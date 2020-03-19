Apple, yeni iPad Pro’yu tanıttı

iPad Pro için tasarlanan yeni magic keyboard; askı modeli tasarım, arkadan aydınlatmalı klavye ve trackpad ile bir iPad’de bugüne kadarki en iyi yazma deneyimini sunuyor.

Apple en gelişmiş iPad Pro modelini duyurdu. A12Z Bionic çip ile sunulan iPad Pro, çoğu Windows dizüstü PC’den daha hızlı ve daha güçlü. Ultra Geniş kameraya ve stüdyo kalitesinde mikrofonlara sahip yeni iPad Pro, son teknoloji derinlik algılama özelliği sunan LiDAR Tarayıcısı ile daha profesyonel iş akışlarına imkan tanıyor ve profesyonel düzeyde fotoğraf ve video uygulamalarını destekliyor. LiDAR Tarayıcısı’nın yanı sıra pro kameralar, hareket sensörleri, pro performans, pro ses sistemi, Liquid Retina ekran ve güçlü uygulamalar, iPad Pro’yu artırılmış gerçeklik (AR) için en iyi aygıtlardan biri haline getiriyor.

iPadOS 13.4 ile iPad’e trackpad desteği ekleyen Apple, kullanıcılarına iPad’leriyle etkileşim kurmanın yepyeni bir yolunu sunuyor. iPadOS’teki trackpad desteği, macOS’teki trackpad deneyimini kopyalamak yerine, iPad için tamamen baştan tasarlanarak geliştirildi. Kullanıcılar parmaklarını trackpad üzerinde hareket ettirirken, imleç zarif bir biçimde dönüşerek kullanıcı arayüzündeki unsurları vurguluyor. Trackpad’deki Multi-Touch hareketleri, kullanıcıların parmağını hiç kaldırmadan tüm sistemde hızla ve kolayca gezinebilmesini sağlıyor.

A12Z Bionic Çip ile Profesyonel Düzeyde Performans

4K video kurgulama veya 3D model tasarlama gibi en zorlu görevler için tasarlanan iPad Pro, yeni A12Z Bionic çip ile performansını daha da artırıyor. A12Z Bionic çipte yer alan sekiz çekirdekli GPU, gelişmiş termal mimari ve özel ayarlı performans denetleyicileriyle birlikte iPad Pro’ya bugüne kadar bir iPad’in sahip olduğu en yüksek performansı sağlıyor. Sekiz çekirdekli işlemci ve güçlü Neural Engine birlikte çalışarak yeni nesil uygulamaları kullanmayı mümkün kılıyor. iPad Pro’nun ince ve hafif tasarımı içinde yer alan bu olağanüstü performansı sunabilecek başka bir çip yok. 10 saate kadar harika pil ömrü daha hızlı Wi-Fi bağlantısı ve diğer tüm tabletlerden daha fazla LTE bandını destekleyen, yüzde 60 daha hızlı Gigabit sınıfı LTE sayesinde kullanıcılar üretkenliklerini ve yaratıcılıklarını gün boyu koruyabilecekler.

Pro Ekran

Hem 11 inç hem de 12.9 inç boyutlarında yer alan tüm kenarlara kadar uzanan Liquid Retina ekran, dünyanın en gelişmiş mobil ekranı. P3 geniş renk yelpazesini destekleyen ekran, kullanıcıların fotoğrafları, videoları, uygulamaları ve oyunları canlı ve gerçeğe yakın ayrıntılarla görebilmesini sağlıyor. Ekranın yenileme oranını 120 Hz’e kadar otomatik olarak ayarlayan ProMotion teknolojisi, son derece akıcı bir kaydırma ve hassasiyet sunuyor. Ve kullanıcılar iPad Pro’larını götürdükleri her yerde, onunla nasıl etkileşim kurarsa kursunlar True Tone teknolojisi, yüksek parlaklık ve yansıma önleyici kaplama sayesinde bir mobil aygıtta mümkün olan en iyi izleme deneyimini elde ediyorlar.

Pro Kameralar

iPad Pro’daki Pro kamera sistemi, kaliteli fotoğraflar ve 4K videolar çekmek için 12 MP Geniş kameraya ek olarak şimdi çok daha geniş bir görüş alanıyla çekim yapmak için görüntüleri iki kat uzaklaştıran 10 MP Ultra Geniş kamerayı da içeriyor. İkinci kameranın eklenmesi, fotoğraf ve video olasılıklarını iki katına çıkarıp farklı perspektifleri ve çoklu kamera kullanımını mümkün kılarak profesyonel olarak yaratıcı işlerde çalışanlar için oyunun kurallarını değiştiriyor.

Pro Ses Sistemi ve Stüdyo Kalitesinde Mikrofonlar

iPad Pro şimdi beş adet stüdyo kalitesinde mikrofon ile sesleri ve en sessiz ayrıntıları bile son derece net bir şekilde yakalıyor ve cihazınızı nasıl tutarsanız tutun, her yöne otomatik olarak adapte olan dört hoparlörlü ses sistemi ile son derece etkileyici bir ses deneyimi sunuyor. Pro kameralar, pro ses sistemi ve büyük ekran bir araya gelerek iPad Pro’yu film yapımcıları, video profesyonelleri, podcaster yayıncıları ve diğer yaratıcı içerik oluşturucuları için çok yönlü bir mobil stüdyo haline getiriyor.

LiDAR Tarayıcısı

Çığır açan LiDAR Tarayıcısı, hiçbir mobil aygıtta daha önce mümkün olmayan becerileri mümkün kılıyor. Foton düzeyinde ve nano saniye hızında çalışan LiDAR Tarayıcısı, etraftaki nesnelerin mesafesini 5 metreye kadar ölçebiliyor ve hem iç hem de dış mekanlarda kullanılabiliyor. iPadOS’teki yeni derinlik yazılım çerçeveleri, LiDAR Tarayıcısı tarafından ölçülen derinlik bilgilerini her iki kamera ve hareket sensörlerinden gelen verilerle bir araya getiriyor ve A12Z Bionic çipteki bilgisayarla görü teknolojileri aracılığıyla geliştirerek manzaranın daha detaylı olarak anlaşılmasını sağlıyor. Tüm bu unsurların birbirleriyle yakından entegrasyonu sayesinde, iPad Pro’da yepyeni ve farklı AR deneyimleri yaşanabiliyor.

Mevcut tüm ARKit uygulamaları, anında AR yerleşimi, gelişmiş hareket algılama ve insan gizleme özelliğine kavuşuyor. ARKit’te yeni bir Scene Geometry API içeren son güncelleme sayesinde, geliştiriciler yeni LiDAR Tarayıcısı’nın gücünden yararlanarak daha önce mümkün olmayan senaryoları gerçeğe dönüştürebiliyor.

LiDAR Tarayıcısı, Ölçüm uygulamasını da geliştirerek daha hızlı hale getiriyor ve bir kişinin boyunu otomatik olarak hesaplamayı hızlandırıyor. Yararlı düşey ve kenar kılavuzlar otomatik olarak görüntülenerek kullanıcıların nesneleri daha hızlı ve doğru bir biçimde ölçmelerini sağlıyor. Yeni bir Cetvel Görünümü de içeren Ölçüm uygulaması, daha granül ölçümler sunuyor ve kullanıcıların daha sonra kullanmak üzere tüm ölçümlerin listesini ekran görüntüleriyle birlikte kaydedebilmesini sağlıyor.

iPadOS’e Trackpad Desteği Geliyor

iPadOS 13.4, daha doğal bir yazma deneyimi sunmak ve yazma, metin seçme, çalışma sayfalarında düzenleme yapma ve profesyonel iş akışlarıyla çalışma gibi görevlere daha fazla hassasiyet katmak için iPad’e ilk kez trackpad desteği getiriyor. Dokunmatiğin öncelikli olduğu iPad deneyimi için özel olarak geliştirilen imleç, Ana Ekran veya Dock’taki kullanıcı arayüzü öğelerini, metin alanlarını ve uygulamaları vurgulayan bir daire olarak görünerek kullanıcıların nereye tıklayacaklarını net bir şekilde belirtiyor. Trackpad’deki akıcı hareketler, uygulamalar arasında geçiş yapmayı, uygulama değiştiriciye erişmeyi ve Slide Over’da uygulamaları, Dock’u ve Denetim Merkezi’ni etkinleştirmeyi kolaylaştırıyor.

iPadOS’teki trackpad desteği, kullanıcıların her gün kullandığı uygulamalarla harika bir şekilde çalışacak şekilde tasarlandı. Safari’deki web sayfaları ve Fotoğraflar’daki fotoğraf arşivleri arasında hızla gezinmekten Notlar’da hassas bir şekilde metin düzenlemeye ve Mail’de mail’lerinizi hızla görüntüleyip organize etmeye kadar her işlem için iPad’de trackpad kullanmak son derece eğlenceli bir deneyim sunuyor. Üçüncü taraf uygulamalarının çoğu hiçbir değişikliğe gerek kalmadan çalışıyor ve geliştiriciler uygulamalarında benzersiz deneyimler sunmak için yeni API’lerle daha da ileriye gidebiliyor.

Apple’ın iWork üretkenlik uygulamaları Pages, Numbers ve Keynote’a gelen güncellemeler trackpad’den en iyi şekilde yararlanıyor ve iPad’de belgelerle çalışmanın yepyeni bir yolunu sunuyor. Pages’ta yazı yazmak ve düzenlemek, Keynote’ta birden fazla nesneyle çalışmak ve en büyük çalışma sayfalarında bile çok daha hassas düzeylerde çalışmak her zamankinden kolay hale geliyor. Sunulan ek özellikler arasında Pages ve Keynote’ta kullanıcıların hızla harika görünen belgeler hazırlamaya başlamasını sağlayan muhteşem yeni şablonlar bulunuyor ve iWork’te ilk kez bir paragrafın büyük ve dekoratif bir harfle başlatılabilmesini sağlayan özellik sunuluyor. iCloud’da dosya paylaşımı desteği ve paylaşılan belgeleri offline düzenleyebilme özelliği sayesinde işbirliği yapmak da kolaylaşıyor.

Magic Keyboard ve Pro Aksesuarlar

İkinci nesil Apple Pencil ve yenilenen Smart Keyboard Folio’ya ek olarak şimdi yeni Magic Keyboard da iPad Pro aksesuarları arasında yerini alıyor. iPad Pro’ya manyetik olarak yapışan Magic Keyboard, askı modeli tasarımıyla göz alıcı Multi-Touch ekranı hoş bir şekilde sergiliyor ve hem dizüstünde hem de masada aynı derecede iyi çalışıyor. Benzersiz menteşe tasarımı, görüntüleme açısını 130 dereceye kadar kolayca ayarlayabilmenizi sağlıyor. Taşınabilir ve koruyucu bir tasarıma sahip olan Magic Keyboard, arkadan aydınlatmalı tuşlar ve 1 mm hareket mesafesi sunan makas tipi mekanizma içeren tam boy klavyesiyle bir iPad’de bugüne kadarki en iyi yazma deneyimini sunuyor.

USB-C şarj geçişi özelliğine sahip Magic Keyboard, iPad Pro’nuzdaki USB-C bağlantı noktasını harici sürücüler ve ekranlar gibi aksesuarlar için kullanabilmenizi sağlıyor. Magic Keyboard üzerindeki her yerine tıklanabilen trackpad ise iPad’in dokunmatiğe öncelik veren tasarımını tamamlayarak kolay gezinme ve hassas ayar imkanı sunuyor ve iPad Pro’nun daha da üretken ve çok yönlü hale gelmesini sağlıyor.