Tokina, yüksek kalite ve fiyat-performans dengesine sahip yeni atx-m serisi ile hem full frame hem APS-C aynasız fotoğraf makinelerini hedefliyor.

Tokina atx-m 85mm f/1.8 FE objektif, Tokina’nın pazara sunduğu atx-m serisinde Sony E-mount full frame aynasız fotoğraf makineleri ile uyumlu ilk model.

Tokina, yüksek kalite ve fiyat-performans dengesine sahip yeni atx-m serisi ile hem full frame hem APS-C aynasız fotoğraf makinelerini hedefliyor. Tokina’nın ileri teknolojili atx serisine eklenen “m”, mirrorless (aynasız) kelimesini temsil ediyor.

Tokina atx-m 85mm f/1.8 FE yeni prime objektif özellikle portre, manzara ve yakın çekimler için ideal.

Öne Çıkan Özellikler:

* Sade ve şık tasarım ve yüksek kalite eloksal yarı-saten görünümlü metal ve optik cam elemanlar

* Güzel ve yumuşak bokeh, odaklanan alanda daha yuvarlak ışık noktaları hızlı f/1.8 diyafram, geniş ön cam elemanının geniş çapı ve düşük ışık kaybı performansı

* Doğal renkler ve yüksek kontrast

* Köşeden köşeye yüksek çözünürlük, 10 cam eleman (1 adedi SD-Düşük Dağılımlı)

* ST-M odak motor hareketi ile sessiz, hızlı ve net odaklama

* Yumuşak ve net manuel odaklama

* Tokina süper düşük yansıtmalı kaplaması ve kir, leke, su tutmayan özellikleri

* 645 gram ağırlık

* f/1.8 – 16 diyafram aralığı