz 6,81 inç AMOLED Ekran

Mi 11, dünyanın önde gelen profesyonel ekran inceleme kurumu DisplayMate’ten A+ derecesinin yanı sıra en iyi ekran ödülü alan piyasanın en iyi ekranlarından birini sunuyor. Birinci sınıf 120Hz 6,81 inç AMOLED Nokta Ekrana sahip Mi 11’in görüntüsü kadar kullanımı da oldukça etkileyici. Xiaomi’nin en gelişmiş ekranı, WQHD+ ultra yüksek çözünürlüğü ve 10-bit renk teknolojisi ile dikkatleri üzerine toplarken nefes kesici netlik ve pürüzsüz renk geçişleri sağlıyor. Düşük çözünürlüklü videoları, yüksek veri tüketimi endişesi olmadan WQHD+ kalitesine yükselten Süper Çözünürlük teknolojisi sayesinde sadelik, rahatlıkla buluşuyor.

480Hz dokunmatik örnekleme hızına ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip olan Mi 11, kullanıcıların ekranı engelleyen çentikler veya çerçeveler olmadan cihazlarının kilidini sorunsuz ve hızlı bir şekilde açmalarını sağlıyor. Şık, hafif gövdesi ve zamanın ötesindeki görünümünün yanı sıra Mi 11, dört kavisli pürüzsüz kenarları ve arka cam kaplamasıyla rahat bir kaydırma deneyimi ve tutuş hissi sunuyor.

Mi 11, Qualcomm Snapdragon 888 çipsetini kullanan ilk akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660 GPU, 6. nesil Qualcomm AI motoru ve X60 modemle yapay zeka teknolojisini ışık hızında 5G bağlantısı ile harmanlayarak birinci sınıf işlem standartlarını yeniden tanımlıyor.

En yeni 5nm işlemci teknolojisine sahip olan Mi11, önceki modellere göre daha yüksek hız, daha fazla verimlilik ve daha fazla güç sunuyor. Sadece 2K/120FPS/HDR oyun oynamayı mümkün kılmıyor, buna ek olarak sekiz çekirdekli tasarımı destekleyen cihaz, performansı önemli ölçüde artıran ultra büyük çekirdekli Arm Cortex-X1’e de sahip. Ayrıca 3.200 MHz LPDDR5, 5.500 Mbps’den 6.400 Mbps’ye kadar inanılmaz bir veri aktarım hızı sağlıyor.