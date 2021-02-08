İnceleme: Hollyland LARK 150 Kablosuz Mikrofon Seti

Yazı: Ömer Serkan Bakır

Hollyland Technology, kablosuz çift mikrofon seti LARK 150’yi geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Biz de bu yeni satışa sunulan mikrofon sistemini sizler için inceledik.

Hollyland Technology, film yapımı ve canlı yayıncılık gibi konularda dünyanın önde gelen kablosuz video ve ses iletim sistemleri üreticilerinden biri. Bu sefer öyle bir ürün duyurdu ki henüz satışa çıkmadan bile tüm dünyadan ciddi bir talep topladı. Hollyland kablosuz video vericileri konusunda uzman ürünler tanıtırken, ses endüstrisine doğru ilerleme planını da ortaya çıkardı. Bu ürünlerin ilki de LARK 150 oldu. Hollyland’ın tüm kablosuz video vericileri hem video hem de ses iletirken, kablosuz interkomlar tamamen sesle ilgili. Bu nedenle, kablosuz bir mikrofon sistemi tasarlamaları esasında o kadar da şaşırtıcı değil.

Ses her zaman önemli!

Şimdi dilerseniz bu yeni çıkan kompakt, klipsli, kablosuz mikrofon sistemine daha yakından bakalım. LARK 150, Hollyland mikrofon serisindeki ilk 2,4 GHz dijital kablosuz mikrofon sistemi. Yani bu ürün grubunda başka modellerin geleceği kesin.

Özellikle son yıllarda kamera ve ışık sistemlerinin yanında mikrofonlar konusunda da ciddi gelişmeler yaşandı. Ürün çeşitleri arttı ve amaca yönelik pek çok model piyasaya çıktı. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden iş yapanlar, mikrofonları konusunda da hassas davranmaya başladı. Bir videoda, izleyici ve takipçileri içerik, çekim teknikleri gibi konular etkilese de ses kötü ise izlemeye devam etmeyecekleri bilinen bir gerçek.

Özel şarj ve taşıma kutusu

LARK 150, kendi özel kutusunda geliyor ki bu kutu mikrofonları şarj edebilmenizi sağlıyor. Bu mikrofon seti bir alıcı (RX) ve iki kompakt vericiden (TX) oluşuyor. En iyi ses performansı için son derece hassas çok yönlü mikrofonlar kullanılmış. Mikrofon seti, DSLR, aynasız fotoğraf makineleri, video kameralar, ses kayıt cihazları, bilgisayarlar gibi farklı cihazlarla kullanılabiliyor. Mikrofon ve vericiyi kutusundan çıkardığınızda otomatik olarak hızlıca eşleşiyor ve hiçbir kurulum ya da ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Mikrofonları klipsleri ile direkt olarak yakanıza takabilirsiniz ya da ürünle gelen yaka mikrofonunu kullanarak daha şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Ürünün kutusundan iki mikrofon için ayrı ayrı tüylü rüzgar önleyici de çıkıyor.

Uzun pil ömrü

Mikrofonlar ve verici oldukça kompakt ve hafif. Mikrofonların boyutları: 37x37x17,5mm ve ağırlığı ise sadece 21 gram. Şarj kutusuyla kolayca dilediğiniz yere taşınabiliyor. Şarj kutusu USB-C girişi ile şarj edilebiliyor. Verici 4,5 saat, alıcı ise 7,5 saat pil ömrüne sahip. Şarj kutusu ile tüm sistem yaklaşık 2 kez şarj edilebiliyor.

İki mikrofonu karıştırmamak için birinde açık, diğerinde koyu mavi renkli LED ışık kullanılmış. Alıcı üzerinde de yine açık ve koyu renkli mavi ışıklar bulunuyor. Böylece mikrofonları karıştırmadan kontrol edebilmek mümkün olmuş. Bu sistem her ne kadar kompakt bir yapıda olsa da 5 ms’den az, ultra düşük gecikme süresi ile yaklaşık 100 metreye kadar iletim sağlıyor. Tabi bu mesafe bulunduğunuz bölge ve çevreyle de doğrudan ilgili…

Mikrofonlar üzerinde açma/kapama ve sessize alma düğmesi bulunuyor. Az önce de söylediğim gibi birlikte verilen 3.5mm’lik yaka mikrofonuyla da kullanılabiliyor. OLED ekrana sahip alıcı üzerinde pil durumu, ses seviyesi ve sinyal gücünü görebiliyorsunuz. Alıcı üzerinde açma/kapama, sessize alma ve ses seviyesi ayar düğmeleri bulunuyor.

Üç modda kayıt…

LARK 150, üç modda kayıt yapabiliyor: mono, stereo ve güvenli mod. Özellikle müzik kaydı yaparken stereo mod oldukça işe yarıyor. Biz de deneme çekimlerimizde baterist Özkan Purde arkadaşımızın stüdyosuna konuk olduk. Daha önce bu tarz bir kayıt yapmadığımız için ilk başta biraz deneme yapmamız gerekti. Baterinin sesi normalde çok fazla olduğu için uzaklık ve diğer ayarları yaptıktan sonra güzel bir kayıt alabildik.

LARK 150, Hollyland markasının piyasaya sürdüğü ilk kablosuz mikrofon sistemi olmasına rağmen oldukça profesyonel ses kaydı sağlayabiliyor. Yüksek hassasiyetli ses alımını ve sistemin profesyonel ses kalitesini sağlamak için LARK 150, DSP (Dijital Sinyal İşlemcisi) akıllı gürültü önleme, titreşim önleyici ses odası tasarımı, ultra geniş frekans gibi farklı teknik yöntemler ve uygulamalarla üretilmiş.

Sistemin kararlılığı, açılışta en iyi kanalı otomatik olarak seçmesi için açık akıllı frekans seçme özelliği ile sağlanıyor ve paraziti akıllıca önlemek için saniyede 8.000 kez Frekans Atlamalı Yayılı Spektrum (FHSS) radyo sinyalleri iletim yöntemi destekleniyor.

Sonuç olarak LARK 150 kablosuz mikrofon seti, profesyonel ses kalitesi, teknik özellikleri, kompakt yapısı, şarj kutusu kolaylığı, malzeme yapısı ve kullanıcı dostu yapısı ile öne çıkıyor. Bu seti, ses konusuna önem veren ve kolay kullanım imkanlarını değerlendirmek isteyen içerik üreticileri, Vlogger’lar, Youtuber’lar, belgeselciler, röportaj yapanlar için tavsiye edebiliriz.

Hollyland LARK 150 Kablosuz çift mikrofon seti kutu içeriği:

* 2 adet mikrofon

* 1 adet alıcı

* Şarj kutusu

* 2 adet Lavalier mikrofon

* 2 adet tüylü rüzgar kesici

* 3.5mm TRS kablo

* USB-C şarj kablosu

* Küçük taşıma çantası

https://www.hollyland-tech.com/products/detail-49.html