Veriler Gerçekten Siliniyor mu?

Birçok kullanıcı kişisel cihazlarında ihtiyaç duymadığı verilerini ya da fotoğraflarını alan yaratmak için siliyor. Bazen de bir hata ile verilerini sildiği için kurtarılamayacağını düşünüyor. Peki, verileriniz gerçekten siliniyor mu? Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, silinen verilere dosyaların üzerine yeni bilgiler yazılmadığı sürece erişilebileceğini belirtiyor.

Bir dosyaya ihtiyaç olunmadığında bilgisayardaki geri dönüşüm kutusuna sürüklemek veya telefonlardaki sil seçeneğine dokunmak verilerin silineceği anlamına geliyor. Ancak, bu işlem sadece verilerin artık görünmeyeceği anlamını taşıyor. Silinen veriler klasörlerde veya bulunduğu ortamlarda görünmese de cihazlarda yer almaya devam ediyor. Silindiği zannedilen verilere profesyonel bir veri kurtarma şirketi tarafından alınabilecek hizmetlerle erişilebiliyor.

Verileri Gerçekten Siliyor Muyuz?

Telefonlar, hard diskler ya da bilgisayarlarda fotoğraflar, dosyalar, kişisel ve çalışılan şirketlere ait birçok veri depolanıyor. Bazen veriye ihtiyacın kalınmaması bazen de yapılan bir hata ile verilerin silindiği düşünülüyor. Silme işlemi sabit sürücüden veya bellek kartından tamamen çıkarıldığı anlamına gelmiyor. Gerçekleşen işlem sadece cihazda kapladığı dosya adı ve alanın kaldırıldığı anlamına geliyor. Dosyanın tutulduğu alan cihazda boş olarak işaretlenmiş oluyor. Bir dahaki sefere dosya indirildiğinde veya bir veri kaydedildiğinde, gelen yeni bilgileri depolamak için silinen dosyanın bıraktığı boş alan kullanılıyor. Cihazlar aslında verileri gerçekleşen işlem uzunluğu ve çok fazla bilgi işlem gücü gerektirdiğinden dolayı silmiyor, sadece dosya adını kaldırarak ve yeni yazılmış veriler için alan açmak adına birkaç saniye süren işlem gerçekleştiriyor.

Önemli Verileri Kalıcı Olarak Silin

Basit silme işleminin ardından tüm verilerin tamamen yok olduğunu düşünen kullanıcıların veri güvenliği adına daha fazla adım atarak cihazlarını tamamen temizletmeleri gerekiyor. Kullanıcıların göremedikleri için tamamen ortadan kaldırdıklarını düşündüğü dosyalar cihazlarında kalmaya devam ettiği için finansal bilgilerden kişisel verilere kadar her şeye kötü niyetli kişiler kolayca ulaşabiliyor. Kişisel veriler, kurumsal kayıtlar, finansal raporlar gibi hassas verilerin güvenliği için ise silme işleminden daha fazlasına ihtiyaç duyuluyor. Verileri kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcılar öncelikle format atmak ile onu temizlemenin aynı şey olmadığını fark etmesi gerekiyor. Dosyalarını kalıcı olarak silmeyi amaçlayan kişilerin sildikleri verilerin üzerine farklı veriler yazmasının şart olduğunu vurgulanıyor.

Verileriniz Silindi Diye Üzülmeyin

Kullanıcılar yanlışlıkla fotoğrafları, videoları veya dokümanları sildiklerinde bir daha onlara ulaşamayacakları için üzülüyorlar. Verilerin sonsuza dek kaybolmasının işletim sistemine, dosya sistemine ve kullanılan medya türüne bağlı olarak değişse de genel olarak silinmediğini, kaybolmadığını ve kurtarılabildiğini belirten Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, silinen önemli veriler için en iyi seçeneğin profesyonel bir destek almaktan geçtiğinin altını çiziyor. Özellikle fiziksel olarak zarar görmüş cihazlarda veri kurtarma yazılımı çalıştırmanın olacak tam bir iyileşmeyi de önleyeceğine dikkat çeken Günal, manyetik malzemenin eksik, okuma / yazma kafalarının fiziksel olarak zarar gördüğü bir cihazda veri kurtarma yazılımı ile veri kurtarılamayacağını tekrarlıyor.