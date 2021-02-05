İnceleme: Huawei Mate40 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonu Mate40 Pro’yu inceledik. Mobil fotoğrafçılık kategorisinde aldığı yüksek puan ile fotoğraf severlerin ilgi odağı olan yeni model, sunduğu gelişmiş özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Mate40 Pro’nun yeni ve çağdaş tasarımı diğer markalardan kolayca sıyrılmasını sağlıyor. Huawei bu modelinde ikonik dairesel ve simetrik tasarımının bir evrimi olan Uzay Halkası Tasarımını benimsiyor. Yeni modelin tutuşu ve ergonomisi oldukça iyi. Tek elle rahatça tutulabiliyor. Ayrıca IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları bulunuyor. 4400 mAh kapasiteli uzun pil ömrü ise yoğun çalışma ortamında bile sizi yarı yolda bırakmıyor.

Mate40 Pro, üst seviyede performans sunan bir akıllı telefon. Açıkçası son teknoloji ile donatılmış bu telefonu alıyorsanız, her anlamda hakkını vermelisiniz. Bu tarz bir telefonu satın alıp, sadece basit sosyal medya girişleri ve selfie çekimleri için kullanmak biraz haksızlık olur.

Yeni ve güçlü işlemci

Mate40 Pro’nun kalbi durumunda çok güçlü bir işlemci kullanılıyor. Bu işlemci yüksek performans, uygulama verimliliği ve üstün işlem gücü sağlıyor. 5G için tam donanımlı ve yoğun hesaplamalar ile çoklu görev işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen Kirin 9000, mevcut en gelişmiş 5nm 5G çipseti. Bugüne kadarki en yoğun ve tam özellikli 5G SoC olan Kirin 9000, 15.3 milyardan fazla transistöre sahip. Üst düzey güç verimliliği için 3 farklı seviyede tasarlanan güçlü işlemci, 3.13 GHz hızlara kadar ulaşabiliyor. Ayrıca SoC’ye entegre bir 24 çekirdekli Mali-G78 GPU‘nun yanı sıra, cihazdaki yapay zekayı yeni bir seviyeye taşıyan iki büyük çekirdekli ve bir küçük çekirdekli yenilikçi bir NPU da bulunuyor.

Mate40 Pro’daki 24 çekirdekli Mali-G78 GPU, şimdiye kadar bir Huawei cihazında bulunan en güçlü GPU. 90Hz ekran, daha yüksek yanıt süresi için 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte çalışıyor ve görsel deneyime karşılık gelen dokunsal geri bildirim sağlıyor. Bu eğlence kurulumu, süper bas stereo ile sinematik deneyimler yaratmak için iki stereo hoparlörle tamamlanıyor.

Üst düzey mobil fotoğrafçılık deneyimi

Huawei, mobil fotoğrafçılık konusunda her zaman ön saflarda olmayı başaran firmalardan biri. Özellikle üst seviye akıllı telefonlarında kamera özelliklerini başarılı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. Sadece kağıt üzerinde değil, pratikte de sunduğu bu gelişmeleri görmek mümkün. Mate40 Pro’da da uzun zamandır devam eden Leica işbirliği ile ortaya çıkmış gelişmiş kamera özelliklerini kullanıcılara sunuyor.

Super Sensing Geniş Kameranın içinde, RYYB renkli filtre dizisine (CFA) sahip 1/1,28 inçlik büyük bir sensör bulunur. Sensör boyutu fotoğraf makinelerinde olduğu gibi akıllı cep telefonu kameralarında da çok önemli bir unsur. Daha büyük bir sensör, Huawei’nin daha parlak ve daha ayrıntılı görüntülere dönüşen daha fazla ışık algılama özelliği için kameraya daha fazla piksel sığdırması anlamına geliyor. Bir de Mate40 Pro’nun, RGGB CFA ile donanmış akıllı telefonlardan yüzde 40 daha fazla ışık yakalamasını sağlayan RYYB CFA özelliği var. Bu özellik, Huawei’nin düşük ışık koşullarında da yüksek kamera performansını açıklamaya yeterli oluyor. Bu özellikler bir araya geldiğinde de Huawei Mate40 Pro’yu mobil fotoğrafçılık açısından bir üst lige çıkarıyor.

Zorlu ışık şartlarında…

Çok güçlü bir donanım yapısı olan Mate40 Pro, yazılım optimizasyonları ve yapay zeka desteği ile fotoğraf alanında inanılmaz sonuçlar elde ediyor. En zorlu aydınlatma koşullarında bile kaliteli sonuçlara imza atıyor. Az önce de söylediğim gibi, bir takım teknik verilerin kağıt üzerinde yazılıyor olması çok anlamlı değil. Öyle ki orta seviye pek çok akıllı telefon modelinde de ağız dolusu özellik görüyorsunuz. Şu anda gündemde olan konu da “gece modu”… Giriş ve orta seviyedeki neredeyse tüm akıllı telefon modellerine gece modu ekleniyor. Ancak ışık şartları zorlaştığınca çıkan görüntülerin çamur gibi olduğunu görüyoruz.

Diğer bazı akıllı telefon üreticileri gibi Huawei’de gece modunda kameranın çeşitli pozlama seviyelerinde hızlı bir şekilde birden fazla görüntü çekmesini sağlıyor ve ardından bunları yapay zeka ile hızlıca birleştirerek tek bir görüntü oluşturuyor. Ancak Mate40 Pro modelinde farkı ortaya çıkaran önemli bir unsur ise sahip olduğu kaliteli ana ve ultra geniş kameraları…

Otofokus performansı

İyi bir aydınlatmanın olmaması, otofokus alanında birçok akıllı telefonu zorlayabiliyor. Yeterli ışık olmadığında, akıllı telefonların kullandığı ortak odak teknolojileri, aydınlatmaya olan bağımlılıkları nedeniyle zorlanabiliyor. Mate40 Pro, aydınlatma yetersiz olduğunda bile hızla odaklanmak için piksel gruplama ile PDAF’ı tamamlayan Huawei’nin Tam Piksel Octa PD Otomatik Odaklama teknolojisini kullanıyor. Bu sayede her zaman ve her ortamda hızlı bir odaklama sağlanabilir. Biz de yaptığımız çekimleri farklı ışık koşulları altında gerçekleştirdik. Zayıf aydınlatılmış mekanlardan, ters ve parçalı ışıklı ortamlara kadar birçok yerde hem otofokus hem de pozlama dengesini test ettik. Sonucun çok iyi olduğunu söylemeliyim.

Ana Kameralar

Mate40 Pro’nun arka kısmında 3 adet kamera yer alıyor. Bunlardan ilki, üst tarafta bulunan Telefoto Kamera. Telefoto kamera, 12 milyon piksellik çözünürlük ve f/3.4 diyafram değeri sunuyor. OIS görüntü sabitleyici sisteme sahip olan bu kamera 5x optik, 10x hibrit ve 50x dijital zoom yapabiliyor. 5x optik zoomun performansı her zaman kullanılabilecek kalitede ve akıllı bir telefonu için gayet yeterli… 10x hibrit zoomun dış mekanda yapılacak çekimlerde gayet iyi sonuç verdiğini belirtmeliyiz. 50x dijital zoom ise şaşırtıcı sonuçlar verebiliyor. Yapay zeka ile desteklenen zoom özellikleri sayesinde 50x dijital zoom yaparak, örneğin ay fotoğraflarını bir cep telefonuyla çekebilirsiniz. Tabi 50x zoom yaparak fotoğraf çekecekseniz bir tripod kullanmanızı tavsiye ederim.

Telefoto kameranın hemen altında bulunan Süper Geniş Kamera ise, 1/1.28” sensör boyutu ile 50 milyon piksellik çözünürlük ve f/1.9 diyafram değerine sahip. Bu kamera dörtlü piksel PD otomatik odaklama yapabiliyor ve 23mm eşdeğeri odak uzaklığına sahip. Bir diğer kamera ise, Ultra Geniş Sinema Kamerası olarak geçiyor. Bu kamera, 1/1.53” sensör boyutuna, 20MP çözünürlük ve f/1.8 diyafram değerine sahip. Arka kısımdaki yuvarlak alanda kamera gibi görünen diğer lens ise, hızlı ve doğru netlik için lazer otofokus asistanı olarak çalışıyor.

Geliştirilmiş distorsiyon düzeltmesi yüzü, vücudu ve uzuvları hedefleyerek ultra geniş açılı lensi daha fazla senaryoda kullanışlı hale getiriyor.

Sinematik videografi

Ultra Vision Cine Kamera sisteminin bir parçası olarak dahil edilen Ultra Geniş Sinema Kamera, diyagonal olarak 1/1,53 inç ölçülerinde büyük bir sensöre sahip. Lens ayrıca daha fazla ışık alımına izin veren f/1.8 geniş bir diyafram açıklığı ile geliyor. Sinematik videografi konusunda Mate40 Pro, bir dizi yenilik sunuyor. Dual Cine Kamera, 3:2 sinema tarzı bir çekim oranı sensörüne sahip. Steady Shot ile yüksek kaliteli görüntüler yakalamak her zamankinden daha kolayken, XD Fusion HDR Engine, kullanıcılar aşırı ışık kontrastıyla çekim yaparken bile dengeli pozlama sağlıyor. Diğer gelişmeler arasında Tracking Shot bulunurken, Story Creator gerçek sinematik efektlere izin veriyor. Arka plan müziği, filtreler ve efektler de kolaylıkla eklenebilir. Ses performansına da önem veren bu yeni model, Audio Focus, Audio Zoom ve bağlı Bluetooth cihazlarından yüksek kaliteli ses kaydı özelliklerine sahip.

Ön Kamera

Mate40 Pro üzerindeki 13MP’lik Ultra Vision Selfie Kamerası, 4K çekim desteği ile yakın ve kişiselden ultra geniş görüntüye kadar mevcut üç görüş alanından birinde çekim yapma seçeneğiyle vlog çekimleri ve selfieler için öne çıkıyor. Vlog çekimleri, Ağır Çekim Özçekimi, kullanıcıların hızlı tempolu hareketlerini kaydederken çarpıcı efektler eklemelerine izin vererek ön kameraya daha da fazla çok yönlülük katıyor.

Yeni kullanıcı deneyimi ve güvenlik

Huawei Mate40 Pro cihazların tamamen eller serbest kontrolünü sağlayan Smart Gesture Control dahil olmak üzere yeni kullanıcı odaklı özelliklerle tüketicilerin akıllı telefonları hayatlarına entegre etme yöntemlerinde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Cihazı uyandırmak için elinizi cihazın üzerine getirmeniz veya sola, sağa, yukarı ve aşağı kaydırmalarla telefonunuzda gezmeniz yeterli. Ayrıca Air Tap adı verilen bir hareketle de çağrı cevaplamak mümkün.

Gizlilik ve güvenlik söz konusu olduğunda EMUI 11 işletim sistemi, Huawei cihaz kullanıcılarını korumak için kapsamlı güvenlik çözümlerine sahip. Trusted Execution Environment işletim sistemi, ticarileştirilmiş güvenlik mikro çekirdeği için yüksek sertifika seviyesi olan CC EAL5+ sertifikasına sahip. EMUI 11 ayrıca yeni gizlilik özellikleriyle birlikte geliyor: Kullanıcılar görüntüleri aktarırken konum, zaman ve cihaz ayrıntıları gibi hassas kişisel verileri gönderilmeden önce dosyadan kolayca temizleyebilirler. Not Kilidi, içeriği bir PIN veya biyometri verisi ile güvence altına alarak kişisel notların her zaman kişisel kalmasını sağlıyor.

Huawei’nin AppGallery platformu, dünya çapında en büyük üç uygulama pazarından biri olarak kullanıcılara çok sayıda popüler uygulama sunuyor. Ayrıca AppGallery’i uygulama arama konusunda tamamlayan, Huawei’nin resmi arama motoru Petal Search de var. Artık 170’ten fazla ülke ve bölgede ve 50’den fazla dilde kullanılabilen Petal Search, kullanıcılara en sevdikleri uygulamaları, haberleri, videoları, fotoğrafları, alışverişleri, seyahatleri, uçuşları, yerel işletmeleri ve daha fazlasını hızlı ve kolay bir şekilde buluyor. Huawei kullanıcıları Instagram, Facebook, WhatsApp ve Zoom dahil olmak üzere Petal Search’teki en popüler uygulamaları kolayca indirebiliyor.