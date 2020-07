Canon RF 600mm ve 800mm

Canon yeni RF 600mm f/11 IS STM ve RF 800mm f/11 IS STM oldukça hafif ve görüntüleme sabitleyici barındıran telefoto objektifler.

Canon, EOS R sisteminin yeni üyeleri olan EOS R5 ve EOS R6 aynasız fotoğraf makineleriyle birlikte dört yeni RF objektif ve iki RF genişleticiyi tanıttı. Yeni objektifler arasında yer alan RF 600mm f/11 IS STM ve RF 800mm f/11 IS STM oldukça hafif ve görüntüleme sabitleyici barındıran telefoto objektifler.

Amatör fotoğrafçılara süper telefoto odak uzaklıkları, tam otomatik odaklanma ve görüntü sabitleme becerileriyle uzak mesafeden olağanüstü netlikte ve güzellikte görseller çekebilme olanağı sunuyor. Yeni RF genişleticiler olan EXTENDER RF 1.4x ve EXTENDER RF 2x ile birlikte kullanıldığında bu lensler 1200 mm (RF 600mm IS STM) ve 1600 mm (RF 800mm IS STM) optik odak uzaklıklarına erişebiliyor. Bu da amatör kullanıcılara, otomatik odaklama yapabilirken, daha fazla esneklik ve yaratıcılık olanağı sunuyor. Bu özellikleri sayesinde bu lensler vahşi yaşamdan havacılığa ve hatta ay fotoğrafçılığına kadar farklı görüntülerin yakalanmasında kullanılabiliyor.

Bu lensler, fotoğrafçılara uzaktaki konuların detaylarını yüksek netlikte yakalayabilme imkanı sunuyor. Amatör fotoğrafçılar, 4,5 m’lik (RF 600mm IS STM) ve 6 m’lik (RF 800mm IS STM) minimum netleme mesafesi sayesinde odaklanmayı yüksek kalitede tutarken, konuya daha fazla yakınlaşabiliyor. Lenslerin AF ve IS becerileriyle uzaktaki konuları yakalayabilme kapasiteleri, EXTENDER RF 1.4x ve EXTENDER RF 2x ile kullanıldığında daha da artıyor. Bu sayede etkileyici odak uzunlukları elde edilebiliyor.

Lenslerin her ikisinde de optik Görüntü Sabitleyici donanımı bulunuyor ve lensler Canon EOS R sistemi aynasız fotoğraf makineleriyle kullanıldığında Dual Pixel CMOS AF işlevini de destekliyor. Bu özellikler sayesinde makine sarsıntısı nedeniyle oluşan hareket bulanıklığı önemli oranda azaltılıyor ve lenslerin bir tripod veya monopod kullanmadan çekim yaparken de olağanüstü netlikte görüntüler sunmasını sağlıyor.

Hafif ve kompakt lensler, Canon’un RF Yuvasının sunduğu olasılıkların parlak örnekleridir. RF Yuvası ve sabit f/11 diyafram ile Kırınımlı Optiklerin kullanıldığı bu lenslerin her ikisi de Canon’un optik teknoloji mükemmelliğinde yenilikler yapmaya dönük bağlılığını vurgular. Tamamen yeniden düşünülen ve yeniden tasarlanan bu iki lens, mevcut EF süper telefoto lensleriyle kıyaslandığında önemli ölçüde daha küçük ve hafiftir. Geri çekilebilir bir çerçeve yapısına sahip olan lensler kullanıldığı zaman uzatılabilir ve derli toplu bir şekilde saklamak için geri çekilebilir. Bu özelliği sayesinde takım çantalarına az yer olan seyahat fotoğrafçıları için ideal seçeneklerdir.

Lenslerde kullanılan STM teknolojisi sayesinde lensler son derece sessiz ve mükemmel ölçüde pürüzsüz odaklanabilirler. Lens işlemlerinin sesi asgari düzeyde olması sebebiyle bu lensler video çekimler için ideal seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. RF 600mm IS STM ve RF 800mm IS STM modellerinin her ikisinde de kullanılan Lens Kontrol Halkası sayesinde fotoğraf tutkunları Tv/poz telafisi/ISO/AF işlemi ayarları üzerinde doğrudan ve hızlı bir şekilde kontrol sahibi olabilirler. Ayrıca, lensin sabit diyaframı kusursuz bir dairesel bokeh sağlarken, uzun odak uzaklıkları fotoğrafçıların, uzaktaki konuların çekimini yaparlarken, ön plana çıkan konu olarak hayvan portrelerinin kullanıldığı çekimler için mükemmel bir özellik olarak, fonu yeterli oranda bulanıklaştırmalarına olanak sağlar.