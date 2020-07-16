Fotoğraf tutkunuzu bir adım öteye taşıyın!

Benzersiz anları yakalamayı seviyorsanız, çektiğiniz fotoğrafları Huawei Next-Image Awards 2020’ye gönderen fotoğraf tutkunları arasında yerinizi alabilirsiniz! Fotoğrafçılık becerilerinizi göstererek dünyaca ünlü jüri üyeleri ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Fotoğrafların benzersizliği, bireysel bakış açısının gerçekliği algılayarak onu gösterebilmesinde saklı. Kamera merceği, etrafımızdaki dünyayı kişisel ve benzersiz bir şekilde göstermemizi sağlayan bir prizma. Her fotoğrafçının kendine has tarzı ve fotoğraf çekme tekniği var. Fakat hepsinin ortak noktası estetik ve güzelliğe olan tutkusu. Huawei Next-Image Awards 2020’nin amacı, mobil fotoğrafçılık hayranlarını bir araya getirerek topluluk oluşturmak ve global yetenekleri keşfetmek.

Hayallerinizi gerçekleştirin ve fotoğraflarınızı yarışmaya gönderin! Huawei mobil fotoğrafçılık topluluğunun bir üyesi olun ve Türkiye’den başvuru yapan binlerce fotoğrafçı arasında yerinizi alın. Sadece benzersiz bir fotoğraf çekin ve diğer ülkelerden katılımcılarla rekabet edin. Yarışmaya katılım için belirlenen son tarih 31 Temmuz 2020.

Uzmanlardan ipuçları alın

Profesyonel fotoğrafçılık, zaman, binlerce kere çekim yapma ve teknik bilgi gerektiren sürekli öğrenme sürecidir. En iyinin en iyisi olmak için, sürekli bir gelişim arzusuna ihtiyacımız var. Fotoğraf becerilerinizi geliştirirken, çalışmalarınıza profesyonel bir şekilde bakacak ve ipuçlarını paylaşacak insanlara danışmak da katılımcılar için son derece yararlı olacak.

Steve McCurry – Ödüllü fotomuhabir ve “Afgan Kızı” fotoğrafının sahibi

“Bir fotoğrafçının belirli bir fikir veya projede, ilgilendiği ve tutkulu olduğu bir konuda çalışması önemlidir. Konunuzla güçlü bir duygusal ilişki kurarsanız, başarılı bir sonuç elde edebilirsiniz.”

Elizaveta Porodina – Sanatçı, fotoğrafçı ve klinik psikolog

“Fotoğraf ve psikoloji, aslında birbirinden uzak kavramlar değildir. Düzgün kullanıldığında, her iki disiplin de konunun derinliğini keşfetmeye çalışır: kahramanın benzersiz davranışını öğrenmek, tanımlamak ve tam olarak anlamaya çalışmak. Bir fotoğrafı değerlendirirken, görüntünün mesajını kucaklayan mükemmel kompozisyon için, ifade basitliği ararım.”

Reuben Krabbe – Doğa ve ekstrem spor fotoğrafçısı

“Bu tarihte görülmeyen bir an. Herkesin cebinde olan dijital kameralar ve kameralı telefonların icadından bu yana sağlığımızı korumak için birlikte hareket etmemiz gereken ilk pandemiyi yaşıyoruz. Bence salgını keşfeden görüntüler ve tepkimiz çok ilginç olacak. Hepimiz ayrıyız ama benzer bir deneyime ve benzer günlük eylemlere sahibiz. Bu kitle davranışını yakalamak internette bir grup projesi olarak çok ilginç olurdu. Pandemi sırasında kameralarla oynamanın daha basit bir yolu ise makro fotoğrafçılık. Bir evin herhangi bir bölümünde çok fazla farklı ayrıntı bulunabilir. Bitkiler ve yiyecekler, keşfedilecek küçük ama bambaşka bir dünyaya sahip.”

Karolina Henke – Moda ve güzel sanatlar fotoğrafçısı

“Hikayemi, hayal gücümde gördüğüm vizyonlar ve yorumlar aracılığıyla anlatmaya çalışıyorum, ama benim için gerçek hikaye aslında izleyicinin içinde. Kendi kişisel hikayelerini kendi deneyimleriyle ve benim hikayemin bakış açısıyla yaratıyorlar, umarım onlara yine de ilham veririm.”

Huawei Next-Image Awards 2020 Hakkında

31 Temmuz 2020 tarihine kadar tüm Huawei akıllı telefon kullanıcılarının katılabileceği global yarışma, katılımcıların yaratıcılıklarını tüm dünya ile paylaşabilecekleri toplamda 5 kategoriden oluşuyor:

Yüzler, telefonun porte modunu kullanarak yaratıcı bir şekilde çekilen fotoğrafların yükleneceği kategori. İyi Geceler, düşük ışıkta Huawei telefonların eşsiz gece modunu kullanarak yakalanan gece manzaralarını yükleyebileceğiniz kategori. Merhaba Hayat! kategorisinde, günlük hayatta kullanıcıları etkileyen duygusal veya ilham verici bir sahneyi anlatan fotoğraflar yer alacak. Yakın Uzak kategorisinde,Huawei telefon kameralarında telefoto lens, süper geniş açılı lens ya da makro çekim lensi gibi özellikleri kullanarak yeni bir deneyim yakalanan fotoğraflara yer verilecek. Öykücükategorisinde yarışacak olanlar en az 3 en fazla 9 fotoğraf ile bir hikayeyi anlatacaklar.

Yarışma hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://consumer.huawei.com/tr/community/details/topicId_96779/