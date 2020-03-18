Canon EOS R5 Özellikleri Ortaya Çıkıyor

Canon, EOS R Sistemini temel alarak ürettiği, tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R5 modelini geliştirdiğini duyurmasından tam bir ay sonra modelle ilgili ek açıklamalar yaptı.

Canon, devrim niteliğindeki EOS R Sistemini temel alarak ürettiği, tam kare aynasız fotoğraf makinesi EOS R5 modelini geliştirdiğini duyurmasından tam bir ay sonra modelle ilgili ek açıklamalar yaptı. EOS R5’in teknik özellikleri ile neredeyse imkansızı başarabilen bir cihaz olduğunu ortaya koydu.

Canon’un yakın bir zamanda geliştirme yaptığı EOS R5, yeni güncellemeler ile piyasadaki birçok muadil cihazın önüne geçebilecek güce sahip oldu. Canon EOS R, 30p’ye kadar sensör genişliğinin tamamını kullanarak dahili olarak 8K kayıt yapabilme becerisine sahip. Bunun yanı sıra Canon EOS R5, tüm 8K modlarında Canon’un ünlü Dual Pixel CMOS AF özelliğini de destekliyor.

Aynı zamanda Canon, EOS R5’in, hayvanların gözlerinin görünür olmadığı koşullarda bile yüzleri ve bedenlerini algılayabilen, hayvanlara otomatik odaklanma (AF) işlevini de desteklediğini açıkladı.

Profesyonel Ürün Pazarlama Kıdemli Müdürü Richard Shepherd: “EOS R5’in teknik özelliklerinin ‘imkansız’ olduğuna dair spekülasyonlar duyuyoruz. Bugünkü açıklamayla bir kez daha, müşterilerimizin olağanüstü görüntü kalitesi ve video çekimi sunan bir fotoğraf makinesine dönük ihtiyaçlarını desteklemek için ‘imkansızı’ başardığımızı onaylamak istiyoruz. Sektörde lider bir üretici olarak bu ürünle pazara meydan okuyor ve teknolojimizle nelerin mümkün olduğunu gösteriyoruz. EOS R5 ve RF lens sistemi aynasız kavramını yeniden tanımlamaya dönük bağlılığımızın kanıtıdır ve Canon’un gerçek bir amaca hizmet eden ürünler yaratmadaki benzersiz gücünü gösteriyor.”

Canon’un geçtiğimiz aylarda yaptığı geliştirme duyurusunda EOS R5’in teknik özellikleri arasında şu maddeler öne çıkıyor: