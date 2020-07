Canon EOS R5 ve EOS R6 tanıtıldı

Canon, profesyonel fotoğraf ve video tutkunlarının ilgisini çeken EOS R sistemine iki yeni ürün EOS R5 ve EOS R6’yı dahil ettiğini duyurdu. EOS R sisteminin yeni üyeleri EOS R5 ve EOS R6 geleceğin teknolojisine uygun olarak geliştirilen teknik özellikleri ile hız ve çözünürlük alanlarında pazara yeni bir soluk getirecek.

Profesyoneller için tasarlanan EOS R5, 8K 12 bit RAW ve 120p’ye kadar 4K video çekimini 4:2:2 10 bit olarak direk hafıza kartına kaydedebilirken, fotoğraf kısmında ise Digic X işlemcisi sayesinde 20 kare/sn’ye kadar 45 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. EOS R5 bu özelliklere sahip ilk tam kare aynasız fotoğraf makinesi olmasıyla da dikkat çekiyor.

4K 60p video, Full HD’de 120p çekim yapabilen ve 20 kare/sn’de 20,1 megapiksel fotoğraf çekebilen EOS R6 ise aynasız makineye geçiş yapan ve bu cihazlar üzerinde yeteneklerini geliştirmek isteyen amatör ve profesyonel kullanıcılar için ideal özellikler barındırıyor.

EOS R5 ve EOS R6, yüksek performanslı RF lenslerle birleştirilen yeni nesil CMOS sensör teknolojisi sayesinde kullanıcıların sektörde lider hızlarda yeni detay seviyelerini yakalamasına olanak sağlıyor. EOS R5 ve EOS R6 tam otomatik pozlama (AE) ve otomatik odaklanma (AF) takibi ve tamamen sessiz elektronik deklanşör kullanımıyla kullanıcılara 20 kare/sn’ye kadar çekim yapabilme imkanı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar her türlü mekanda herhangi birini rahatsız etmeden olağanüstü kalitede fotoğraf ve video çekimleriyle aksiyonu yakalayabiliyorlar.

5 eksenli Gövde İçi Görüntü Sabitleme

Canon, EOS serilerinde bir ilke imza atarak EOS R5 ve EOS R6 modellerine tüm lens tiplerinin kullanıcılarına avantaj sunan 5 eksenli Gövde İçi Görüntü Sabitleme (IBIS) özelliğini entegre etti. Bu akıllı sabitleme sistemi sayesinde EOS R5 ve EOS R6, 8 stopa kadar düzeltme yaparak, düşük enstantane hızlarında elde çekim yaparken veya tripod kullanmadan video çekimi gerçekleştirirken kullanıcıların yaratıcılıklarını en üst seviyede sergilemesine olanak tanıyor.

EOS R5 ve EOS R6’da bulunan RF bayoneti, geniş çapı sayesinde gövde içi görüntü sabitlemesi yapıyor. Bu sayede sensörde hareketlenme olduğu durumlarda dahi, ışığın köşelere kadar, sensörün tamamına erişecek şekilde ilerlemesi sağlanıyor. EOS R5 ve EOS R6’da gövde içinde görüntü sabitleme (IS) özellikli EF lenslerin kullanımı; dönme ve X-Y düzeltmesi sunacağı için EF lenslerin kullanıcıları daha iyi bir IS performansı elde edebilir. Kullanıcılar, IS özellikli olmayan EF lensler kullanıldığında dahi EOS R5 ve EOS R6’nın gövde içi IS işlevi sunduğu 5 eksenli düzelme avantajından yararlanılabilir.

Daima net çekimler

Canon’un EOS-1D X Mark III modelinde kullandığı ve büyük beğeni toplayan DIGIC X işlemci teknolojisi EOS R5 ve EOS 6 modellerinde de yer alıyor. DIGIC X işlemci, yeni nesil Dual Pixel CMOS AF II’yi destekleyerek makinelerin hız ve güvenilirlik kapasitesini üst seviyelere taşıyor. Dünyanın en hızlı AF’si, 0,05 saniye gibi çok kısa bir süre içinde odaklanıyor. EOS R5, -6 EV gibi oldukça düşük ışık seviyelerinde odaklanabilirken EOS R6, -6,5 EV ile AF’de minimum EV seviyesini sunan ilk EOS fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyor.

Derin öğrenme yapay zekası (AI) kullanılarak programlanan iTR AF X AF sistemi ve yüz/göz tespiti modu bulunan EOS R5 ve EOS R6, sığ görüş alanında beklenmedik hareketlerde bile konuların net olmasını sağlıyor. EOS R5 ve EOS R6 konu boyutu, duruşu, yönelimi veya yüzünün yönü ne olursa olsun yüksek hassasiyette odaklanma ve takip yapılabilir, bu da kullanıcıların en kararsız konu hareketlerinde dahi kendilerine güvenerek çekimler yapabilmelerine olanak sağlıyor.

Akıllı bağlantı

Dahili Bluetooth ve Wi-Fi özellikleriyle EOS R5 (5 Ghz Wi-Fi) ve EOS R6 (2,4 Ghz Wi-Fi) akıllı telefonlara veya ağlara kolayca bağlanabilir, yüksek hızda dosya paylaşımı ve FTP/FTPS transferi gerçekleştirebilir.

EOS R5: Yüksek çözünürlük seviyesi sunuyor

EOS R5 aynasız teknolojisinde devrimi temsil ediyor ve kullanıcılarına şimdiye kadar bir EOS fotoğraf makinesinden elde edilen en yüksek çözünürlük seviyesini sunuyor. DIGIC X işlemci, CMOS sensör ve RF lenslerin bir araya gelmesiyle 45 megapiksel seviyelerini aşan bir çözünürlük elde ediliyor. 5940 seçilebilir AF noktası ve 100-51.200 ISO aralığıyla %100’e kadar AF kapsamı konuların son derece düşük aydınlatma koşullarında dahi net çekilmesine olanak sağlıyor. Kötü hava koşullarına karşı dayanıklı magnezyum alaşımlı bir gövdeye yerleştirilen çift kart yuvası yüksek hızda CFexpress veya SD UHS II kartlarını destekliyor.

EOS R5 kullanan profesyoneller, sensörün tam genişliğini kullanarak kişi ve hayvan çekimlerinde gözden ve yüzden kesintisiz AF takibiyle gerçek anlamda sinematik bir sonuç elde etme imkanı ve dahili olarak göz alıcı 8K 12 bit RAW videolar çekebilme olanağı buluyor. EOS R5, 4K çekimde videograflar için de yeni standartlar belirliyor. Videograflar, EOS R5 ile 4:2:2 10 bit kaliteyle, 120p’ye (119,88 kare/sn) kadar çekim hızlarında 4K DCI (tam kare) ve 4K UHD çekimler ve tam AF performansıyla yüksek çözünürlük ve pürüzsüz ağır çekim yapabilirler. EOS R5’in 4K HQ modu ise en yüksek 4K kalitesini arayan kullanıcılar için 30p’ye kadar çekim hızlarında dâhili olarak 8K kayıt hızlı örneklemesiyle olağanüstü detaylar elde etmelerini sağlıyor.

EOS R6: Güçlü ve hızlı…

EOS R6, tıpkı EOS R5 gibi EOS R sisteminin devrim niteliğindeki teknolojisini barındırıyor. Sınıfının öncüsü EOS R6, gücü ve çok yönlülüğü ile herhangi bir türde fotoğraf çeken tüm amatör ve yarı profesyonel kullanıcıların her türlü taleplerini karşılıyor. Örneğin; spor ve vahşi yaşam tutkunları, 20 kare/sn’ye kadar hız kapasitesi, 6072 seçilebilir AF noktası esnekliği, derin öğrenme tabanlı otomatik yüzden göz ve hayvan AF takip modlarından yararlanarak hızlı hareket eden aksiyonu çok rahat bir şekilde yakalama imkanı buluyor.

İçerik yaratıcılarının gün geçtikçe artan dikkat çekici fotoğraf ve video görseli taleplerini karşılamalarına olanak tanıyan yenilikçi EOS R6, 5,1K’dan hızlı örnekleme yaparak 59,94 kare/sn’ye kadar 4K UHD çözünürlüğünde çekim yapılabilmesini sağlıyor. Aynı zamanda kullanıcılar, AF desteğiyle 119,88 kare/sn’ye kadar Full HD kullanarak yüksek kalitede yavaş çekim gerçekleştirebilirler.

Üç yeni EOS aksesuarı

LP-E6NH

LP-E6NH, EOS R5 ve EOS R6 ile birlikte verilmesinin yanı sıra LP-E6 serisi pillerin kullanıldığı tüm mevcut fotoğraf makineleriyle uyumluluğu ve uzun ömürlü olmasıyla dikkat çekiyor. LP-E6N modelinin yerine geçen %14 daha yüksek kapasiteli ve 2130 mAh seviyesine çıkan LP-E6NH pil, mevcut ürün ve aksesuarlarla uyumlu olmaya devam ederken kullanıcıların daha uzun süre çekim yapabilmesine olanak tanıyor.

BG-R10 batarya sapı

EOS R5 ve EOS R6 fotoğraf makineleriyle daha uzun süre kesintisiz çekim yapılmasına olanak tanıyan BG-R10, düğün, vahşi yaşam ve haber çekimleri için idealdir. Yeni batarya sapı, makine gövdelerinin iki pille (LP-E6/N/NH) beslenebilmesini sağlıyor. Batarya sapı ayrıca, daha kolay dikey çekim için çift kontrol sunuyor.

WFT-R10

EOS R5 ile uyumlu daha hızlı ve daha geniş bir aralıkta iletim için kullanılan batarya sapı stilindeki Wi-Fi aktarıcı ve 2×2 MIMO anteni WFT-R10 da yeni cihazlar için tanıtılan aksesuarlar arasında yer alıyor. WFT-R10, Wi-Fi üzerinden SFTP olanağı tanıyan geliştirilmiş ağ işleme özelliğine de sahip olduğu gibi Ethernet portu aracılığıyla gigabyte hızı da içeriyor.