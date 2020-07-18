İnceleme: Huawei P40 Pro

Yazı ve Fotoğraflar: Ömer Serkan Bakır

Mobil fotoğrafçılık alanında en iddialı akıllı telefon markalarından biri olan Huawei, en yeni modeli P40 Pro’yu bir süre önce ülkemizde de satışa sundu. Geçtiğimiz günlerde DxOMark ölçümlerine göre hem ana kamera hem selfie kamerasında en yüksek puanı alarak liste başı olan Huawei P40 Pro’yu sizler için inceledik.

Huawei, bir önceki model P30 Pro ile yakaladığı mobil fotoğrafçılık alanındaki başarısını P40 Pro ile bir adım yukarıya taşımayı başarıyor ve zor koşullarda bile profesyonel görüntü kalitesi sunuyor. Özellikle düşük ışık şartlarındaki fotoğraf kalitesi yine önceki modelde olduğu gibi sınırları zorluyor. Günümüzde mobil fotoğrafçılık alanında birçok akıllı cep telefonu markasının oldukça iddialı modeller tasarladığını görüyoruz. Artık pazarlama aşamasında fotoğraf ve video özellikleri en ön sırada yer alıyor ve kullanıcılar tarafından da oldukça önemseniyor. Huawei P40 Pro’da fotoğraf ve video konusunda üst seviyede özellikler sunuyor. Tabi bu özelliklere sahip olmanın biraz yüksek bir fiyatı olduğunu da hatırlatalım.

İsterseniz önce Huawei P40 Pro’nun öne çıkan özelliklerine kısaca göz gezdirelim. Yeni model, büyük 1/1.28 inç’lik görüntü sensörü ile 50 milyon piksellik ana kameraya sahip. Geliştirilmiş periskop tasarımı ile 5x optik, 10x hibrid ve 50x dijital zoom yapılabiliyor. Kirin 990 5G ile güçlendirilen P40 Pro, yüksek hızlı 5G ile Wi-Fi 6 Plus desteğine de sahip. Bu gelişmiş donanım, kullanımı kolaylaştıran dörtlü kavisli ekran ve kompakt bir kasa ile tamamlanıyor. Ekran boyutu ise 6.58 inç (OLED – 2640×1200 piksel – 90Hz – 16.7 milyon renk).

P40 Pro’nun 6.58 inçlik ekran boyutu elde uzun süre tutarak fotoğraf ve video çekimleri için ideal bir büyüklükte. Cihaz IP68 standartlarında suya, toza ve neme karşı dayanıklı bir yapıda… P40 Pro, üç parlak (buz beyazı, derin deniz mavisi ve siyah) ve iki mat (pembe altın ve gümüş buz) renk serisine sahip. Yeni modelin ekran kalitesi ve parlaklığı neredeyse her ortamda fotoğraf çekebilmenize ve çektiğiniz fotoğrafları yüksek netlikle incelemenize imkan sunuyor.

Arka Kamera Özellikleri

P40 Pro’nun arka tarafında 4 kamera yer alıyor. Bu kameralardan en üstteki, 40 MP SuperSensing Cine Kamera (18mm eşdeğeri, f/1.8), DSLR kameralarda yer alan; odak uzaklığı 18 mm’ye eşdeğer ultra geniş açılı bir lense ve 3:2 en-boy oranını destekleyen, 1/1.54 inç büyüklüğünde sensöre sahip. Bu sensördeki pikseller, donanım tabanlı HDR videolar için uzun, kısa veya normal pozlamayla çekim yapmak için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Üründe yer alan Sedecimpixel Fusion teknolojisi, 51200 ISO değerine kadar ışık hassasiyetini artıran ve 7680fps ultra ağır çekim video çekiminde kullanılan 4.48μm süper pikselleri üretmek için, 16-in-1 piksel düzenlemesini destekliyor. Telefoto kamera, 4K videoların yanı sıra, yüksek çözünürlüklü zoom görüntülerini de sorunsuz yakalıyor. P40 Pro’da yer alan ses yakınlaştırma özelliği (Audio Zoom), kullanıcıların ses kaynağını netleştirerek daha berrak ve yüksek sesler elde etmesine de olanak sağlıyor.

Orta kısımda, 1/1.28 inç’lik RYYB renk filtresi kullanan Ultra Vision Sensör ile 50 milyon piksellik (27mm eşdeğeri, f/1.9) keskin ve net fotoğraflar çekebilen ana kamera yer alıyor. Tüm ışık koşullarında yüksek hızlı odaklanma için, çapraz ölçümle Octa PD AutoFocus’a erişim için piksel ölçüm özelliği kullanılıyor. P40 Pro ayrıca, Huawei XD Fusion Engine ile detaylarda ayrıntıyı yakalamak üzere yapay zekadan da yararlanıyor.

En altta yer alan 12 milyon piksellik telefoto kamera ise (125mm eşdeğeri, 1/3.56 inç sensör, f/3.4), 5x optik, 10x hibrid ve 50x dijital zoom yapabiliyor. SuperZoom periskop tasarımı, kompakt gövdeye birkaç lens takılmasıyla bilinir. Yenilikçi RYYB sensörü, düşük ışıkta bile %40 oranında daha fazla ışık ve netlik sağlıyor. Geliştirilmiş AIS plus OIS, 50x zooma kadar iddialı bir yakınlaştırma performansı sağlıyor. Böylece elde yapılan yüksek zoomlu çekimlerde bile mümkün olan en az sarsıntı görülüyor.

Üçlü kameraların sağ tarafında ise 3D derinlik algılama kamerası yer alıyor. Bu kamera sayesinde gerçek zamanlı derinlik algılanabiliyor ve profesyonel düzeyde bokeh efekti oluşturulabiliyor.

32MP Ön Kamera

Yeni otomatik odaklı ve yüksek çözünürlüklü 32 MP ön kamera (f/2.2) ve IR derin kamera grubu doğal bokeh efekti sayesinde iddialı selfiler çekebiliyor. Aydınlatma, ten rengi ve doku ayrıntılarındaki akıllı iyileştirme, selfie çekmeyi sevenler için daha hassas ve kişisel hale getirilmiş.

Güçlü Bokeh Etkisi

Huawei P40 Pro modelinde önceki modellerde olduğu gibi çok iyi bir bokeh etkisi oluşturulabiliyor. Geniş diyafram lensinin etkilerini çok iyi yansıtan bokeh simülasyonu özelliğiyle P40 Pro, çekimlerin ana öğesini vurgulamaya yardımcı olmak için, görüntüye aşamalı olarak bokeh efekti ekliyor. Bu etkiyi hem çekim anında hem de çekim sonrasında değiştirmek mümkün. Özellikle portre fotoğraf çekenlerin bu etkiyi çok seveceğine eminim. Fotoğraf makinesi ile bu tarz bir etki oluşturmak için oldukça pahalı objektifler edinmek gerekiyor. İncelediğimiz P40 Pro’da ise fotoğrafı çekilen kişiyi karışık arka plandan ayırmak ve düşük ışıkta bile iyi çekimler yapmak mümkün.

Bokeh etkisini “Portre” modu dışında “Açıklık” modunda çekim yaparken de her türlü nesne için uygulamak mümkün. Bu modda 3x’e kadar zoom yapabiliyor ve f/0.95 ile f/16 arasında değişen diyafram değerlerinden biri seçilebiliyor. Arka planın netsiz çıkması isteniyorsa düşük diyafram değerleri seçmek yeterli oluyor. Sonuçlar özellikle f/2.8 civarında oldukça iyi…

Gelişmiş Odaklama Özelliği

Huawei P40 Pro kullanıcılara sunduğu Octa PD Otomatik Odaklama özelliği ile çok hızlı ve doğru bir şekilde otomatik odaklama yapabiliyor. Bu modelde sunulan 50MP Ultra Görüntü Sensöründe her piksel, otomatik netlemeyi desteklemek için iki fotodiyot içeriyor. Varsayılan kamera modu, dört pikseli bir 2,44 mikrometre boyutunda bir süper piksele birleştirerek, her pikselin sekiz fotodiyotun otomatik odaklama amacıyla çalışmasını sağlayarak daha keskin odaklama sağlıyor.

P40 Pro, Full Pixel Octa PD AutoFocus’u desteklemenin yanı sıra, bir lazer sensör içeriyor. Ayrıca daha net bir odak elde etmek için mesafeyi de ölçebilen bir ToF kamera ile birlikte geliyor.

Mobil Fotoğrafçılık Deneyimi için “Pro Mod”

P40 Pro, kamera çekim özellikleri arasında yer alan “Pro Mod” ile fotoğrafçılık bilgilerine güvenen tüm kullanıcıların daha kontrollü ve yüksek kaliteli görüntüler çekebilmesini sağlıyor. Fotoğraf modundan farklı olarak Pro Mod’da ölçüm sistemi, ISO, enstantane, poz düzeltmesi, odak özelliği, beyaz dengesi gibi ayarlar yapılabiliyor. Bu şekilde çekmek istediğiniz konuya göre pek çok detayları ayar da yapılabiliyor. Yüksek çözünürlük modu (50MP) açıkken zoom yapmanıza izin verilmiyor. Sol üst köşede yazan “50MP” simgesine basarak yüksek çözünürlük modunu kapatabiliyor ve sağ tarafta zoom kontrollerini açabiliyorsunuz.

P40 Pro ile düşük ışıkta çekim yaparken daha yüksek performans elde etmek için yüksek ISO ve yüksek enstantane hızları da kullanılabiliyor. Böylece zorlu ışık koşullarında dahi net fotoğraflar elde etmek mümkün oluyor. P40 Pro’nun ISO aralığı 50 ile 409600 arasında değişiyor. 409600 gibi inanılmaz bir ISO değeri sunan P40 Pro en karanlık, hatta hiç ışığın olmadığı ortamlarda bile çekim yapılmasına imkan tanıyor. Pro Mod’da enstantane hızı da 30sn ile 1/4000sn arasında seçilebiliyor. Çok düşük enstantane hızlarında çekim yaparken mutlaka bir tripod kullanmak gerekiyor. Ayrıca gün ışığında düşük enstantane hızlarında (1sn, 2sn gibi…) çekim yapılırken objektifin önüne bir güneş gözlüğü ya da ND filtreyi tutarak çekim yapılabiliyor. Kısaca, Pro Mod kullanılarak tüm fotoğrafçılık bilgilerinizle oldukça detaylı ve kaliteli çekimler yapabilirsiniz.